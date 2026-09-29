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Η μέχρι σήμερα ισχυρή στήριξη της Wall Street προς τη Netflix αρχίζει να δοκιμάζεται, καθώς η μετοχή της εταιρείας κινείται προς τη χειρότερη ετήσια επίδοση των τελευταίων ετών, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την πορεία ανάπτυξης του κολοσσού του streaming.

Η υποχώρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών αποτυπώνεται στις πρόσφατες υποβαθμίσεις από αναλυτές. Η HSBC μείωσε την αξιολόγησή της για τη μετοχή σε «διακράτηση», επικαλούμενη ενδείξεις εξασθένησης της εμπλοκής των συνδρομητών, ενώ νωρίτερα η Wells Fargo είχε προχωρήσει σε υποβάθμιση, επισημαίνοντας την απουσία μεγάλων επιτυχιών από το περιεχόμενο της πλατφόρμας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια δύσκολη χρηματιστηριακή χρονιά για τη Netflix. Η μετοχή έχει υποχωρήσει περίπου 26% από την αρχή του έτους, καταγράφοντας μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των εταιρειών του δείκτη S&P 500.

Από τους 65 αναλυτές που καλύπτουν τη μετοχή, οι 48 εξακολουθούν να δίνουν σύσταση αγοράς, ο χαμηλότερος αριθμός από τον Μάρτιο, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Το πρόβλημα των μεγάλων επιτυχιών

Το βασικό ερώτημα για τη Netflix δεν αφορά πλέον μόνο στην αύξηση των συνδρομητών, αλλά στο κατά πόσο μπορεί να κρατήσει τους θεατές ενεργούς μέσα στην πλατφόρμα.

«Η Netflix έχει γίνει μια εταιρεία που πρέπει να αποδείξει ξανά την αξία της, καθώς λείπουν οι πραγματικά μεγάλες παραγωγές που κυριαρχούν στη συζήτηση», δήλωσε ο Έρικ Κλαρκ, επικεφαλής επενδύσεων στην Accuvest Global Advisors.

Όπως σημείωσε, η εταιρεία διαθέτει ίσως τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό περιεχομένου στον κλάδο, ωστόσο άλλες πλατφόρμες είναι αυτές που εμφανίζονται να παράγουν τις πιο πολυσυζητημένες σειρές.

Η Netflix παραμένει η μεγαλύτερη συνδρομητική υπηρεσία streaming παγκοσμίως, όμως η διατήρηση της προσοχής των χρηστών γίνεται ολοένα πιο κρίσιμη, ιδιαίτερα καθώς η εταιρεία επεκτείνει το διαφημιστικό της μοντέλο και αντιμετωπίζει εντονότερο ανταγωνισμό.

Η απουσία νέων μεγάλων επιτυχιών έχει επηρεάσει το επενδυτικό αφήγημα, με τη μετοχή να βρίσκεται πλέον περίπου 48% χαμηλότερα από το υψηλό του Ιουνίου 2025.

Η πίεση από YouTube και ανταγωνιστές

Η μεγαλύτερη απειλή για τη Netflix δεν προέρχεται μόνο από τις παραδοσιακές πλατφόρμες streaming, αλλά και από το YouTube της Alphabet.

Σύμφωνα με στοιχεία της Bloomberg Intelligence, βασισμένα σε δεδομένα της Nielsen, το μερίδιο του YouTube στην αμερικανική τηλεοπτική αγορά έφτασε το 14,2% τον Ιούλιο, στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Αντίθετα, το μερίδιο της Netflix υποχώρησε κάτω από το 8%.

Ο αναλυτής της HSBC Μοχάμεντ Χαλούφ υποστήριξε ότι η άνοδος του YouTube έρχεται ολοένα περισσότερο εις βάρος της Netflix, αποδίδοντας την τάση στη μειωμένη απήχηση του πρωτότυπου περιεχομένου της εταιρείας.

Οι αντίπαλοι κερδίζουν έδαφος

Η αδυναμία της Netflix να δημιουργήσει διαδοχικά blockbuster έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα άλλων μικρότερων παικτών.

Η πλατφόρμα της Apple είχε ισχυρή παρουσία στα φετινά βραβεία Emmy, ενώ η κινηματογραφική αγορά έχει επίσης ανακάμψει χάρη σε μεγάλες επιτυχίες.

Οι εταιρείες κινηματογραφικών αιθουσών όπως η AMC Entertainment, η Cinemark και η IMAX έχουν καταγράψει άνοδο άνω του 50% φέτος, ξεπερνώντας σημαντικά την πορεία του S&P 500 και του Nasdaq 100.

Παράλληλα, η Netflix αντιμετωπίζει και εσωτερικές προκλήσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, ακόμη και σειρές που έτυχαν θετικής υποδοχής δυσκολεύτηκαν να διατηρήσουν το κοινό τους μετά την πρώτη σεζόν.

Η προσπάθεια εξαγοράς της Warner Bros. Discovery, την οποία η εταιρεία τελικά εγκατέλειψε, ερμηνεύθηκε από ορισμένους επενδυτές ως ένδειξη ότι η Netflix αναζητούσε νέους μοχλούς ανάπτυξης εκτός της οργανικής της πορείας.

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Παρά τις ανησυχίες, η Netflix εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρά πλεονεκτήματα και ιστορικό δημιουργίας επιτυχιών.

Παραγωγές όπως το Squid Game, το Adolescence και το KPop Demon Hunters απέδειξαν ότι η εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει παγκόσμια φαινόμενα ακόμη και όταν αυτά δεν ήταν αρχικά αναμενόμενα.

Παράλληλα, η πλατφόρμα διαθέτει νέες μεγάλες κυκλοφορίες, μεταξύ των οποίων η συνέχεια της ταινίας «Once Upon a Time… in Hollywood» με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, που αναμένεται τον Δεκέμβριο.

Η επόμενη κρίσιμη δοκιμασία θα έρθει στις 20 Οκτωβρίου, όταν η Netflix θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου.

Οι αναλυτές αναμένουν αύξηση εσόδων περίπου 12%, που θα αποτελεί τον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από το 2023. Τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά περίπου 36%, έναντι αύξησης 8% έναν χρόνο νωρίτερα.

Η αποτίμηση δίνει στήριξη στους επενδυτές

Παρά την επιβράδυνση, αρκετοί επενδυτές παραμένουν θετικοί για τη μακροπρόθεσμη προοπτική της εταιρείας.

Ένας από τους λόγους είναι η σημαντική πτώση της αποτίμησης. Η μετοχή διαπραγματεύεται σήμερα περίπου στις 19 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη, έναντι σχεδόν 50 φορές που ήταν ο μέσος όρος της τελευταίας δεκαετίας.

Οι υποστηρικτές της μετοχής θεωρούν ότι η Netflix έχει αποδείξει πως μπορεί να δημιουργεί νέες πηγές ανάπτυξης, από τον αθλητισμό και τα podcasts έως το gaming.

Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι αν η εταιρεία μπορεί να επιστρέψει στη δημιουργία μεγάλων επιτυχιών που θα επαναφέρουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

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