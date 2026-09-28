Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι μετοχές της Wall Street υποχώρησαν τη Δευτέρα, καθώς το αδιέξοδο στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν ενίσχυσε τις ανησυχίες ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει επίμονος λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας, γεγονός που θα μπορεί να ωθήσει τη Federal Reserve σε νέες αυξήσεις επιτοκίων.

Στο ταμπλό, o Dow Jones σημείωσε πτώση κατά 0,67% στις 51.481 μονάδες, ο S&P 500 έχασε 0,77% στις 7.683 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 0,92% και τις 26.820 μονάδες.

Στις αγορές ομολόγων, το sell-off στους κρατικούς τίτλους διευρύνθηκε οδηγώντας σε νέα άνοδο στις αποδόσεις κοντά σε πολυετή υψηλά. Το 30ετές ανέβηκε πάνω από το 5,5%, στο 5,567% και το 10ετές σκαρφάλωσε στο 5,247%.

Στο κρίσιμο διπλωματικό πεδίο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν υπάρχει έντονη κινητικότητα, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Τραμπ απέρριψε το Σάββατο τη νέα πρόταση της Τεχεράνης για τα Στενά του Ορμούζ.

Σε δηλώσεις του την Κυριακή στο Axios, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι θα υπάρξει νέος γύρος συνομιλιών μέσα στην εβδομάδα, ενώ το CNN σε ρεπορτάζ του νωρίτερα υποστήριξε πως, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Λευκός Οίκος είναι πρόθυμος να προσφέρει στην Τεχεράνη χαλάρωση των κυρώσεων και απελευθέρωση μέρους των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων εφόσον το Ιράν προσφέρει «σαφή πρόοδο» στο κρίσιμο ζήτημα των πυρηνικών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ιράν άφησε να εννοηθεί ότι είναι ευέλικτο στο ζήτημα των πυρηνικών, αν και δεν υπάρχει σαφήνεια για το εύρος και το χρονοδιάγραμμα των όποιων δεσμεύσεων.

Πάντως, για την ώρα οι πληροφορίες αυτές βασίζονται σε πηγές και πληροφορίες και όχι σε επίσημες ανακοινώσεις, με την αγορά να επιλέγει να στέκεται στη δήλωση του ίδιου του Τραμπ το Σάββατο πως απορρίπτει την τελευταία ιρανική πρόταση.

Η αβεβαιότητα αυτή πυροδότησε αυτό που οι αναλυτές αποκάλεσαν ως «τριπλή απειλή» για τις αγορές μετοχών: ανεβασμένες πετρελαϊκές τιμές, προοπτικές υψηλότερων επιτοκίων που επηρεάζουν την αγορά ομολόγων και ισχυρότερο δολάριο, που κινείται σε υψηλά διμήνου.

«Το τριπλό πρόβλημα τρομάζει σήμερα την αγορά», σχολίασε ο Ντέιβιντ Γουάντελ, της Coastal Bridge Advisors, αναφερόμενος στη διόρθωση της αγοράς. «Πρόκειται για υψηλότερα επιτόκια, υψηλότερες τιμές πετρελαίου και ισχυρότερο δολάριο. Είναι πολύ δύσκολο για την αγορά να σημειώσει άνοδο όταν και οι τρεις αυτές μεταβλητές κινούνται υψηλότερα», επεσήμανε.

Μέσα στη μέρα, η προθεσμιακή τιμή του Brent εκτινάχθηκε κοντά στα 109 δολάρια, πριν τελικά προσγειωθεί λίγο πάνω από τα 105, με άνοδο άνω του 1%. Αντιστοίχως το αμερικανικό αργό WTI ανέβηκε στα 92,60 δολάρια, αν και νωρίτερα είχε ξεπεράσει και τα 96,5.

Σε κάθε περίπτωση με τις πετρελαϊκές τιμές πάνω από το όριο των 100 δολαρίων η πίεση προς τον πληθωρισμό θα συντηρηθεί και μαζί η πορεία νομισματικής σύσφιγξης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες.

Οι επενδυτές ανησυχούν πλέον περισσότερο για τις μελλοντικές επιπτώσεις των υψηλότερων επιτοκίων, σύμφωνα με τον Μπρεντ Σουτ, επικεφαλής επενδύσεων στη Northwestern Mutual Wealth Management. Όπως σημείωσε, οι ημερήσιες μεταβολές στις αποδόσεις των επιτοκίων επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο τη συνολική πορεία της αγοράς.

Με βάση τα τελευταία δεδομένα της αγοράς, οι επενδυτές προεξοφλούν πλέον αυξημένη πιθανότητα νέας αύξησης επιτοκίων από τη Fed στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου. Το εργαλείο Fedwatch της CME έχει ανεβάσει στο 70% τις πιθανότητες αύξησης στις 28 Οκτωβρίου, ενώ πλέον δίνει και 58% αύξησης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Η Goldman Sachs, σε σημείωμα της, είναι ανάμεσα στους οίκους που επίσης μετατόπισε την πρόβλεψή της προς μια αύξηση 25 μονάδων βάσης τον Οκτώβριο, επισημαίνοντας το σημαντικό βάρος που έχουν τα επόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την απασχόληση.

Η εβδομάδα επιφυλάσσει σημαντικά στοιχεία προς την κατεύθυνση αυτή. Την Τρίτη αναμένονται τα στοιχεία για την καταναλωτική εμπιστοσύνη του Σεπτεμβρίου και τις κενές θέσεις εργασίας.

Την Τετάρτη θα ακολουθήσει ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Federal Reserve, για τον Αύγουστο, που αποτελεί το βασικό στοιχείο που θα αξιολογήσει η αγορά για την πορεία των επιτοκίων.

Την Πέμπτη αναμένονται τα νέα στοιχεία για τη μεταποίηση στις ΗΠΑ, ενώ την Παρασκευή θα δημοσιευθεί η ιδιαίτερα κρίσιμη έκθεση για την αγορά εργασίας (Jobs Report) και τις νέες θέσεις απασχόλησης εκτός γεωργικού τομέα τον Σεπτέμβριο.

Στο επίκεντρο των επενδυτών θα βρεθεί επίσης ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης, με τη Micron Technology να ανακοινώνει αποτελέσματα την Τετάρτη μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Η Κάθλιν Μπρουκς, διευθύντρια ερευνών στην XTB, σημείωσε ότι οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη κινούνται τις τελευταίες εβδομάδες «ανάμεσα σε δύο άκρα». «Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν τα περιθώρια κέρδους, τα έσοδα, τις προβλέψεις ζήτησης και τα κέρδη», ανέφερε η Μπρουκς για τα αποτελέσματα της Micron. «Τα περιθώρια κέρδους βρίσκονται ιδιαίτερα στο επίκεντρο λόγω της εκτίναξης του κόστους μνήμης».

Πάντως, στη σημερινή συνεδρίαση η μετοχή της Micron ήταν από τις μεγάλες χαμένες, μαζί με έτερα δυνατά ονόματα της AI, όπως η AMD, η Microsoft και η Meta Platforms.

Εξαίρεση αποτέλεσε η Nvidia που πήρε ώθηση από την αύξηση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών που ανακοίνωσε και μάλιστα στο ιστορικό ποσό των 150 δισ. δολαρίων. Η ανακοίνωση ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη μακροπρόθεσμη δυναμική της εταιρείας και στη ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Στις κερδισμένες, επίσης, η Sweetgreen μετά την αναβάθμιση της μετοχής της από τη Wells Fargo, καθώς η τράπεζα εκτίμησε ότι η αλυσίδα εστιατορίων ανακάμπτει ταχύτερα από το αναμενόμενο μετά τα προβλήματα που επηρέασαν την επισκεψιμότητα το καλοκαίρι.

Αντίθετα, η μετοχή της MongoDB κατέρρευσε μετά την απόφαση της Meta Platforms να επιλέξει τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλό της για να ηγηθεί μιας νέας πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης για εταιρικούς πελάτες.

Υπό πίεση βρέθηκαν και οι μετοχές των εταιρειών εξόρυξης πολύτιμων μετάλλων, ακολουθώντας τις σημαντικές απώλειες των τιμών για χρυσό και ασήμι.

Διαβάστε ακόμη

Booking.com: Αλλάζει τους κανόνες για τις τιμές – Τι ανακοίνωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού (upd)

Σφίγγει ο κλοιός για το LNG στην Ευρώπη – Προς αναβολή η εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού για το μεθάνιο

Ρωσία: Υπό προσωρινή διοίκηση η αλυσίδα Metro Cash and Carry – Νέα παρέμβαση Πούτιν σε ξένη εταιρεία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ