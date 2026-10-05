Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Nippon Paint Holdings Co. εξαγοράζει τις δραστηριότητες της Akzo Nobel στα διακοσμητικά χρώματα στη Νοτιοανατολική Ασία έναντι 1,35 δισ. δολαρίων, αποκτώντας ένα περιφερειακό τμήμα μιας δραστηριότητας την οποία είχε επιδιώξει να εξαγοράσει στο σύνολό της.

Η κορυφαία ιαπωνική εταιρεία χρωμάτων, η οποία είχε προηγουμένως προσπαθήσει να εξαγοράσει το σύνολο του κλάδου οικιακών και επαγγελματικών χρωμάτων της Akzo έναντι 7,5 δισ. ευρώ (8,4 δισ. δολαρίων), ανακοίνωσε ότι η συμφωνία, η οποία αφορά επτά χώρες, θα ενισχύσει τα κέρδη της μετά την ολοκλήρωσή της, έως τα μέσα του 2027.

Η εξαγορά αποτελεί μερική επιτυχία για τη Nippon Paint, μετά την απόρριψη από την Akzo πολλαπλών προτάσεων για το σύνολο της δραστηριότητας διακοσμητικών χρωμάτων και ενισχύει την παρουσία της Nippon Paint σε Βιετνάμ, Ινδονησία, Μαλαισία, Ταϊλάνδη, Σιγκαπούρη και Αυστραλία. Με βάση τη συμφωνία, η Nippon Paint καταβάλλει υψηλότερο τίμημα σε σχέση με την προηγούμενη, ευρύτερη προσφορά της για τις περιφερειακές δραστηριότητες.

Η Nippon Paint χαρακτήρισε τις νέες δραστηριότητες «ιδιαίτερα πολλά υποσχόμενες επιχειρήσεις», που στηρίζονται σε ισχυρά δίκτυα διανομής, αναγνωρισιμότητα εμπορικών σημάτων και οργανωμένα συστήματα παραγωγής και εφοδιασμού. Η Akzo Nobel θα διατηρήσει την πλήρη ιδιοκτησία των δραστηριοτήτων της στα βιομηχανικά χρώματα και του οργανισμού παγκόσμιων επιχειρηματικών υπηρεσιών.

Η μετοχή της Nippon Paint ενισχύθηκε έως και 1,7% στις πρωινές συναλλαγές στο Τόκιο τη Δευτέρα. Η μετοχή έχει καταγράψει άνοδο περίπου 12% από την αρχή του έτους. Η ιαπωνική εταιρεία θα χρηματοδοτήσει την εξαγορά μέσω τραπεζικού δανεισμού και μετρητών, χωρίς έκδοση νέων μετοχών.

Από την απόρριψη της προσφοράς στη συμφωνία

Η Nippon Paint και η Sherwin-Williams Co. είχαν προηγουμένως καταθέσει κοινή προσφορά για το σύνολο της ολλανδικής εταιρείας χρωμάτων, όμως η πρόταση απορρίφθηκε.

Στη συνέχεια, η προσπάθεια εξελίχθηκε σε προσφορά για τη δραστηριότητα διακοσμητικών χρωμάτων και τελικά κατέληξε στην τελευταία συμφωνία.

Για την Akzo, η πώληση ολοκληρώνει την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου διακοσμητικών χρωμάτων στην Ασία, μετά την πώληση των δραστηριοτήτων της στην Ινδία και το Πακιστάν.

Οι δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ασία που θα πωληθούν από την Akzo κατέγραψαν το 2025 έσοδα 291 εκατ. δολαρίων και EBITDA 65 εκατ. δολαρίων, ποσά μειωμένα σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Η Akzo αποτιμά τη συναλλαγή στις 21 φορές το EBITDA του 2025, ενώ η Nippon Paint την υπολογίζει περίπου στις 16 φορές το εκτιμώμενο EBITDA του 2026.

Συγκριτικά, η απορριφθείσα πρόταση της Nippon Paint για το σύνολο του κλάδου διακοσμητικών χρωμάτων της Akzo αντιστοιχούσε σε περίπου 11,5 φορές το EBITDA του 2025.

Η Nippon Paint εκτιμά ότι οι συνέργειες από την ενοποίηση θα στηρίξουν το τίμημα της εξαγοράς. Η εταιρεία αναμένει ετήσια εξοικονόμηση που θα αντιστοιχεί σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό των πωλήσεων, μέσω κοινών προμηθειών, παραγωγής και logistics, διασταυρούμενων πωλήσεων και χαμηλότερων λειτουργικών εξόδων.

Η Akzo, η οποία συγχωνεύεται με την Axalta Coating Systems Ltd., αναμένει καθαρά έσοδα περίπου 1 δισ. δολαρίων από τη συναλλαγή, μετά φόρους και πληρωμές προς μειοψηφικούς εταίρους.

Διαβάστε ακόμη

Το επόμενο βήμα από την πράσινη ενέργεια: Φωτοβολταϊκά που παράγουν ρεύμα στον βυθό της θάλασσας

Gen Z και τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί οι νέοι εργαζόμενοι επενδύουν στις δεξιότητες του μέλλοντος

Πλειστηριασμοί: Η Spider, η Fieratex και τα «φιλέτα» της Gennet στον Πύργο των Αθηνών (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ