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Στα μπαρ, στα πάρτι των πανεπιστημίων και στις βραδινές εξόδους των νεότερων καταναλωτών, μια αλλαγή στις συνήθειες κατανάλωσης γίνεται ολοένα και πιο εμφανής: τα κλασικά ανθρακούχα ποτά χάνουν τη δημοτικότητά τους και τη θέση τους παίρνουν τα ποτά χωρίς ανθρακικό.

Η νέα γενιά καταναλωτών φαίνεται να θεωρεί ότι οι φυσαλίδες προκαλούν φούσκωμα, δυσφορία και αίσθημα βάρους, με αποτέλεσμα ακόμη και κλασικές επιλογές όπως η βότκα με σόδα ή τα hard seltzers να αντικαθίστανται από πιο «ήπιες» εκδοχές, όπως βότκα με νερό, τσάι ή λεμονάδα με αλκοόλ.

Η τάση αυτή δεν περνά απαρατήρητη από τη βιομηχανία ποτών. Από μικρές νεοφυείς εταιρείες έως τους μεγαλύτερους ομίλους αλκοολούχων, οι παραγωγοί στρέφονται πλέον στα fizz-free ποτά, επιχειρώντας να προσεγγίσουν μια γενιά που αναζητά πιο ελαφριές επιλογές.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ερευνών αγοράς IWSR, τα ποτά χωρίς ανθρακικό αντιπροσώπευαν το 38% των νέων προϊόντων που κυκλοφόρησαν πέρυσι στην αμερικανική αγορά των έτοιμων προς κατανάλωση ποτών, αξίας περίπου 22 δισ. δολαρίων. Το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 27% το 2021.

Από τα hard seltzers στα vodka waters

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας τάσης αποτελεί η Surfside, μια σειρά από έτοιμα κοκτέιλ με βάση το τσάι και τη λεμονάδα, που έχει εξελιχθεί σε δημοφιλή επιλογή μεταξύ νεότερων καταναλωτών.

Η Έμιλι Απριλιάνο, εργαζόμενη στον χώρο της ανάλυσης δεδομένων στη Νέα Υόρκη, αναφέρει ότι εγκατέλειψε τα κλασικά κοκτέιλ με ανθρακικό επειδή της προκαλούσαν δυσφορία. Όπως εξηγεί, τα ποτά χωρίς φυσαλίδες «κατεβαίνουν πιο εύκολα» και αφήνουν λιγότερο έντονο το αίσθημα κορεσμού.

Η αλλαγή δεν περιορίζεται μόνο στα αλκοολούχα. Ακόμη και η αγορά του ανθρακούχου νερού παρουσιάζει επιβράδυνση, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται σε προϊόντα που θεωρούν πιο φιλικά προς τον οργανισμό.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο όπου η κατανάλωση αλκοόλ στις ΗΠΑ βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Οι νεότεροι καταναλωτές εμφανίζονται πιο επιλεκτικοί, αναζητώντας προϊόντα με λιγότερες θερμίδες, λιγότερη ζάχαρη και μικρότερη πιθανότητα να προκαλέσουν δυσάρεστες επιπτώσεις.

Η άνοδος της «ήπιας» κατανάλωσης

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα ανθρακούχα ποτά μπορούν να επιδεινώσουν συμπτώματα όπως το φούσκωμα και η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Το διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να αυξήσει την πίεση στο στομάχι και να ενισχύσει την αίσθηση δυσφορίας.

Περίπου το 20% των Αμερικανών αντιμετωπίζει προβλήματα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, γεγονός που ενισχύει το ενδιαφέρον για εναλλακτικά προϊόντα χωρίς ανθρακικό.

Αρκετοί καταναλωτές δηλώνουν ότι μετά την αλλαγή στις συνήθειές τους αισθάνονται καλύτερα. Η Έλε Στανκιέβιτς, για παράδειγμα, περιόρισε τα ανθρακούχα αλκοολούχα ποτά μετά από προβλήματα με παλινδρόμηση και πλέον αναζητά συνειδητά επιλογές χωρίς φυσαλίδες.

Οι μεγάλες εταιρείες ακολουθούν τη νέα μόδα

Η επιτυχία μικρότερων brands έχει αναγκάσει τις μεγάλες εταιρείες ποτών να κινηθούν γρήγορα.

Η Stateside Brands, δημιουργός της Surfside, προβάλλει έντονα το χαρακτηριστικό «χωρίς φυσαλίδες», έχοντας μάλιστα κατοχυρώσει το σύνθημα «No Bubbles, No Troubles».

Αντίστοιχη πορεία ακολουθεί και η Boston Beer, η οποία παρουσίασε το Sun Cruiser, ένα μη ανθρακούχο αλκοολούχο τσάι με 100 θερμίδες ανά κουτάκι και περιεκτικότητα 4,5% σε αλκοόλ.

Τα έτοιμα κοκτέιλ αποτελούν πλέον το πιο δυναμικό τμήμα της αγοράς αλκοολούχων. Σύμφωνα με στοιχεία της Circana, ήταν η μοναδική κατηγορία που σημείωσε ανάπτυξη, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 32% μέσα σε ένα έτος.

Αντίθετα, τα hard seltzers, που αποτέλεσαν τεράστια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία, χάνουν έδαφος καθώς η προτίμηση των καταναλωτών μετακινείται προς πιο «καθαρά» και λιγότερο ανθρακούχα προϊόντα.

Η νέα μάχη της αγοράς

Η Suntory Holdings, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους ποτών παγκοσμίως, αναθεώρησε μάλιστα τη στρατηγική της στην αμερικανική αγορά, επανασχεδιάζοντας προϊόντα της ώστε να ανταποκριθούν στη ζήτηση για μη ανθρακούχα κοκτέιλ.

Παράλληλα, η Gallo, η εταιρεία πίσω από το δημοφιλές High Noon, αναζητά τρόπους να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα.

Ο εμπορικός διευθυντής της εταιρείας, Μπριτ Γουέστ, διαπίστωσε κατά τη διάρκεια επισκέψεών του σε αμερικανικά πανεπιστήμια ότι οι νεότεροι καταναλωτές είχαν ήδη απομακρυνθεί από τα ανθρακούχα ποτά.

Η πρώτη προσπάθεια της εταιρείας με μη ανθρακούχο προϊόν δεν είχε την αναμενόμενη επιτυχία, όμως το νέο brand Lucky One Lemonade κατάφερε να πουλήσει ένα εκατομμύριο κιβώτια μέσα στους πρώτους επτά μήνες κυκλοφορίας του.

Η αγορά των αλκοολούχων ποτών βρίσκεται έτσι μπροστά σε μια νέα αλλαγή: η γενιά Z δεν απορρίπτει απαραίτητα το αλκοόλ, αλλά ζητά διαφορετικές εμπειρίες, με λιγότερη ζάχαρη, λιγότερες θερμίδες και κυρίως… χωρίς φυσαλίδες.

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