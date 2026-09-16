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Η ισχυρή ζήτηση από την ελληνική οικοδομή και τα μεγάλα έργα, σε συνδυασμό με τη μείωση του ενεργειακού κόστους, ανέβασε αισθητά τη λειτουργική κερδοφορία της ΑΓΕΤ Ηρακλής το 2025. Η εταιρεία αύξησε κατά 44,2% τα λειτουργικά της κέρδη και διεύρυνε το μικτό περιθώριό της, παρότι οι εξαγωγές συνέχισαν να υποχωρούν. Η βελτίωση, ωστόσο, δεν πέρασε στην ίδια έκταση στην «κάτω γραμμή», καθώς το χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα γύρισε από θετικό σε αρνητικό και τα καθαρά κέρδη παρέμειναν στα επίπεδα των 17,6 εκατ. ευρώ.

Οι οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποιήθηκαν συμπληρώνουν την εικόνα που είχε δώσει προ διμήνου η διοίκηση υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Δημήτρη Χανή. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 5,4%, στα 321 εκατ. ευρώ από 304,5 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ενισχύθηκαν κατά 32,4%, στα 38,2 εκατ. ευρώ από 28,9 εκατ. ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος των λειτουργικών κερδών, τα οποία έφτασαν τα 26,7 εκατ. ευρώ από 18,5 εκατ. ευρώ. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 25,1%, στα 67,1 εκατ. ευρώ, και το αντίστοιχο περιθώριο ανέβηκε στο 20,9% από 17,6%. Η βελτίωση αυτή επιτεύχθηκε καθώς το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε μόλις κατά 1,2%, αρκετά χαμηλότερα από τον ρυθμό ανόδου των πωλήσεων.

Το εσωτερικό

Η ελληνική αγορά ήταν και το 2025 ο βασικός μοχλός ανάπτυξης. Οι εγχώριοι όγκοι πωλήσεων τσιμέντου αυξήθηκαν κατά 9% και οι τιμές κατά 4%, ενώ ενισχύθηκαν και οι πωλήσεις άλλων προϊόντων. Συνολικά, οι πωλήσεις εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 13% και έφτασαν τα 277,4 εκατ. ευρώ από 245,3 εκατ. ευρώ. Πλέον η Ελλάδα αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 86% του κύκλου εργασιών της ΑΓΕΤ Ηρακλής, έναντι περίπου 81% έναν χρόνο νωρίτερα.

Η πορεία αυτή αντιστάθμισε τη νέα κάμψη των εξαγωγών. Οι εξαγόμενοι όγκοι τσιμέντου μειώθηκαν κατά 33%, αν και οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 11%, ενώ σημαντική πτώση κατέγραψαν και οι εξαγωγές στερεών καυσίμων. Έτσι, οι συνολικές πωλήσεις εξωτερικού υποχώρησαν κατά 26%, στα 43,7 εκατ. ευρώ από 59,3 εκατ. ευρώ. Ειδικά οι πωλήσεις προς την Ελβετία περιορίστηκαν στα 30,6 εκατ. ευρώ από 47,5 εκατ. ευρώ.

Η στροφή του μείγματος προς την εγχώρια αγορά συνδυάστηκε με ευνοϊκότερη εξέλιξη βασικών στοιχείων κόστους. Η δαπάνη ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε στα 40,7 εκατ. ευρώ από 45,8 εκατ. ευρώ και το κόστος πρώτων και βοηθητικών υλών στα 74,2 εκατ. ευρώ από 79,7 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, το μεταφορικό κόστος αυξήθηκε στα 52,9 εκατ. ευρώ από 47,8 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες προσωπικού στα 40,6 εκατ. ευρώ από 36,8 εκατ. ευρώ, με τον αριθμό των εργαζομένων να αυξάνεται στους 595 από 576.

Αυξημένα ήταν και τα δικαιώματα δικαιόχρησης που καταβάλλει η ΑΓΕΤ Ηρακλής στον Όμιλο Holcim για τη χρήση εμπορικών σημάτων και τεχνογνωσίας. Η σχετική δαπάνη έφτασε τα 13,65 εκατ. ευρώ από 10,73 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα καθαρά κέρδη

Παρά την ισχυρή λειτουργική επίδοση, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 17,62 εκατ. ευρώ, έναντι 17,57 εκατ. ευρώ το 2024. Η σχεδόν αμετάβλητη τελική κερδοφορία εξηγείται κυρίως από το χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα, το οποίο από θετικό κατά 4,63 εκατ. ευρώ το 2024 έγινε αρνητικό κατά 2,23 εκατ. ευρώ.

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα μειώθηκαν στα 3,34 εκατ. ευρώ από 8,31 εκατ. ευρώ, κυρίως επειδή τα μερίσματα από θυγατρικές περιορίστηκαν στα 2,22 εκατ. ευρώ από 5,2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν στα 5,57 εκατ. ευρώ από 3,68 εκατ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν πιο συγκρατημένα, στα 24,45 εκατ. ευρώ από 23,13 εκατ. ευρώ, ενώ ο φόρος εισοδήματος ανήλθε σε 6,84 εκατ. ευρώ από 5,56 εκατ. ευρώ.

Το επενδυτικό άλμα

Το δεύτερο βασικό στοιχείο της χρήσης ήταν η απότομη επιτάχυνση των επενδύσεων. Οι προσθήκες σε ενσώματα και άυλα πάγια υπερδιπλασιάστηκαν και έφτασαν τα 51,3 εκατ. ευρώ από 23,9 εκατ. ευρώ το 2024. Οι ταμειακές πληρωμές για αγορά παγίων ανήλθαν σε 32,8 εκατ. ευρώ, έναντι 16,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το έργο OLYMPUS, συνολικού ύψους άνω των 400 εκατ. ευρώ, που προβλέπει τη μετατροπή του εργοστασίου στο Μηλάκι Ευβοίας σε μονάδα μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Μάιο του 2025 και, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η αναμορφωμένη μονάδα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2029. Το έργο έχει εξασφαλίσει συγχρηματοδότηση 124,5 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, τα προϊόντα ECOPlanet, τα οποία εμφανίζουν μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά τουλάχιστον 30%, αντιστοιχούν πλέον στο 55% του συνολικού όγκου πωλήσεων τσιμέντου της εταιρείας. Εντός του τρίτου τριμήνου του 2025 τέθηκαν επίσης σε πλήρη λειτουργία τα φωτοβολταϊκά πάρκα στα εργοστάσια Βόλου και Μηλακίου, καλύπτοντας περίπου το 4% των ενεργειακών τους αναγκών, ενώ ακόμη 10% καλύφθηκε μέσω σύμβασης προμήθειας πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο.

Η ένταση του επενδυτικού προγράμματος αποτυπώνεται στις ταμειακές ροές και στον δανεισμό. Οι καθαρές λειτουργικές εισροές περιορίστηκαν στα 18,1 εκατ. ευρώ από 49,6 εκατ. ευρώ, επηρεασμένες από την αύξηση των απαιτήσεων και των καταβληθέντων φόρων. Στο τέλος του 2025 τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στα 49,7 εκατ. ευρώ και οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις προς εταιρείες του Ομίλου Holcim στα 63 εκατ. ευρώ, από 53 εκατ. ευρώ το 2024.

Ακολούθησε, στις 2 Φεβρουαρίου 2026, νέο πενταετές ομολογιακό δάνειο 35 εκατ. ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 3,68% και ομολογιούχο τη Holcim Continental Finance. Με τη νέα έκδοση, η χρηματοδότηση της ΑΓΕΤ Ηρακλής από εταιρείες της Holcim ανήλθε στα 98 εκατ. ευρώ. Τον Ιανουάριο η εταιρεία κάλυψε επίσης εξ ολοκλήρου αύξηση κεφαλαίου 4,1 εκατ. ευρώ στη Geocycle Ελλάς.

Την ίδια περίοδο καταβλήθηκε μέρισμα 15,99 εκατ. ευρώ, ή 0,225 ευρώ ανά μετοχή, βάσει προηγούμενης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Για τα κέρδη του 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε να μη διανεμηθεί νέο μέρισμα.

Το 2026

Για την τρέχουσα χρήση η διοίκηση δεν δίνει συγκεκριμένη πρόβλεψη για την ΑΓΕΤ Ηρακλής. Στην έκθεση διαχείρισης παρατίθεται η εκτίμηση της Τράπεζας της Ελλάδος ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον και οι ανοδικές τάσεις των τιμών στην αγορά ακινήτων θα συνεχιστούν το 2026, αλλά με ηπιότερους ρυθμούς, υπό την προϋπόθεση ότι η ζήτηση δεν θα επηρεαστεί από τις διεθνείς μακροοικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις. Επισημαίνεται, παράλληλα, ότι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι θεσμικές και διοικητικές καθυστερήσεις εξακολουθούν να περιορίζουν την αγορά.

Σε επίπεδο Ομίλου Ηρακλής, ο κύκλος εργασιών είχε διαμορφωθεί το 2025 στα 501 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων στα 95 εκατ. ευρώ. Κατά την τελευταία ενημέρωση που πραγματοποίησε τον Ιούνιο, η διοίκηση έθεσε για το 2026 στόχο πωλήσεων 540-550 εκατ. ευρώ και λειτουργικής κερδοφορίας 110 εκατ. ευρώ.

Σημαντική συμβολή αναμένεται από τα μεγάλα έργα υποδομών και το Ελληνικό, όπου ο Όμιλος υπολογίζει ότι έχει καλύψει περίπου το 70% των μέχρι σήμερα αναγκών σε σκυρόδεμα, με παραδόσεις περίπου 550.000 κυβικών μέτρων. Το ευρύτερο επενδυτικό σχέδιο NextGen Growth 2030 προβλέπει επενδύσεις 600 εκατ. ευρώ έως το τέλος της δεκαετίας, με έμφαση στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης, στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων και στην ανάπτυξη μέσω εξαγορών.

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