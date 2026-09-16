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Η Giorgio Armani SpA διόρισε τον Ντάριο Βιτάλε δημιουργικό διευθυντή της Emporio Armani και των αξεσουάρ Giorgio Armani, φέρνοντας νέο ταλέντο στον ιταλικό οίκο μόδας μετά τον θάνατο του ιδρυτή του πριν από έναν χρόνο.

Ο Βιτάλε, του οποίου ο διορισμός τίθεται σε ισχύ άμεσα, είναι ο πρώτος σχεδιαστής εκτός της οικογένειας Armani που αναλαμβάνει τον συγκεκριμένο ρόλο, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Τετάρτη.

Ο όμιλος διαθέτει σειρές μόδας που εκτείνονται από την πιο προσιτή στη μαζική αγορά Armani Exchange έως τις αποκλειστικές δημιουργίες και τις τουαλέτες για το κόκκινο χαλί της Giorgio Armani Privé. Η ανιψιά του Armani, Σιλβάνα, επιβλέπει τον σχεδιασμό της γυναικείας ένδυσης, ενώ ο πρόεδρος του ομίλου, Λέο Ντελ’ Όρκο, είναι επικεφαλής της ανδρικής ένδυσης.

Ο Βιτάλε διετέλεσε για σύντομο χρονικό διάστημα καλλιτεχνικός διευθυντής του Versace πέρυσι, αλλά αποχώρησε μετά την εξαγορά του οίκου από την Prada SpA. Πριν από τον Versace, ο Βιτάλε εργαζόταν στη Miu Miu, ένα ακόμη brand της Prada.

Το Bloomberg News είχε μεταδώσει τον Ιούνιο ότι η Armani βρισκόταν στη διαδικασία πρόσληψης νέου σχεδιαστή για την Emporio Armani. Η σειρά προσφέρει μαύρα φορέματα έναντι 840 ευρώ και επίσημα ανδρικά κοστούμια έναντι 1.250 ευρώ, τοποθετώντας την ανάμεσα στα πιο προσιτά brands της αγοράς πολυτελείας.

Οι τσάντες παραδοσιακά δεν αποτελούσαν σημαντική πηγή εσόδων για την Armani, όμως η ανάθεση στον Βιτάλε της διεύθυνσης των αξεσουάρ ενδέχεται να σηματοδοτεί την πρόθεση ενίσχυσης της συγκεκριμένης κατηγορίας. Οι τσάντες τείνουν να έχουν υψηλά περιθώρια κέρδους, γεγονός που τις καθιστά βασική κατηγορία για τους ομίλους πολυτελείας.

Ο θάνατος του Armani συνέβη σε μια περίοδο κάμψης της αγοράς προσωπικών ειδών πολυτελείας, με την ομώνυμη εταιρεία του να καταγράφει πέρυσι πτώση 2,8% στις οργανικές πωλήσεις, με βάση σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Οι κληρονόμοι του έχουν προσθέσει στο διοικητικό συμβούλιο έμπειρα στελέχη του κλάδου και έχουν αναβαθμίσει τον Τζουζέπε Μαρσότσι στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Στη διαθήκη του, ο Τζόρτζιο Αρμάνι έδωσε εντολή στους κληρονόμους του να αναζητήσουν στρατηγικό εταίρο 12 έως 18 μήνες μετά τον θάνατό του. Κατονόμασε την εταιρεία οπτικών ειδών EssilorLuxottica SpA, τον όμιλο καλλυντικών L’Oréal SA και τον κολοσσό δερμάτινων ειδών LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE —ή μια εταιρεία αντίστοιχου κύρους— ως προτιμώμενους υποψήφιους αγοραστές για ένα αρχικό ποσοστό 15%, το οποίο θα μπορούσε να αυξηθεί σε σχεδόν 70% μέσα σε πέντε χρόνια. Εναλλακτικά, η εταιρεία θα μπορούσε επίσης να εισαχθεί σε χρηματιστήριο.

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