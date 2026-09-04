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Έναν χρόνο μετά τον θάνατο του ιδρυτή του Τζόρτζιο Αρμάνι, ο ιταλικός οίκος μόδας εισέρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη πώληση μεριδίου της εταιρείας, ενώ η διοίκηση καλείται να διασφαλίσει ότι το εμπορικό σήμα της Armani θα παραμείνει ισχυρό χωρίς τη φυσική παρουσία του ανθρώπου που το δημιούργησε.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, είχε προβλέψει στη διαθήκη του ότι η πρώτη πώληση ποσοστού περίπου 15% της εταιρείας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα 12 έως 18 μηνών από τον θάνατό του.

Ακολούθως, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του, θα πρέπει να εξεταστεί είτε η διάθεση μεγαλύτερου ποσοστού είτε η εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο.

Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, στελέχη του κλάδου και αναλυτές προειδοποιούν ότι, έναν χρόνο μετά τον θάνατο του εμβληματικού σχεδιαστή, οι κληρονόμοι και οι σύμβουλοί του θα πρέπει πλέον να περάσουν από τη φάση της διατήρησης της κληρονομιάς στη φάση της εξέλιξης του brand, ώστε να παραμείνει σύγχρονο και ανταγωνιστικό.

«Η συνέχεια είναι η σωστή επιλογή για να περάσει η εταιρεία τον πρώτο χρόνο. Γίνεται όμως ή μπορεί να γίνει κίνδυνος αν μετατραπεί σε αδράνεια», δήλωσε ο Φραντσέσκο Φιορέζε, εταίρος της συμβουλευτικής Simon Kucher.

Το πραγματικό τεστ για την εταιρεία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα είναι η μετάβαση «από ένα μοντέλο διαδοχής που βασίζεται στην κληρονομιά του Τζόρτζιο Αρμάνι σε ένα πιο αυτόνομο σύστημα, ικανό να λαμβάνει τις δικές του αποφάσεις, διατηρώντας παράλληλα την ταυτότητα του brand».

Νέο επιχειρηματικό σχέδιο και αναζήτηση ισορροπίας

Την τελευταία χρονιά, οι πωλήσεις του Armani μειώθηκαν κατά 2,8% στα 2,2 δισ. ευρώ, ενώ οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί για την πορεία της αγοράς πολυτελείας, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίζεται και η καταναλωτική δαπάνη στην Κίνα εμφανίζει αδυναμία.

Ο διευθύνων σύμβουλος Τζουζέπε Μαρσότσι, στέλεχος με πολυετή παρουσία στον όμιλο που βρίσκεται πλέον στο τιμόνι της εταιρείας, προετοιμάζει ένα νέο επιχειρηματικό σχέδιο.

Σε εκδήλωση τον Ιούλιο ανέφερε ότι ο Armani δεν αναζητεί βραχυπρόθεσμες λύσεις, αλλά παραμένει πιστός στο μακροπρόθεσμο όραμα του ιδρυτή του: ένα στιλ λιτό, κομψό, με έμφαση στη λεπτομέρεια και στη δυνατότητα καθημερινής χρήσης.

Όπως σημείωσε, η εταιρεία βρίσκεται ακόμη σε φάση μετάβασης και αναζητεί μια νέα ισορροπία, καθώς η οικογένεια Αρμάνι συνεργάζεται στενά με τα νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, μεταξύ των οποίων και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Gucci, Μάρκο Μπιτσάρι.

Ο Μαρσότσι αναφέρθηκε επίσης στην κοινοπραξία για την ανάπτυξη νέων Armani Hotels & Resorts ως ένδειξη των μελλοντικών στρατηγικών κινήσεων του ομίλου.

«Η μεγάλη πρόκληση θα είναι να διατηρήσουμε την ισορροπία ανάμεσα στην ταυτότητα που μας καθορίζει και στην αναπόφευκτη εξέλιξη που θα πρέπει να ακολουθήσουμε», δήλωσε.

Η πώληση μεριδίου και οι πιθανοί αγοραστές

Στη διαθήκη του, ο Τζόρτζιο Αρμάνι είχε κατονομάσει τη γαλλική LVMH, αλλά και τους στρατηγικούς συνεργάτες EssilorLuxottica και L’Oréal, ως πιθανούς αγοραστές, όπως επίσης και έναν άλλο όμιλο πολυτελείας αντίστοιχου μεγέθους.

Ο οίκος, σύμφωνα με πηγές, συνεργάζεται με τη Rothschild ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο για τη διαδικασία πώλησης. Στο τέλος του 2025 διέθετε καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Δύο πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης ανέφεραν ότι δεν υπάρχει πίεση για την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας και ότι τα χρονικά περιθώρια που τέθηκαν στη διαθήκη δεν είναι απολύτως δεσμευτικά.

Η διαδικασία αναμένεται να επιταχυνθεί τις επόμενες εβδομάδες, ωστόσο μια συμφωνία μπορεί να καθυστερήσει εάν οι συνθήκες της αγοράς δεν επιτρέψουν την επίτευξη μιας ικανοποιητικής αποτίμησης.

Τραπεζικά στελέχη και σύμβουλοι που μίλησαν στο Reuters εκτιμούν ότι η αξία του ομίλου κυμαίνεται μεταξύ 5 και 7 δισ. ευρώ.

Οι άδειες χρήσης και η στρατηγική σημασία του Armani

Για τη L’Oréal και την EssilorLuxottica, η απόκτηση μεριδίου στον Armani θα λειτουργούσε και ως τρόπος προστασίας των συμφωνιών αδειοδότησης που απέφεραν πέρυσι σχεδόν 2 δισ. ευρώ σε έσοδα για τους δύο ομίλους, καθώς και δικαιώματα χρήσης για τον Armani.

«Οι συμφωνίες αδειοδότησης με τη L’Oréal και την EssilorLuxottica ήταν κερδοφόρες. Καθώς η αγορά ζητεί πλέον πιο προσιτά σημεία εισόδου, όπως αξεσουάρ και προϊόντα ομορφιάς, αυτοί οι τομείς εμφανίζουν ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης», δήλωσε ο Γκονζάλο Μπρουχό, διευθύνων σύμβουλος της Interbrand Global.

Η EssilorLuxottica ενδιαφέρεται, σύμφωνα με δύο πηγές, μόνο για μια μικρή συμμετοχή και θα μπορούσε να εξετάσει συνεργασία με άλλους υποψήφιους αγοραστές.

Η L’Oréal δεν επιδιώκει να εισέλθει στον χώρο της μόδας, αλλά ενδιαφέρεται να προστατεύσει την άδεια χρήσης στον τομέα της ομορφιάς, η οποία ισχύει έως το 2050, σύμφωνα με πηγή κοντά στην υπόθεση.

Η LVMH, λόγω του μεγέθους της και της παρουσίας της σε μόδα, γυαλιά και προϊόντα ομορφιάς, έχει εξετάσει στενά το ενδεχόμενο μιας αυτόνομης επένδυσης, σύμφωνα με πηγή με άμεση γνώση.

Ωστόσο, η LVMH συνήθως επιδιώκει τον έλεγχο των brands που εντάσσει στο χαρτοφυλάκιό της και μια πιθανή εισαγωγή του Armani στο χρηματιστήριο θα μπορούσε να δυσκολέψει μια προσφορά, εφόσον οι κληρονόμοι αποφασίσουν τελικά την εισαγωγή.

Η L’Oréal ανέφερε σε απάντησή της προς το Reuters ότι η θέση της για μια πιθανή συμμετοχή στον Armani δεν έχει αλλάξει και ότι θεωρεί τιμή το γεγονός πως ο Τζόρτζιο Αρμάνι είχε αναφέρει τον γαλλικό όμιλο ως πιθανό συνεργάτη.

«Η L’Oréal θα εξετάσει αυτή την ευκαιρία, η οποία βασίζεται στη μακρά κοινή μας ιστορία, όταν οι εκπρόσωποι της Armani S.p.A. επιλέξουν να ανοίξουν τη σχετική συζήτηση», ανέφερε η εταιρεία.

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