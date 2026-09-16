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Με τις πρώτες «Κασσάνδρες» της αγοράς να βλέπουν το πετρέλαιο θέρμανσης κοντά ή ακόμη και πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, η κυβέρνηση ανοίγει σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου τον φάκελο του δύσκολου χειμώνα.

Σκανάρισμα

Στη σημερινή σύσκεψη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει μια πρώτη συνολική αποτίμηση της κατάστασης με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Αποφάσεις δεν προεξοφλούνται. Στο τραπέζι, όμως, θα μπουν η εξέλιξη των διεθνών τιμών, η εικόνα στα καύσιμα, η προοπτική του πετρελαίου θέρμανσης και κυρίως τα περιθώρια αντίδρασης εάν η αναταραχή παραταθεί.

Οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι ήδη δυσοίωνες. Στον Βόρειο Έβρο, εκπρόσωποι των πρατηριούχων εκτιμούν ότι με τα σημερινά δεδομένα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ήταν ήδη στα 1,90 ευρώ το λίτρο και ότι έως την έναρξη της διάθεσης θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Αντίστοιχες εκτιμήσεις στην αγορά τοποθετούν την εκκίνηση πολύ κοντά σε αυτά τα επίπεδα εφόσον συνεχιστεί το ράλι των διεθνών τιμών.

Η ανησυχία στην Αθήνα τροφοδοτείται ταυτόχρονα από την ένταση στη Μέση Ανατολή και από τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Οι επιπτώσεις έχουν αρχίσει ήδη να περνούν στην αντλία, ενώ όσο πλησιάζει η χειμερινή περίοδος το βάρος μεταφέρεται όλο και περισσότερο στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Stress – test τον Οκτώβριο

Η έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης απέχει ακόμη μερικές εβδομάδες, ωστόσο τα σημερινά δεδομένα απέχουν αισθητά από την εικόνα της περυσινής περιόδου. Παράλληλα, οι ανατιμήσεις στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης περιορίζουν σταδιακά το όφελος των παρεμβάσεων που ήδη ισχύουν από την πλευρά του κράτους και των διυλιστηρίων.

Το υφιστάμενο πλαίσιο στήριξης φτάνει έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Γι’ αυτό ο Οκτώβριος μετατρέπεται στο πρώτο ουσιαστικό σημείο επανεκτίμησης. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έχει ήδη προϊδεάσει γι’ αυτό. «Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να το συζητήσουμε», δήλωσε για το πετρέλαιο θέρμανσης, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα είναι παρούσα για να στηρίξει τους πολίτες εφόσον χρειαστεί.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έβαλε παράλληλα μια κρίσιμη δημοσιονομική παράμετρο: οι ευρωπαϊκοί κανόνες διαχωρίζουν τις μόνιμες από τις έκτακτες δαπάνες που συνδέονται με μια κρίση. Πρόκειται για μια διάκριση που δεν προεξοφλεί μέτρο, αλλά έχει σημασία εάν απαιτηθεί νέα στήριξη, όπως υπενθυμίζουν στο newmoney, αρμόδιοι παράγοντες.

Μαρινάκης: «Η κυβέρνηση έχει κρατήσει εφεδρείες»

Το κυβερνητικό στίγμα έδωσε ακόμη πιο καθαρά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. «Η κυβέρνηση έχει κρατήσει εφεδρείες για το 2026. Θα αξιολογηθούν για τον Οκτώβριο τα δεδομένα με τις τιμές της ενέργειας για να δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί στους πολίτες, με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές», ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3.

Διαθέσιμα «πυρομαχικά» υπάρχουν, αλλά η κυβέρνηση δεν θέλει να εξαντλήσει πρόωρα τον χώρο που έχει κρατήσει, χωρίς να γνωρίζει πόσο θα διαρκέσει η κρίση. Για τον ίδιο λόγο εξακολουθεί να απορρίπτεται μια οριζόντια μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι οι στοχευμένες παρεμβάσεις στην αντλία είχαν μεγαλύτερο όφελος για τον καταναλωτή σε σχέση με μια τέτοια επιλογή και με μικρότερο δημοσιονομικό κόστος.

Έμφαση στο timing, έδωσε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, τόνισε ότι «η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι, στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, πάντοτε εκεί που χρειάζεται κάνει προσπάθεια στήριξης των καταναλωτών».

Απέφυγε, ωστόσο, να προεξοφλήσει αποφάσεις. «Πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι μια πολύ δυναμική κατάσταση», είπε, σημειώνοντας ότι οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενότερα τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο κ. Αργυρού υπενθύμισε ακόμη ότι ήδη από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή η κυβέρνηση είχε επιλέξει να κρατήσει εφεδρείες και έδειξε προς το επόμενο ορόσημο: «Πρέπει να δούμε τη χρονική στιγμή που ξεκινάει η χειμερινή περίοδος. Είναι σίγουρα κάτι που το παρακολουθούμε στενά».

Παπασταύρου: Παρέμβαση αν το επιβάλουν οι συνθήκες

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης άφησε και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ερωτηθείς στον ΑΝΤ1 για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι βρίσκεται πάντα στο πλευρό της κοινωνίας όταν χρειάστηκε κι αυτό θα κάνουμε και τώρα αν το επιβάλλουν οι συνθήκες».

Παράλληλα συνέδεσε τη νέα κρίση με την ανάγκη μεγαλύτερης ενεργειακής αυτάρκειας και μικρότερης εξάρτησης από εξωγενείς παράγοντες. Στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν κοιτούν μόνο τη σημερινή τιμή της αντλίας. Το δυσμενές σενάριο είναι η διεθνής αναταραχή να διατηρηθεί μέχρι τον χειμώνα και να πιέσει ταυτόχρονα καύσιμα, θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εικόνα παραμένει εικόνα στενής παρακολούθησης και όχι νέας κεντρικής παρέμβασης. Προς το παρόν, συνεπώς, δεν υπάρχει νέα κοινή ευρωπαϊκή «ομπρέλα» για τις τιμές. Η Κομισιόν δηλώνει ότι παραμένει έτοιμη να στηρίξει συντονισμένη δράση εφόσον καταστεί αναγκαία. Η συζήτηση θα ανέβει σύντομα και σε υπουργικό επίπεδο, καθώς στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ θα συναντηθούν άτυπα στο Δουβλίνο.

Στη σημερινή συζήτηση στο Μαξίμου θα προστεθεί και η εικόνα που μεταφέρει ο Κυριάκος Πιερρακάκης από το Βερολίνο, όπου είχε επαφές ως πρόεδρος του Eurogroup με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον αντικαγκελάριο και ομοσπονδιακό υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, με την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα ψηλά στην ατζέντα.

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