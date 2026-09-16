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Με τις παραχωρήσεις να εξελίσσονται στον κυρίαρχο μοχλό κερδοφορίας, τις κατασκευές να διατηρούν υψηλή ταχύτητα στην εκτέλεση έργων και ένα ανεκτέλεστο που αγγίζει τα 9 δισ. ευρώ, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2026 με ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και ακόμη μεγαλύτερη ορατότητα για την επόμενη περίοδο.

Η ενσωμάτωση της Εγνατίας Οδού, η σταθερά αυξημένη κυκλοφορία στους βασικούς αυτοκινητοδρόμους και η ωρίμανση ενός χαρτοφυλακίου μακροχρόνιων παραχωρήσεων μεταβάλλουν σταδιακά τη φυσιογνωμία του ομίλου. Τα έσοδα και η λειτουργική κερδοφορία αποκτούν πλέον μια πιο προβλέψιμη βάση, ενώ οι κατασκευές τροφοδοτούνται από έργα που, σε μεγάλο ποσοστό, συνδέονται είτε με ίδιες επενδύσεις είτε με ιδιωτικές επενδύσεις τρίτων.

Τα ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν σε 2,1 δισ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 12,2%, στα 356,3 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας βελτιώθηκε στο 17%, από 16,2% ένα χρόνο πριν. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ενισχύθηκαν κατά 22,1%, φθάνοντας τα 83,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 94,7 εκατ. ευρώ, έναντι 87,6 εκατ. το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.

Οι παραχωρήσεις παίρνουν το προβάδισμα

Ο τομέας παραχωρήσεων αποτελεί πλέον τον βασικό πυλώνα λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου, συνεισφέροντας το 63% του συνολικού προσαρμοσμένου EBITDA. Τα έσοδα του τομέα αυξήθηκαν κατά 32,3% και η λειτουργική κερδοφορία κατά 35,2%, επίδοση που αποτυπώνει τόσο την προσθήκη της Εγνατίας Οδού όσο και τη λειτουργική μόχλευση που προσφέρει ένα ώριμο χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων.

Η Εγνατία Οδός απέφερε έσοδα 78,2 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, με τη συμβολή της να αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά, καθώς προχωρούν τα έργα ανάταξης και η παραχώρηση εισέρχεται σε πλήρη λειτουργική ωρίμανση. Για τον όμιλο, η συγκεκριμένη παραχώρηση δεν προσθέτει μόνο έναν ακόμη οδικό άξονα στο χαρτοφυλάκιό του, αλλά ενισχύει τον μακροχρόνιο χαρακτήρα των ταμειακών ροών του.

Στην Αττική Οδό, τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 4,2%, η κυκλοφορία αυξήθηκε κατά 2,4% και το προσαρμοσμένο EBITDA κατά 7,7%. Η διαφορά αυτή αποτυπώνει τη δυνατότητα των παραχωρήσεων να μετατρέπουν την αύξηση της κυκλοφορίας σε ακόμη υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία, καθώς μεγάλο μέρος του κόστους παραμένει σταθερό. Η θετική τάση συνεχίστηκε και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Για τη Νέα Οδό και την Κεντρική Οδό, η μέση ημερήσια κυκλοφορία εμφάνισε αντίστοιχα μείωση 2,1% και αύξηση 3,5%, με τις αγροτικές κινητοποιήσεις των πρώτων μηνών του έτους να επηρεάζουν το συγκριτικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, τα συνολικά έσοδα, συνυπολογίζοντας και τις συμβατικά προβλεπόμενες αποζημιώσεις, αυξήθηκαν κατά 2,2%.

Στην κερδοφορία του τομέα ενσωματώνεται επίσης η συμμετοχή του ομίλου, με ποσοστό 32,46%, στην εταιρεία που έχει αναλάβει την παραχώρηση του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλι. Πρόκειται για ένα ακόμη έργο που αναμένεται να ενισχύσει τη μελλοντική βάση εσόδων και κερδών του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Κατασκευές με ορατότητα έως την επόμενη δεκαετία

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η εικόνα της ΤΕΡΝΑ στον κατασκευαστικό τομέα. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 10,9% και η λειτουργική κερδοφορία κατά 32,7%, καθώς επιταχύνθηκε η εκτέλεση έργων που βρίσκονται ήδη σε φάση κατασκευής και ξεκίνησαν νέες εργολαβίες.

Στο τέλος Ιουνίου, το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο ανερχόταν σε 6,9 δισ. ευρώ, από 6,6 δισ. στο τέλος του 2025. Μαζί με έργα ύψους 2 δισ. ευρώ που βρίσκονται προς υπογραφή, το συνολικό ανεκτέλεστο διαμορφώνεται στα 8,9 δισ. ευρώ.

Η ποιότητα αυτού του χαρτοφυλακίου έχει ξεχωριστή σημασία. Περίπου το 79% αντιστοιχεί σε έργα ιδίων επενδύσεων του ομίλου, σε ποσοστό 54%, και σε ιδιωτικές επενδύσεις τρίτων, σε ποσοστό 25%. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η έκθεση σε καθυστερήσεις αναθέσεων ή χρηματοδοτικούς κινδύνους που συχνά συνοδεύουν τα δημόσια έργα. Παράλληλα, το 87% του ανεκτέλεστου βρίσκεται στην Ελλάδα, προσφέροντας υψηλή διείσδυση σε μια αγορά όπου οι μεγάλες υποδομές, οι παραχωρήσεις, η ενέργεια και οι ιδιωτικές επενδύσεις παραμένουν ενεργές.

Η ενέργεια και η νέα μονάδα της Κομοτηνής

Στον ενεργειακό τομέα, που περιλαμβάνει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές μονάδες, την εμπορία ρεύματος και φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα έσοδα υποχώρησαν σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η καθαρή κερδοφορία, ωστόσο, διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, ενισχυμένη και από τη συνεισφορά της νέας μονάδας φυσικού αερίου της Κομοτηνής.

Η έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας προσθέτει ένα σύγχρονο και αποδοτικό παραγωγικό περιουσιακό στοιχείο στο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο του ομίλου, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια εφοδιασμού και η ευελιξία του ηλεκτρικού συστήματος αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Παρότι τα αποτελέσματα του κλάδου επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις στις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, η νέα επένδυση ενισχύει τη θέση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην αγορά ηλεκτροπαραγωγής και δημιουργεί πρόσθετες προϋποθέσεις για μελλοντική κερδοφορία.

Χρηματοδοτική ισχύς και δανεισμός έργων

Την ίδια στιγμή η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους S&P και Moody’s, με αξιολογήσεις «BBB-» και «Baa3» αντίστοιχα, αποτελεί σημαντικό ορόσημο, καθώς αναβαθμίζει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και διευρύνει τη δεξαμενή των επενδυτών που μπορούν να τοποθετηθούν σε τίτλους του ομίλου.

Η επιτυχής διάθεση 15,5 εκατ. νέων μετοχών, που απέφερε 659 εκατ. ευρώ και προσέλκυσε ισχυρή συμμετοχή διεθνών θεσμικών επενδυτών, ενίσχυσε περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση. Συνολικά, τα ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στα 2,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,3 δισ. ευρώ στη μητρική εταιρεία.

Η εικόνα του ενοποιημένου δανεισμού χρειάζεται, πάντως, μια προσεκτική ματιά. Το προσαρμοσμένο καθαρό χρέος του ομίλου περιλαμβάνει και τη χρηματοδότηση των έργων παραχώρησης, η οποία εξυπηρετείται από τις προβλεπόμενες μακροχρόνιες ταμειακές ροές τους. Σε επίπεδο μητρικής, η χρηματοοικονομική θέση είναι σαφώς ισχυρότερη, καθώς μετά την αφαίρεση του δανεισμού των παραχωρήσεων και τον συνυπολογισμό των κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η εταιρεία διαθέτει καθαρή ταμειακή θέση περίπου 280 εκατ. ευρώ.

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