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«Σε κάθε περίπτωση, με τον έναν ή άλλο τρόπο, η AEGEAN θα καταφέρει να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τα τελευταία χρόνια ανά πενταετία έχουμε αντιμετωπίσει μεγάλες κρίσεις και τώρα, για το επόμενο διάστημα των 4- 8 μηνών, σκοπεύουμε να επανεξετάζουμε και να επαναξιολογούμε το σχεδιασμό μας ακόμη και σε εβδομαδιαία βάση, αξιοποιώντας όλη τη δημιουργικότητά μας».

Αυτά επεσήμανε χθες η διοίκηση της AEGEAN στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου με τον πρόεδρο κ. Ευτύχη Βασιλάκη να επισημαίνει ότι το 2027 η εταιρεία δεν προτίθεται ουσιαστικά, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα να προχωρήσει σε αύξηση της χωρητικότητας, επανεξετάζοντας δρομολόγια και συχνότητες σε προορισμούς και προχωρώντας, όχι μόνο σε προσθήκες, αλλά και σε περικοπές εφόσον χρειαστεί. Ερωτηθείς για τον ανταγωνισμό, ανέφερε ότι αντίστοιχη «πειθαρχημένη και συνετή» πολιτική θεωρεί ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αεροπορικές με τις πρώτες ανακοινώσεις από μεγάλους ευρωπαϊκούς αερομεταφορείς να παραπέμπουν ακριβώς σε αυτό εν όψει της χειμερινής περιόδου. «Ωστόσο σε περίπτωση που θεωρήσουμε ότι ο ανταγωνισμός μπορεί να είναι πιο επιθετικός σε προορισμούς και δρομολόγια που έχουν στρατηγικό ενδιαφέρον για τον όμιλο, η AEGEAN σκοπεύει να προστατέψει το “χώρο” της κι έχει την ικανότητα να θωρακίσει τα μερίδιά της».

Για το 2026 όπως σχολίασε ο κ. Βασιλάκης «ο όμιλος έχει να αντιμετωπίσει πολύ περισσότερες προκλήσεις έναντι του αρχικώς αναμενομένου στο ξεκίνημα της χρονιάς με σημαντικότερο για εμάς το θέμα του ενεργειακού κόστους και δη του κόστους των καυσίμων που επηρεάζει περισσότερο τον κλάδο των αερομεταφορών. Παρά το κλίμα αβεβαιότητας και τις περικοπές δρομολογίων ειδικά στο δίκτυο της Μέσης Ανατολής, ο όμιλος έχει καταφέρει να ανταπεξέλθει: Το γ’ τρίμηνο καταφέραμε να αυξήσουμε περαιτέρω την επιβατική κίνηση, έστω κι αν δεν υλοποιήσαμε το πλήρες πρόγραμμα του 2026 όπως το είχαμε προϋπολογίσει πριν το ξέσπασμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή».

Ενδεικτικά, ο όμιλος είχε προϋπολογίσει μία αύξηση στο θέμα της χωρητικότητας με ένα +6% ως προς τις συνολικές διαθέσιμες προς πώληση χιλιομετρικές θέσεις (ASK) και τελικά για τη θερινή περίοδο το αντίστοιχο ποσοστό κυμάνθηκε στο +2%- 2,5% με το μήνα Αύγουστο να φτάνει στο +5%. «Επομένως καταφέραμε να αξιοποιήσουμε τη μεγαλύτερη χωρητικότητα του στόλου μας. Το καλοκαίρι ήταν ανθεκτικό σε επίπεδο ζήτησης, ωστόσο το θέμα των καυσίμων είναι αυτό που μας απασχολεί περισσότερο δεδομένου ότι οι τιμές είναι 100% υψηλότερες σε σχέση με τις αρχές του έτους, προ κρίσης. Για τα επόμενα 2- 3 τρίμηνα θα πετάμε πιθανότατα με διπλάσιο κόστος, άρα η στρατηγική μας στο δ’ τρίμηνο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, διατηρώντας σταθερή τη διαθέσιμη χωρητικότητα, μεταξύ −1% και +1% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Δε θα είναι εύκολος ο χειμώνας». Σημειωτέον ότι η απορρόφηση του αυξημένου κόστους του καυσίμου είναι πιο δύσκολη τη χειμερινή περίοδο έναντι της θερινής, δεδομένου ότι εποχικά έσοδα και ναύλοι υποχωρούν, επομένως χρειάζεται μία πιο συνετή στρατηγική: «Ο σχεδιασμός θα είναι πιο βραχυπρόθεσμος με συνεχείς επαναξιολογήσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βασιλάκης.

Ο πρόεδρος της AEGEAN ανέφερε ότι συνολικά για την Ελλάδα, η χωρητικότητα τη χειμερινή περίοδο είναι αυξημένη σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, κοντά στο +2% έναντι του +10% που ήταν πέρυσι αυτή την περίοδο και μπορεί να είναι ακόμη χαμηλότερα στις αρχές του 2027».

Οσον αφορά το μείζον θέμα για την εταιρεία, αυτό της αντιστάθμισης των αναγκών της σε καύσιμα (hedging) για το 2026, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε ποσοστό 65% επί των συνολικών αναγκών της. Για το 2027, το ποσοστό κάλυψης βρίσκεται μόλις στο 15%, σε τιμές περίπου 20% υψηλότερες από το μέσο επίπεδο αντιστάθμισης του 2026.

Ο στόλος

Ως προς τον στόλο και το δεδηλωμένο, τα τελευταία χρόνια, πρόβλημα της καθήλωσης μεγαλύτερου -πέραν του αρχικού προγραμματισμού- αριθμού αεροσκαφών λόγω των αυξημένων ελέγχων που υλοποιούνται στους κινητήρες Pratt & Whitney πλέον αυτό αμβλύνεται: Η κορύφωση του ζητήματος σημειώθηκε στο πρώτο μισό του 2026, έως τον Απρίλιο, όταν 14-15 αεροσκάφη είχαν καθηλωθεί στο έδαφος για ελέγχους, αριθμός που μειώθηκε στα 10 το εφετινό καλοκαίρι και θα μειωθεί περαιτέρω έως τη θερινή περίοδο του 2027. «Είμαστε σε συνεχείς επαφές με την Pratt & Whitney και θεωρούμε ότι έως το τέλος του 2027 θα έχουμε ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις και δε θα έχουμε πλέον καθηλωμένα αεροσκάφη».

Σε ό,τι αφορά την ανανέωση του στόλου, η Aegean έχει παραλάβει συνολικά 43 αεροσκάφη νέας γενιάς, ενώ προβλέπονται ακόμη εννέα παραδόσεις: δύο στο άμεσο διάστημα και επτά που θα προστεθούν έως το τέλος του 2027. «Δεν αντιμετωπίζουμε ζήτημα σε σχέση με διαθέσιμα αεροσκάφη λόγω λήξης μισθώσεων δεδομένου ότι επανέρχονται σταδιακά σε λειτουργία και αεροσκάφη που σήμερα παραμένουν καθηλωμένα». Περίπου επτά μισθώσεις λήγουν το επόμενο έτος και ακόμη πέντε έως επτά έναν χρόνο αργότερα.

Παρ’ όλα αυτά, ο συνολικός στόλος αναμένεται να είναι μεγαλύτερος προσεγγίζοντας τα 20 επιπλέον έως το τέλος του 2028.

Ο κ. Βασιλάκης αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που θα επιφέρουν τα νέα αεροσκάφη τύπου LR, παρέχοντας ακόμη πιο άνετη business class: «Όπως έχει φανεί στην πράξη, η ζήτηση από τους πελάτες που πετάνε πιο συχνά και είναι πιο απαιτητικοί είναι πιο ανθεκτική. Οι αεροπορικές διαπιστώνουν ότι σε αυτή τη φάση είναι πολύ σημαντικό το θέμα της καλής υπηρεσίας γιατί το ταξίδι, ό,τι και να κάνουμε, θα είναι πλέον πιο ακριβό». Το 2027 θα αποτελέσει, σύμφωνα με τη διοίκηση της AEGEAN, έτος ενίσχυσης της αποδοτικότητας, της ποιότητας των υπηρεσιών, της εκπαίδευσης του προσωπικού και της πειθαρχίας στις επενδύσεις.

Ερωτηθείς για την επένδυση στην Volotea, ο κ. Βασιλάκης ανέφερε ότι η Aegean έχει επενδύσει 32 εκατ. ευρώ μέσω μετατρέψιμου δανείου και 5 εκατ. ευρώ σε κοινές μετοχές, ενώ δεν συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο ή στη διαχείρισή της. «Η Volotea έχει βελτιώσει τα μεγέθη της για τη διετία 2024- 2025, ωστόσο έχει πληγεί εφέτος από το θέμα των καυσίμων και την κρίση στη Μέση Ανατολή με πιέσεις στη ζήτηση».

Σε σχέση με τις τάσεις για τη χειμερινή περίοδο, από πλευράς ζήτησης, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι οι κρατήσεις είναι χαμηλότερες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ και το παράθυρο των κρατήσεων παραμένει μικρό με περισσότερες κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

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