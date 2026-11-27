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Την κυριαρχία της στην παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία επιβεβαιώνει η Κίνα, συγκεντρώνοντας σχεδόν επτά στις δέκα παραγγελίες κατασκευής πλοίων που έχουν καταγραφεί διεθνώς κατά τους τελευταίους 12 μήνες, με τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία να ακολουθούν σε μεγάλη απόσταση.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ναυλομεσιτικού οίκου Allied, με στοιχεία έως τις 20 Νοεμβρίου 2026, από τις συνολικά 3.381 παραγγελίες πλοίων που καταγράφηκαν παγκοσμίως το τελευταίο δωδεκάμηνο, οι 2.295 κατευθύνθηκαν σε κινεζικές ναυπηγικές μονάδες, αντιστοιχώντας στο 67,9% της αγοράς.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Νότια Κορέα με 346 παραγγελίες και μερίδιο 10,2%, ενώ ακολουθεί η Ιαπωνία με 146 πλοία και ποσοστό 4,3%. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Ολλανδία με 116 παραγγελίες και η Τουρκία με 47.

Η κινεζική υπεροχή είναι ιδιαίτερα εμφανής στις τρεις βασικές κατηγορίες της εμπορικής ναυτιλίας. Τα ναυπηγεία της χώρας έχουν εξασφαλίσει συμβόλαια για την κατασκευή 482 πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου, 638 δεξαμενόπλοιων και 660 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Στα containerships, το μερίδιό τους προσεγγίζει το 90% των παγκόσμιων παραγγελιών του δωδεκαμήνου, ενώ στα bulk carriers διαμορφώνεται στο 87,2% και στα δεξαμενόπλοια στο 74,5%.

Η Νότια Κορέα διατηρεί ισχυρή παρουσία στην κατασκευή πλοίων μεταφοράς αερίου, με 133 παραγγελίες έναντι 100 της Κίνας, σε σύνολο 240 συμβολαίων διεθνώς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεταβολή του επενδυτικού προσανατολισμού της παγκόσμιας ναυτιλίας. Από τις αρχές του 2026 έχουν καταγραφεί συνολικά 2.957 παραγγελίες πλοίων, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 236,4 εκατ. dwt, έναντι 3.460 πλοίων και 173,5 εκατ. dwt σε ολόκληρο το 2025.

Παρά τον μικρότερο αριθμό συμβολαίων, η συνολική μεταφορική ικανότητα των υπό παραγγελία πλοίων έχει ήδη αυξηθεί κατά 36,3% σε σύγκριση με το σύνολο της προηγούμενης χρονιάς, γεγονός που καταδεικνύει τη στροφή των πλοιοκτητών προς μεγαλύτερες μονάδες.

Στα δεξαμενόπλοια, οι παραγγελίες έχουν φθάσει τις 776 από τις αρχές του έτους, έναντι 600 σε ολόκληρο το 2025, ενώ η συνολική μεταφορική τους ικανότητα έχει υπερδιπλασιαστεί, από 56,1 σε 118,3 εκατ. dwt.

Εντυπωσιακή είναι η αύξηση των παραγγελιών για VLCC, οι οποίες ανέρχονται σε 249 έναντι 83 το 2025. Στα πλοία μεταφοράς αερίου έχουν καταγραφεί 221 παραγγελίες έναντι 87 την προηγούμενη χρονιά.

Στην πλευρά των επενδυτών, οι Κινέζοι πλοιοκτήτες προηγούνται με 355 παραγγελίες το τελευταίο δωδεκάμηνο, με τους Έλληνες εφοπλιστές να ακολουθούν με 318 πλοία και τους Ιάπωνες με 122.

Οι Έλληνες διατηρούν την πρώτη θέση παγκοσμίως στις παραγγελίες δεξαμενόπλοιων, με 157 πλοία έναντι 99 των Κινέζων. Παράλληλα, έχουν προχωρήσει σε παραγγελίες 69 bulk carriers, 60 containerships και 32 πλοίων μεταφοράς αερίου.

Όσον αφορά το κόστος ναυπήγησης, οι ενδεικτικές τιμές της Allied διαμορφώνονται στα 75 εκατ. δολάρια για ένα κινεζικής κατασκευής Capesize, στα 37,5 εκατ. για ένα Kamsarmax, στα 34,5 εκατ. για ένα Ultramax και στα 31 εκατ. δολάρια για ένα Handysize.

Στα δεξαμενόπλοια νοτιοκορεατικής κατασκευής, η ενδεικτική τιμή ενός VLCC ανέρχεται σε 130 εκατ. δολάρια, ενός Suezmax σε 89 εκατ., ενός Aframax σε 75 εκατ. και ενός MR σε 51 εκατ. δολάρια.

Η συγκέντρωση των παραγγελιών στην Κίνα αποτυπώνει την ισχύ της χώρας στην κατασκευή εμπορικών πλοίων, την ώρα που η διεθνής ναυπηγική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από την αυξημένη ζήτηση για μεγάλα δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς αερίου, με το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο να διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο.