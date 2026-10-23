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Να ανατρέψει τις ισορροπίες στην αμερικανική αγορά κινητής τηλεφωνίας επιχειρεί ο Έλον Μασκ, με τη SpaceX να σχεδιάζει τη δημιουργία ενός νέου πανεθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου που θα συνδυάζει τις δορυφορικές δυνατότητες του Starlink με χιλιάδες επίγειους σταθμούς κινητής τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την εξασφάλιση πρόσβασης σε τουλάχιστον 80.000 εγκαταστάσεις κινητής τηλεφωνίας σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα εγχείρημα που θα μπορούσε να την καταστήσει τον τέταρτο μεγάλο πάροχο ασύρματων επικοινωνιών στη χώρα.

Η SpaceX έχει ξεκινήσει επαφές με τουλάχιστον έναν από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την Crown Castle, ενώ στην αμερικανική αγορά δραστηριοποιούνται επίσης η American Tower και η Vertical Bridge, που διαθέτουν εκτεταμένα δίκτυα κεραιών και πύργων κινητής τηλεφωνίας.

Οι συμφωνίες που εξετάζονται θα μπορούσαν να έχουν αξία δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς η SpaceX επιχειρεί να δημιουργήσει τις υποδομές που απαιτούνται για να ανταγωνιστεί απευθείας τους καθιερωμένους παρόχους κινητής τηλεφωνίας.

Η SpaceX μπαίνει στα χωράφια των AT&T, Verizon και T-Mobile

Το νέο σχέδιο του Μασκ εντείνει την απειλή για τις τρεις εταιρείες που κυριαρχούν στην αμερικανική αγορά κινητών επικοινωνιών: την AT&T, τη Verizon και την T-Mobile.

Η προοπτική εμφάνισης ενός τέταρτου ισχυρού παρόχου, με σημαντική χρηματοδοτική δυνατότητα και δικό του δορυφορικό δίκτυο, προκάλεσε άμεση αντίδραση στη Wall Street.

Μετά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών για τις διαπραγματεύσεις, οι μετοχές των τριών τηλεπικοινωνιακών εταιρειών υποχώρησαν περίπου 5%, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τον κίνδυνο εντονότερου ανταγωνισμού.

Στον αντίποδα, η μετοχή της Crown Castle σημείωσε άνοδο έως 10% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, με την αγορά να προεξοφλεί ότι η ανάπτυξη του νέου δικτύου θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικές νέες πηγές εσόδων για τους ιδιοκτήτες τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων.

Η διαφορετική αντίδραση των μετοχών αποτυπώνει την αναδιάταξη συμφερόντων που θα μπορούσε να προκαλέσει η είσοδος της SpaceX στην αγορά: πίεση στους υφιστάμενους παρόχους, αλλά νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις εταιρείες υποδομών.

Οι διαπραγματεύσεις με την Crown Castle

Η Crown Castle συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες πύργων κινητής τηλεφωνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό συνεργάτη της SpaceX στην ανάπτυξη του επίγειου σκέλους του δικτύου της.

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας την Τετάρτη, ο διευθύνων σύμβουλος Κρις Χίλαμπραντ (Chris Hillabrant) ρωτήθηκε εάν πραγματοποιούνται συζητήσεις για μισθώσεις τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων με τη SpaceX, την Amazon ή άλλους παρόχους δορυφορικών επικοινωνιών.

«Μπορείτε να θεωρήσετε ότι μιλάμε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη», απάντησε, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει πληροφορίες για συγκεκριμένους πελάτες.

Η American Tower αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ η SpaceX και η Vertical Bridge δεν απάντησαν άμεσα σε σχετικά αιτήματα.

Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας βασίζονται σε κεραίες τοποθετημένες σε χιλιάδες σημεία, προκειμένου να μεταδίδουν σήμα και να εξασφαλίζουν συνεχή κάλυψη.

Συνήθως προτιμούν να μισθώνουν χώρο σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, αντί να κατασκευάζουν και να συντηρούν αποκλειστικά δικούς τους πύργους, καθώς το συγκεκριμένο μοντέλο περιορίζει το κόστος και επιτρέπει τη χρήση των ίδιων υποδομών από περισσότερους παρόχους.

Αυτό ακριβώς το μοντέλο φαίνεται ότι εξετάζει και η SpaceX, επιδιώκοντας να αποκτήσει γρήγορα πρόσβαση σε εκτεταμένο δίκτυο επίγειων εγκαταστάσεων.

Το Starlink Mobile και το σχέδιο για απευθείας σύνδεση με κινητά

Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου παρόχου κινητής τηλεφωνίας αποτελεί πλέον ξεκάθαρη στρατηγική προτεραιότητα για τον Έλον Μασκ.

Η SpaceX έχει ήδη προχωρήσει στην απόκτηση ραδιοφάσματος χαμηλών συχνοτήτων, το οποίο αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την ανάπτυξη ενός δικτύου με εκτεταμένη γεωγραφική κάλυψη.

Η αγορά αυτών των συχνοτήτων επιτρέπει στην εταιρεία να αξιοποιήσει τους δορυφόρους Starlink και τις υπόλοιπες τεχνολογικές της υποδομές για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Παράλληλα, η SpaceX εξασφάλισε από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) έγκριση για την εκτόξευση 15.000 δορυφόρων, σχεδιασμένων να προσφέρουν υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας απευθείας σε συσκευές.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιδιώκει να επιτρέψει στα κινητά τηλέφωνα να επικοινωνούν με δορυφόρους χωρίς να απαιτείται αποκλειστικά η χρήση των παραδοσιακών επίγειων κεραιών.

Ωστόσο, η SpaceX δεν σκοπεύει να βασιστεί μόνο στις δορυφορικές συνδέσεις.

Η δημιουργία επίγειου δικτύου αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί πιο σταθερή και εκτεταμένη κάλυψη, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η δορυφορική σύνδεση δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των αναγκών.

Μασκ: Το Starlink Mobile θα γίνει μεγάλος πάροχος στις ΗΠΑ

Κατά την πρόσφατη παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της SpaceX, ο Έλον Μασκ επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία προχωρά στην ανάπτυξη επίγειων τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

«Θα αναπτύξουμε τα επίγεια δίκτυά μας, ώστε να υπάρχει ευρεία συνδεσιμότητα οπουδήποτε επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται η SpaceX και το Starlink», ανέφερε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο συνδυασμός νέων δορυφόρων και απόκτησης ραδιοφάσματος θα ανοίξει τον δρόμο ώστε το Starlink Mobile να εξελιχθεί σε έναν από τους μεγάλους παρόχους κινητής τηλεφωνίας στις ΗΠΑ.

Η φιλοδοξία αυτή απαιτεί σημαντικές επενδύσεις και την ανάπτυξη ενός ιδιαίτερα σύνθετου δικτύου, ωστόσο η SpaceX φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Crown Castle χαρακτήρισε την πρόσφατη απόκτηση των χαμηλών συχνοτήτων από τη SpaceX «τεράστιο ορόσημο» για τη δυνατότητα παροχής ευρείας κάλυψης κινητής τηλεφωνίας.

Η αγορά είχε ήδη αντιδράσει θετικά στις προοπτικές συνεργασίας με τη SpaceX, καθώς οι μετοχές των εταιρειών τηλεπικοινωνιακών πύργων είχαν ενισχυθεί μετά την ανακοίνωση της αγοράς ραδιοφάσματος νωρίτερα τον Οκτώβριο.

Γιατί δεν αρκούν οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Starlink

Η SpaceX έχει ανακοινώσει ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει και τον εξοπλισμό οικιακού διαδικτύου του Starlink, ώστε να εκπέμπει σήματα κινητής τηλεφωνίας στις περιοχές γύρω από τις εγκαταστάσεις των συνδρομητών της.

Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει το επίγειο δίκτυό της, αξιοποιώντας μια ήδη εγκατεστημένη βάση εξοπλισμού.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών MoffettNathanson, η συγκεκριμένη προσέγγιση παρουσιάζει έναν σημαντικό περιορισμό.

Οι οικιακές εγκαταστάσεις του Starlink βρίσκονται εκεί όπου υπάρχουν συνδρομητές, όχι απαραίτητα στα σημεία που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός συνεκτικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Αυτό σημαίνει ότι η αξιοποίησή τους μπορεί να βοηθήσει στην κάλυψη ορισμένων περιοχών, αλλά δεν υποκαθιστά την ανάγκη για ένα οργανωμένο δίκτυο κεραιών.

Η επιδίωξη της SpaceX να εξασφαλίσει πρόσβαση σε τουλάχιστον 80.000 επίγειες εγκαταστάσεις αποκτά, συνεπώς, καθοριστική σημασία για την υλοποίηση των σχεδίων της.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα του Έλον Μασκ

Η είσοδος της SpaceX στην κινητή τηλεφωνία θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά τις ισορροπίες ενός κλάδου που κυριαρχείται εδώ και χρόνια από λίγους μεγάλους παίκτες.

Σε αντίθεση με έναν παραδοσιακό νεοεισερχόμενο πάροχο, η εταιρεία του Μασκ διαθέτει ήδη ένα εκτεταμένο δορυφορικό δίκτυο, τεχνογνωσία στις διαστημικές επικοινωνίες και πρόσβαση σε σημαντικούς οικονομικούς πόρους.

Το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι να μετατρέψει αυτά τα πλεονεκτήματα σε ένα λειτουργικό πανεθνικό δίκτυο, με επαρκή επίγεια κάλυψη και δυνατότητα παροχής ανταγωνιστικών υπηρεσιών στους καταναλωτές.

Για την AT&T, τη Verizon και την T-Mobile, η προοπτική αυτή δημιουργεί μια νέα ανταγωνιστική πρόκληση.

Για τις εταιρείες τηλεπικοινωνιακών υποδομών, αντίθετα, το σχέδιο της SpaceX μπορεί να ανοίξει έναν νέο κύκλο συμφωνιών αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η φιλοδοξία του Μασκ είναι το Starlink να πάψει να αποτελεί μόνο μια υπηρεσία δορυφορικού διαδικτύου και να εξελιχθεί σε ολοκληρωμένο πάροχο κινητής τηλεφωνίας, διεκδικώντας μερίδιο από τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους των Ηνωμένων Πολιτειών.