Την ενεργειακή επάρκεια τοποθετεί στο επίκεντρο της επόμενης μεγάλης επένδυσής της η SpaceX, σχεδιάζοντας στη Starbase του Τέξας ένα συγκρότημα που θα συνδυάζει υπολογιστικές υποδομές με ιδιόκτητη ηλεκτροπαραγωγή. Το αρχικό ύψος της επένδυσης εκτιμάται σε 24 δισ. δολάρια, καθώς η εταιρεία του Έλον Μασκ διευρύνει την παρουσία της στην τεχνητή νοημοσύνη και αναζητεί μεγαλύτερο έλεγχο στο κόστος και στη διαθεσιμότητα της ενέργειας.

Η επιλογή συνδυασμού των δύο εγκαταστάσεων απαντά σε ένα βασικό εμπόδιο για την ανάπτυξη μεγάλων υπολογιστικών κέντρων: την εξασφάλιση επαρκούς ηλεκτρικής ισχύος χωρίς μακροχρόνια αναμονή για σύνδεση στο δίκτυο. Για τη SpaceX, η δυνατότητα παραγωγής ρεύματος επιτόπου αποτελεί κεντρικό σκέλος του σχεδιασμού.

Η ηλεκτροπαραγωγή ως θεμέλιο της επένδυσης

Η σχεδιαζόμενη μονάδα φυσικού αερίου θα περιορίσει την εξάρτηση του συγκροτήματος από το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο του Τέξας. Παράλληλα, θα επιτρέψει στην εταιρεία να αποφύγει τις πολυετείς καθυστερήσεις που συχνά αντιμετωπίζουν μεγάλες ενεργοβόρες επενδύσεις μέχρι να εξασφαλίσουν σύνδεση.

Το έργο προβλέπει κατασκευή, ιδιοκτησία και λειτουργία από τη SpaceX, με περιθώριο ανάπτυξης σε διαδοχικές φάσεις και δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης. Η κλίμακά του το κατατάσσει μεταξύ των μεγαλύτερων ιδιωτικών επενδύσεων που έχουν σχεδιαστεί για την κοιλάδα του Ρίο Γκράντε.

Στην ίδια περιοχή εξελίσσεται και ξεχωριστός ενεργειακός σχεδιασμός για τις διαστημικές δραστηριότητες. Θυγατρική της SpaceX έχει καταθέσει σχέδια για τον Starpipe, αγωγό φυσικού αερίου μήκους περίπου 13 χιλιομέτρων, με προβλεπόμενη έναρξη λειτουργίας τον Ιανουάριο του 2027. Προορισμός του είναι η τροφοδοσία μονάδας παραγωγής υγρού μεθανίου για τους πυραύλους Starship.

Οι δύο σχεδιασμοί αναδεικνύουν τη σημασία των ενεργειακών υποδομών για τις διαφορετικές δραστηριότητες της εταιρείας. Ο αγωγός αφορά στην παραγωγή καυσίμου για τους πυραύλους, ενώ η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής εντάσσεται στην υποστήριξη της μεγάλης υπολογιστικής εγκατάστασης.

Φορολογικά κίνητρα και τοπικές αντιδράσεις

Επόμενος σταθμός για την επένδυση είναι η 9η Δεκεμβρίου, όταν το Δημοτικό Συμβούλιο της Starbase αναμένεται να εξετάσει το αίτημα της SpaceX για φορολογική απαλλαγή, μαζί με σχετική συμφωνία οικονομικής ανάπτυξης. Η διαδικασία αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την προώθηση του έργου, το οποίο παραμένει στο στάδιο του σχεδιασμού.

Η εξέταση γίνεται σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης πολιτικής και κοινωνικής πίεσης για τα κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ. Οι μεγάλες απαιτήσεις τους σε ηλεκτρική ενέργεια έχουν ενισχύσει τις αντιδράσεις, με ψηφοφόρους να απορρίπτουν σχετικά έργα σε 40 από τις 41 τοπικές ψηφοφορίες που πραγματοποιήθηκαν. Αρκετοί πολιτικοί ζητούν επίσης προσωρινή αναστολή νέων επενδύσεων στον κλάδο.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η πρόβλεψη ιδιόκτητης ηλεκτροπαραγωγής αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για το επιχειρηματικό σχέδιο. Η ενεργειακή διάσταση βρίσκεται πλέον στον πυρήνα της συζήτησης γύρω από την επέκταση των υπολογιστικών υποδομών.

Η επένδυση συμπίπτει με την επιτάχυνση των δραστηριοτήτων τεχνητής νοημοσύνης της SpaceX μετά την εξαγορά της xAI. Στο τρίτο τρίμηνο, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 161%, ενώ εκείνα από υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης εννεαπλασιάστηκαν. Στους πελάτες που προμηθεύονται υπολογιστική ισχύ περιλαμβάνονται η Google και η Anthropic.

Για τη SpaceX, επομένως, η Starbase εξελίσσεται σε σημείο συνάντησης διαστημικών, ενεργειακών και υπολογιστικών επενδύσεων, με την πρόσβαση σε ηλεκτρική ισχύ να καθορίζει την ταχύτητα της επόμενης επέκτασης.