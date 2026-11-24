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Ο Τζένσεν Χουάνγκ επέστρεψε στην κορυφή της Nvidia, η Wall Street αντέδρασε με ένα εντυπωσιακό ράλι και το μήνυμα των αγορών ήταν ξεκάθαρο: ο άνθρωπος που ταυτίστηκε όσο λίγοι με την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης θεωρείται πλέον αναντικατάστατος.

Η επαναφορά του στην ηγεσία της Nvidia ήρθε έπειτα από μια πρωτοφανή εκστρατεία πιέσεων, στην οποία πρωταγωνίστησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Χουάνγκ κατάφερε να επιστρέψει στη θέση του παρά τις αποκαλύψεις για εξωσυζυγική σχέση με υφισταμένη του και για ακόμη μία σχέση με γυναίκα που φέρεται να είχε επαφές με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η εντυπωσιακή ανατροπή ενθουσίασε τους επενδυτές, αλλά προκάλεσε έντονο προβληματισμό σε κύκλους που ασχολούνται με την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, ενώ έθεσε υπό αμφισβήτηση ορισμένες από τις θεμελιώδεις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης.

Η απόφαση αιφνιδίασε ακόμη και τα ανώτατα στελέχη της Nvidia.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις εσωτερικές διαβουλεύσεις, το σχέδιο επιστροφής του Χουάνγκ διαμορφώθηκε μέσα σε λίγες ώρες το απόγευμα της Κυριακής, με μέλη του διοικητικού συμβουλίου να κρατούν εκτός διαδικασίας την προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλο, Κολέτ Κρες, και άλλα κορυφαία στελέχη.

Οι τελευταίοι είχαν περάσει τις προηγούμενες δύο εβδομάδες προσπαθώντας να διαχειριστούν τις συνέπειες των αποκαλύψεων για την προσωπική ζωή του ιδρυτή της εταιρείας. Όταν ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις, η απόφαση επαναφοράς του είχε ουσιαστικά ήδη ληφθεί.

Η παρέμβαση Τραμπ και η κινητοποίηση των ισχυρών της Wall Street

Η ιστορία της επιστροφής του Χουάνγκ είναι σχεδόν εξίσου εντυπωσιακή με τα γεγονότα που οδήγησαν στην απομάκρυνσή του και πυροδότησαν μια χρηματιστηριακή αναταραχή, κατά την οποία ο S&P 500 έχασε περίπου 5 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση, περνώντας σε περιοχή διόρθωσης.

Στην προσπάθεια επαναφοράς του επικεφαλής της Nvidia συμμετείχαν ορισμένα από τα ισχυρότερα πρόσωπα της αμερικανικής επιχειρηματικής σκηνής.

Ο Ίλον Μασκ, ο μεγαλοεπενδυτής Μπιλ Άκμαν και ο ιδρυτής της Uber, Τράβις Κάλανικ, εξέφρασαν δημόσια την υποστήριξή τους στον Χουάνγκ. Παράλληλα, θεσμικοί επενδυτές άσκησαν πιέσεις στο διοικητικό συμβούλιο να επανεξετάσει τη στάση του.

Η καθοριστικότερη παρέμβαση, ωστόσο, ήρθε από τον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, πραγματοποίησαν αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες, επιχειρώντας να πείσουν το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia να επαναφέρει τον ιδρυτή της.

Το βασικό επιχείρημα του Αμερικανού Προέδρου ήταν ότι κανείς άλλος δεν γνωρίζει τόσο καλά τον τεχνολογικό σχεδιασμό της εταιρείας και την επόμενη γενιά προηγμένων μικροτσίπ.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι κυβερνητική έρευνα είχε διαπιστώσει κακή κρίση από την πλευρά του Χουάνγκ, αλλά όχι παράνομη συμπεριφορά.

Παράλληλα, έθεσε ένα ακόμη πιο ανησυχητικό ενδεχόμενο: τι θα συνέβαινε εάν ο Χουάνγκ εγκατέλειπε τη Nvidia για να εργαστεί σε ανταγωνιστική εταιρεία στην Κίνα;

«Είναι εθνικός θησαυρός», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο CNBC.

«Εγώ κυβερνώ τη χώρα. Δεν διοικώ τη Nvidia. Αλλά η Nvidia αποτελεί σημαντικό κομμάτι της», πρόσθεσε.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει «πολύ μεγάλη για να αποτύχει»

Το ίδιο μήνυμα ερχόταν και από τη Wall Street.

Στο εσωτερικό ορισμένων από τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς των ΗΠΑ είχε διαμορφωθεί η εκτίμηση ότι η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία στηρίζει τόσο τους χρηματιστηριακούς δείκτες όσο και την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας, είχε αποκτήσει υπερβολικά μεγάλη συστημική σημασία για να τεθεί σε κίνδυνο εξαιτίας ενός εταιρικού σκανδάλου.

Η αναταραχή στην ηγεσία της Nvidia δεν είχε επηρεάσει μόνο τη μετοχή της εταιρείας. Είχε δημιουργήσει φόβους ότι θα μπορούσε να υπονομεύσει την αμερικανική κυριαρχία σε έναν κρίσιμο τεχνολογικό ανταγωνισμό, προκαλώντας παράλληλα ευρύτερες απώλειες στις διεθνείς αγορές.

«Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ μεγάλη για να αποτύχει σε παγκόσμιο επίπεδο», δήλωσε ο Σαλ Νάρο, επικεφαλής επενδύσεων της Coherence Credit Strategies.

Όπως εξήγησε, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και πολλά άλλα ανώτατα στελέχη πραγματοποίησαν μια παρέμβαση υψηλού ρίσκου, επιδιώκοντας να επικρατήσουν πιο ψύχραιμες αποφάσεις και να επιστρέψει ο Τζένσεν Χουάνγκ.

Η σύμπλευση πολιτικής ισχύος και χρηματιστηριακών πιέσεων αποκαλύπτει μια πραγματικότητα που πριν από μία δεκαετία θα ήταν σχεδόν αδιανόητη για την εταιρική Αμερική.

Οι παραδοσιακοί μηχανισμοί λογοδοσίας των ανώτατων στελεχών φαίνεται να αποδυναμώνονται όταν πρόκειται για μια μικρή ομάδα εξαιρετικά ισχυρών ιδρυτών και διευθυνόντων συμβούλων, των οποίων οι επιχειρήσεις αποτελούν πυλώνες κρίσιμων κλάδων της οικονομίας.

Σήμερα, όσοι ελέγχουν τεχνολογίες στρατηγικής σημασίας απολαμβάνουν ένα επίπεδο προστασίας, ακόμη και άμεσης προεδρικής υποστήριξης, που μπορεί να περιορίσει δραστικά την ισχύ των συμβατικών μηχανισμών εταιρικής εποπτείας.

Η μετοχή της Nvidia σημείωσε άλμα 31% τη Δευτέρα, προσθέτοντας 952 δισ. δολάρια στη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας.

Το ράλι επεκτάθηκε σε ολόκληρη την αγορά, με τον S&P 500 να ενισχύεται κατά 4,7%.

Η αντίδραση αυτή υποδηλώνει ότι οι επενδυτές έχουν περιορίσει τις παραδοσιακές επιφυλάξεις τους απέναντι στην υπερβολική εξάρτηση μιας εταιρείας από ένα και μόνο πρόσωπο.

Στον ανταγωνισμό για τις τεχνολογίες αιχμής, ολοένα περισσότεροι μέτοχοι φαίνεται να θεωρούν ότι οι χαρισματικοί ιδρυτές δεν μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν και ότι η αυστηρή εταιρική πειθαρχία ενδέχεται να έχει κόστος που δεν είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν.

Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα.

Ο Μπρετ Κοζλόφσκι, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της GW&K Investment Management, επισήμανε ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης Τραμπ για την επιστροφή του Χουάνγκ δεν είναι η πρώτη περίπτωση στην οποία το κράτος χρησιμοποιεί την οικονομική του ισχύ και τα συμφέροντά του με τρόπο που επηρεάζει τις αγορές.

Όπως σημείωσε, τέτοιες κινήσεις εγείρουν ζητήματα σχετικά με την ανεξαρτησία της εταιρικής διακυβέρνησης και των αποφάσεων του ιδιωτικού τομέα.

Η επιστροφή δεν βάζει τέλος στις έρευνες – Δύσκολες καταθέσεις στο Κογκρέσο

Η επαναφορά του Χουάνγκ μπορεί να σηματοδότησε το τέλος της σύντομης απομάκρυνσής του από τη Nvidia, αλλά δεν σημαίνει ότι οι περιπέτειές του έχουν ολοκληρωθεί.

Την 1η Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί να καταθέσει σε καταγεγραμμένη συνέντευξη ενώπιον τριών επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 3 Δεκεμβρίου, αναμένεται να εμφανιστεί σε δημόσια ακρόαση της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας, με αντικείμενο τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένης τεχνολογίας.

Ο Χουάνγκ θα κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη σχέση του με στέλεχος της Megaspeed International, η οποία θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ του Πεκίνου.

Οι Δημοκρατικοί αναμένεται να αμφισβητήσουν τις διαβεβαιώσεις του Τραμπ και του υπουργείου Δικαιοσύνης ότι ο Χουάνγκ δεν διέπραξε παράνομες πράξεις ούτε έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Παράλληλα, είναι πιθανό να αντιμετωπίσει δύσκολες ερωτήσεις για την προσωπική του ζωή και για το κατά πόσον παραβίασε τους κανόνες της Nvidia σχετικά με ερωτικές σχέσεις με πελάτες και υφισταμένους.

Ο επερχόμενος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, χαρακτήρισε την επαναφορά του Χουάνγκ «αδικαιολόγητη, ανεύθυνη και ακατανόητη».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, δεσμεύτηκε ότι το κόμμα του θα χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητές του για να διερευνήσει ενδεχόμενες παρανομίες από την κυβέρνηση Τραμπ, τον Χουάνγκ και άλλα στελέχη της Nvidia.

Οι έρευνες για την Κίνα και ο κίνδυνος νέας απομάκρυνσης

Στην Καλιφόρνια, όπου βρίσκεται η έδρα της Nvidia, οι αρχές εξακολουθούν να εξετάζουν εάν η εταιρεία πούλησε παράνομα προηγμένα μικροτσίπ στην Κίνα και εάν παραπλάνησε τους επενδυτές σχετικά με αυτές τις δραστηριότητες.

Η έρευνα περιλαμβάνει επίσης το ενδεχόμενο παραβιάσεων της ποινικής νομοθεσίας της πολιτείας.

Παράλληλα, οι έρευνες του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) αναμένεται να συνεχιστούν, με την πιθανότητα νέων αποκαλύψεων να διατηρεί ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο δεύτερης απομάκρυνσης του Χουάνγκ.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις συζητήσεις, ο ίδιος αναγνώρισε αυτόν τον κίνδυνο, αλλά αποφάσισε να αναλάβει το ρίσκο της επιστροφής.

Πλέον, το διακύβευμα δεν αφορά μόνο στον ιδρυτή της Nvidia.

Το διοικητικό συμβούλιο αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε νέα στοιχεία προκύψουν, καθώς αποφάσισε να τον επαναφέρει παρά την εκκρεμότητα των ερευνών.

Η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν χαρακτήρισε την απόφαση «απερίσκεπτη», ενώ βουλευτές και από τα δύο κόμματα επιχειρούν να αξιοποιήσουν την υπόθεση για να προωθήσουν αυστηρότερους εξαγωγικούς περιορισμούς.

Στο αμυντικό νομοσχέδιο του επόμενου μήνα εξετάζονται, μεταξύ άλλων, απαγόρευση πωλήσεων των μικροτσίπ Blackwell στην Κίνα για 18 μήνες και υποχρεωτική εγκατάσταση τεχνολογίας εντοπισμού στα προϊόντα που αποστέλλονται στο εξωτερικό.

Η «Τράπεζα της Nvidia» και ο φόβος για πάγωμα της χρηματοδότησης του AI

Ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους οι αγορές υποδέχθηκαν τόσο θετικά την επιστροφή του Χουάνγκ αφορά στον ρόλο της Nvidia στη χρηματοδότηση ολόκληρου του οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά τη σύντομη απουσία του, η προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος Κολέτ Κρες είχε σηματοδοτήσει μια πιο προσεκτική και πειθαρχημένη προσέγγιση στις χρηματοδοτήσεις άλλων εταιρειών της εφοδιαστικής αλυσίδας AI.

Η αλλαγή αυτή προκάλεσε έντονη ανησυχία στους επενδυτές.

Η Nvidia δεν είναι απλώς ο κυρίαρχος προμηθευτής προηγμένων επεξεργαστών για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Έχει εξελιχθεί και σε σημαντικό χρηματοδότη πολλών επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

Αυτή η λειτουργία έχει οδηγήσει ορισμένους επενδυτές να χρησιμοποιούν τον χαρακτηρισμό «Bank of Nvidia», δηλαδή «Τράπεζα της Nvidia».

Οι φόβοι ότι η εταιρεία θα περιόριζε τη χρηματοδότηση προς νεοφυείς επιχειρήσεις cloud, προμηθευτές και κατασκευαστές κέντρων δεδομένων συνέβαλαν στην πτώση του S&P 500 κατά 8,6% την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ αυξήθηκε και το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων.

Η ανησυχία ήταν ότι μια πιο συντηρητική Nvidia θα μπορούσε να επιβραδύνει τη δημιουργία νέων υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, επηρεάζοντας συνολικά τον κλάδο.

Η επιστροφή του Χουάνγκ περιόρισε άμεσα αυτούς τους φόβους.

Οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν την καλύτερη συνεδρίασή τους από τον Απρίλιο του 2025, ενώ οι δείκτες κινδύνου εταιρικών αθετήσεων υποχώρησαν αισθητά στις πιστωτικές αγορές.

Οι επενδυτές εκτίμησαν ότι η ροή κεφαλαίων προς το οικοσύστημα AI θα συνεχιστεί.

Για τη Wall Street, η διάθεση του Χουάνγκ να αναλαμβάνει ρίσκα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διατήρηση της δυναμικής του κλάδου. Χωρίς εκείνον, οι αγορές φοβούνταν μια κατάσταση παράλυσης, με τις αποφάσεις να καθυστερούν εξαιτίας της υπερβολικής επιφυλακτικότητας της διοίκησης.

Από τον Σαμ Άλτμαν έως τον Έλον Μασκ: Οι ισχυροί της τεχνολογίας που ξεπερνούν τις κρίσεις

Ο Χουάνγκ δεν είναι ο μοναδικός ισχυρός παράγοντας της τεχνολογικής βιομηχανίας που έχει απολαύσει ιδιαίτερη μεταχείριση.

Ο Σαμ Άλτμαν κατάφερε να επιστρέψει στην ηγεσία της OpenAI, παρά τη σύγκρουσή του με το διοικητικό συμβούλιο που είχε αποφασίσει την απομάκρυνσή του.

Ο επικεφαλής της Samsung, Λι Τζε-γιόνγκ, είχε καταδικαστεί για δωροδοκία και υπεξαίρεση, αλλά έλαβε προεδρική χάρη, με ρητό στόχο να μπορέσει να επιστρέψει στην εταιρεία.

Ο Ίλον Μασκ, από την πλευρά του, όχι μόνο ξεπέρασε τις προσπάθειες της κυβέρνησης Μπάιντεν να περιορίσει ορισμένες δραστηριότητές του, αλλά διέθεσε και εκατομμύρια δολάρια για να στηρίξει την εκλογή του Τραμπ. Στη συνέχεια ανέλαβε κυβερνητικό ρόλο, με αντικείμενο τη μείωση της γραφειοκρατίας που προηγουμένως είχε ασκήσει ελέγχους στις επιχειρήσεις του.

Τα παραδείγματα αυτά αναδεικνύουν τη μεταβολή των ισορροπιών μεταξύ μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, διοικητικών συμβουλίων και πολιτικής εξουσίας.

Moody’s: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ευθύνεται για το ένα τρίτο της ανάπτυξης των ΗΠΑ

Η οικονομική σημασία της τεχνητής νοημοσύνης εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί η επιστροφή του Χουάνγκ αντιμετωπίστηκε ως ζήτημα που ξεπερνά τα όρια μιας εισηγμένης εταιρείας.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Ζάντι, επικεφαλής οικονομολόγο της Moody’s Analytics, έως και το ένα τρίτο της αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ των ΗΠΑ φέτος μπορεί να αποδοθεί στην έκρηξη του AI.

Η εκτίμηση περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδομές όσο και την ενίσχυση της κατανάλωσης που προκαλείται από την άνοδο των χρηματιστηριακών αξιών και την αύξηση του πλούτου των νοικοκυριών.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η κινητήριος δύναμη της οικονομίας. Αν εκτροχιαστεί το AI, θα παρασύρει μαζί του και την οικονομία», δήλωσε ο Ζάντι.

Η εκτίμηση αυτή αποτυπώνει τον βαθμό στον οποίο η αμερικανική οικονομική ανάπτυξη και οι χρηματοπιστωτικές αγορές εξαρτώνται πλέον από τη συνέχιση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Γιατί η αντικατάσταση του Χουάνγκ αποδείχθηκε σχεδόν αδύνατη

Η ανατροπή στην ηγεσία της Nvidia επηρέασε και τις εξελίξεις στον ευρύτερο κλάδο των ημιαγωγών.

Μετά την παραίτηση του Χουάνγκ, στελέχη της εταιρείας αναζήτησης ανώτατων στελεχών Heidrick & Struggles προσέγγισαν τον διευθύνοντα σύμβουλο της Arm, Ρενέ Χάας.

Ο Χάας, ο οποίος είχε εργαστεί επί επτά χρόνια στη Nvidia, θεωρούνταν ένας από τους ισχυρότερους υποψηφίους για τη διαδοχή του ιδρυτή της.

Ωστόσο, τη Δευτέρα, την ίδια ημέρα που ανακοινώθηκε η επιστροφή του Χουάνγκ, η Arm γνωστοποίησε ότι ο Χάας υπέγραψε νέα συμφωνία παραμονής στη θέση του έως το 2033.

Παράλληλα, ανέλαβε καθήκοντα αντιπροέδρου στη SoftBank Group, η οποία αποτελεί τον βασικό μέτοχο της Arm.

Για το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, που μόλις την προηγούμενη εβδομάδα διαβεβαίωνε ότι δεν σχεδίαζε να επαναφέρει τον Χουάνγκ, οι εξελίξεις υπογράμμισαν πόσο δύσκολο ήταν να αντικατασταθεί ο άνθρωπος που είχε ιδρύσει την εταιρεία πριν από 33 χρόνια.

Άλλα πιθανά ονόματα, όπως η επικεφαλής της AMD, Λίζα Σου, το στέλεχος της Apple, Τζόνι Σρούτζι, και ο εσωτερικός υποψήφιος Ίαν Μπακ, είτε συνδέονταν με ανταγωνιστικές επιχειρήσεις είτε δεν διέθεταν το κύρος του Χουάνγκ.

Με τις επιλογές περιορισμένες και τις πιέσεις από τον Λευκό Οίκο να εντείνονται, το διοικητικό συμβούλιο κατέληξε στην επαναφορά του ιδρυτή.

Τραμπ: «Ήταν πολύ πιο εύκολο να τους πείσω τώρα»

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι η παρέμβασή του ήταν καθοριστική για την αλλαγή στάσης του διοικητικού συμβουλίου.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, αποκάλυψε ότι τα μέλη του ΔΣ είχαν ζητήσει σαφείς διαβεβαιώσεις σχετικά με το ενδεχόμενο ο Χουάνγκ να είχε θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

«Μας ζήτησαν διαβεβαιώσεις για την απειλή στην εθνική ασφάλεια και τους τις δώσαμε, τουλάχιστον με βάση όλα όσα γνωρίζουμε. Και γνωρίζουμε πολλά», δήλωσε.

Πρόσωπο με γνώση των διαβουλεύσεων ανέφερε ότι ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχαν ενημερωθεί για τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας που συνδέονταν με την υπόθεση.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν είχαν διαπιστώσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Χουάνγκ είχε παρανομήσει ή είχε θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ αναγνώρισε επίσης ότι η παρατεταμένη πίεση στις αγορές είχε αποδυναμώσει την αυτοπεποίθηση του διοικητικού συμβουλίου ως προς την ικανότητά του να διαχειριστεί την επόμενη ημέρα χωρίς τον ιδρυτή.

«Ήταν πολύ πιο εύκολο να τους πείσω χθες απ’ ό,τι πριν από μιάμιση εβδομάδα», ανέφερε.

Υπέρ της επαναφοράς του Χουάνγκ είχαν ταχθεί και οι επενδυτές του τεχνολογικού κλάδου Μπραντ Γκέρστνερ και Ντέιβιντ Σακς.

Οι παρεμβάσεις τους είχαν ιδιαίτερη βαρύτητα στον Λευκό Οίκο, καθώς ο Γκέρστνερ υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της πρωτοβουλίας «Trump accounts», ενώ ο Σακς είχε προηγουμένως διατελέσει αρμόδιος σύμβουλος της κυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη και τα κρυπτονομίσματα.

Η σύγκρουση στο εσωτερικό της κυβέρνησης για την Κίνα

Παρά την επιστροφή του Χουάνγκ, οι δηλώσεις του Τραμπ ανέδειξαν μια σημαντική εκκρεμότητα: τις διαφορετικές προσεγγίσεις στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με τον έλεγχο των σχέσεων της Nvidia με την Κίνα.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, είχε προχωρήσει σε μια ασυνήθιστη δημόσια παρέμβαση, επιρρίπτοντας ευθύνες στο υπουργείο Εμπορίου του Χάουαρντ Λάτνικ για καθυστερήσεις στην επιβολή εμπορικών περιορισμών στη Megaspeed.

Πρόκειται για την εταιρεία που βρίσκεται στο επίκεντρο των αποκαλύψεων σχετικά με τη σχέση του Χουάνγκ.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του, το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου ενέταξε τη Megaspeed στην επίσημη μαύρη λίστα εμπορικών περιορισμών.

Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει ότι, παρά τις πολιτικές διαβεβαιώσεις και την ενθουσιώδη αντίδραση των αγορών, τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και εξαγωγών προηγμένης τεχνολογίας παραμένουν ανοιχτά.

Όταν η πολιτική της Nvidia γίνεται ζήτημα εθνικής οικονομικής πολιτικής

Η παρέμβαση Τραμπ καταδεικνύει επίσης τον βαθμό στον οποίο ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει συνδέσει την επιτυχία της δεύτερης θητείας του με την πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς.

Η Wall Street παρουσιάζει μια σαφώς πιο αισιόδοξη εικόνα της αμερικανικής οικονομίας σε σχέση με εκείνη που αποτυπώνουν ο πληθωρισμός ή οι δείκτες καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Η ευαισθησία του Τραμπ απέναντι στις χρηματιστηριακές απώλειες είχε γίνει εμφανής ήδη από τις πρώτες εμπορικές συγκρούσεις του, όταν συχνά περιόριζε ή ανέβαλλε δασμούς έπειτα από έντονες πτώσεις των αγορών.

Στην περίπτωση της Nvidia, ωστόσο, το διακύβευμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.

Η εξαιρετική σημασία της εταιρείας για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει ότι οι αποφάσεις μιας ιδιωτικής επιχείρησης αντιμετωπίζονται πλέον σχεδόν ως ζητήματα δημόσιας οικονομικής πολιτικής.

Ο Μπριτζ Κουράνα, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Wellington Management, σημείωσε ότι η υπόθεση αποτυπώνει τη διαρκώς αυξανόμενη προσοχή που δίνουν οι αμερικανικές κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως πολιτικής προέλευσης, στη χρηματιστηριακή αγορά.

Κατά την εκτίμησή του, η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι οι αυξημένες χρηματιστηριακές αποτιμήσεις και το συνακόλουθο αποτέλεσμα πλούτου αποτελούν βασικούς παράγοντες που στηρίζουν την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη.

Η δύσκολη επόμενη ημέρα για τον Χουάνγκ

Παρά τον ενθουσιασμό της Wall Street, ο Χουάνγκ επιστρέφει σε μια εταιρεία όπου η εμπιστοσύνη έχει δοκιμαστεί σημαντικά.

Οι εργαζόμενοι παρακολουθούν τις εξελίξεις μετά τις αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή, ενώ ανώτατα στελέχη αισθάνονται ότι παρακάμφθηκαν κατά την αιφνιδιαστική αλλαγή στάσης του διοικητικού συμβουλίου.

Ο ιδρυτής της Nvidia θα πρέπει τώρα να αποκαταστήσει τις εσωτερικές ισορροπίες, να πείσει τους δύσπιστους νομοθέτες ότι οι μηχανισμοί εταιρικής εποπτείας εξακολουθούν να λειτουργούν και να δικαιώσει την πεποίθηση των επενδυτών ότι μόνο εκείνος μπορεί να διαχειριστεί το εξαιρετικά σύνθετο οικοσύστημα που έχει δημιουργηθεί γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Τη Δευτέρα, απευθυνόμενος στους εργαζομένους με ένα σύντομο μήνυμα διάρκειας δύο λεπτών, επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους.

Αστειεύτηκε μάλιστα ότι εξακολουθούσε να περιμένει από το τμήμα πληροφορικής να του ετοιμάσει έναν καινούργιο υπολογιστή.

Στο τέλος της ημέρας, ο άνθρωπος που, σύμφωνα με τον Τραμπ, «πέρασε από την κόλαση», είχε δει την προσωπική του περιουσία να αυξάνεται κατά 31,7 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον Bloomberg Billionaires Index.

Η επιστροφή του στη Nvidia συνοδεύτηκε από μια λιτή δήλωση, που συμπύκνωσε την προσωπική του ανατροπή:

«Σας ευχαριστώ όλους για τη δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα είναι η πρώτη μου ημέρα στη δουλειά».