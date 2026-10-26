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Σε συμφωνία δανεισμού ύψους 40 δισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση της αγοράς προηγμένων επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζει ότι κατέληξε η SpaceX, σύμφωνα με τον Έλον Μασκ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικοί απέναντι στον τεράστιο δανεισμό που απαιτεί η ανάπτυξη υποδομών AI. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, οι διαπραγματεύσεις για τους τελικούς όρους και την τιμολόγηση της χρηματοδότησης παραμένουν ανοιχτές.

«Η SpaceX ολοκλήρωσε συμφωνία δανεισμού 40 δισ. δολαρίων για GPU», έγραψε ο Μασκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αναφερόμενος στις μονάδες επεξεργασίας γραφικών που κατασκευάζει η Nvidia και αποτελούν βασικό εξοπλισμό για την εκπαίδευση και λειτουργία προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Pretty much. As of the past few weeks, debt markets have almost entirely shut off access to money for any company that doesn’t have substantial revenue independent of AI data centers. SpaceX closed $40B of debt for GPUs, but we’re investment grade and have Starlink & launch revenue. That means the 200+ neoclouds are going to see guppy-level death and consolidation. Some will make it through, but not many. — Elon Musk (@elonmusk) October 25, 2026

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από μια ιδιαίτερα απαισιόδοξη εκτίμηση για το μέλλον εκατοντάδων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπολογιστικής ισχύος για εφαρμογές AI.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας υποστήριξε ότι οι αγορές χρέους έχουν ουσιαστικά κλείσει για τις λεγόμενες neoclouds, δηλαδή τις εταιρείες που βασίζουν τα έσοδά τους σχεδόν αποκλειστικά στη λειτουργία κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

«Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότερες από 200 neoclouds θα βρεθούν αντιμέτωπες με μαζική εξαφάνιση και συγκέντρωση του κλάδου», ανέφερε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας τον όρο «guppy-level death» για να περιγράψει την προοπτική κατάρρευσης πολλών μικρότερων εταιρειών.

«Ορισμένες θα επιβιώσουν, αλλά όχι πολλές», πρόσθεσε.

Το θρίλερ με τα 40 δισ. δολάρια και η διαφορετική εικόνα του Bloomberg

Παρά τη δήλωση του Μασκ ότι η συμφωνία έχει ολοκληρωθεί, πρόσωπα με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφεραν στο Bloomberg ότι μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής, ώρα Νέας Υόρκης, δεν είχε ακόμη οριστικοποιηθεί η τιμολόγηση του δανεισμού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι εμπλεκόμενες πλευρές εξακολουθούσαν να συζητούν τους όρους της χρηματοδότησης, με στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας τις επόμενες ημέρες.

Η διαφορά ανάμεσα στις δημόσιες δηλώσεις του επικεφαλής της SpaceX και στις πληροφορίες από τις διαπραγματεύσεις αντανακλά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν πλέον στις αγορές εταιρικού χρέους.

Η σχεδιαζόμενη χρηματοδότηση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικών ομολόγων, τα οποία θα εκδοθούν από ειδική εταιρική οντότητα εκτός του ισολογισμού της SpaceX.

Η συγκεκριμένη δομή επιδιώκει να εξασφαλίσει τα απαραίτητα κεφάλαια για την αγορά επεξεργαστών, χωρίς ολόκληρο το σχετικό χρέος να επιβαρύνει άμεσα τον ισολογισμό του ομίλου.

Ωστόσο, η αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών για τις αποδόσεις των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη έχει προκαλέσει αναταράξεις και στις συζητήσεις για το κόστος χρηματοδότησης.

Η κρίση δανεισμού στην τεχνητή νοημοσύνη

Οι δηλώσεις του Μασκ έρχονται έπειτα από μια ιδιαίτερα ταραχώδη εβδομάδα για τις εταιρείες AI στις αγορές ομολόγων.

Η βασική ανησυχία αφορά τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα ποσά που δαπανώνται για την ανάπτυξη υπολογιστικών υποδομών και στα κέρδη που έχουν αποφέρει μέχρι στιγμής οι επενδύσεις αυτές.

Οι εταιρείες του κλάδου χρειάζονται τεράστια κεφάλαια για την αγορά προηγμένων επεξεργαστών, την κατασκευή κέντρων δεδομένων και την εξασφάλιση επαρκούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι επενδυτές, από την πλευρά τους, ζητούν πλέον υψηλότερες αποδόσεις προκειμένου να αναλάβουν τον κίνδυνο χρηματοδότησης τέτοιων σχεδίων.

Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση του κόστους δανεισμού και η δυσκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαια, κυρίως για επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν άλλες σημαντικές πηγές εσόδων.

Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκονται οι neoclouds, εταιρείες που πωλούν εξειδικευμένη υπολογιστική ισχύ σε τεχνολογικούς ομίλους και επιχειρήσεις ανάπτυξης μοντέλων AI.

Το επιχειρηματικό τους μοντέλο στηρίζεται συχνά σε μεγάλες αρχικές επενδύσεις, με την προσδοκία ότι η μελλοντική ζήτηση για υπολογιστική ισχύ θα δημιουργήσει αρκετά έσοδα ώστε να καλυφθούν οι υποχρεώσεις τους.

Η αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των πιστωτών θέτει πλέον υπό αμφισβήτηση την ευκολία με την οποία μπορούν να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την επέκτασή τους.

Γιατί ο Μασκ θεωρεί ότι η SpaceX βρίσκεται σε διαφορετική θέση

Ο Έλον Μασκ επιχείρησε να διαχωρίσει τη SpaceX από τις εταιρείες που εξαρτώνται αποκλειστικά από τα έσοδα της τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως εξήγησε, ο όμιλος διαθέτει σημαντικές πηγές εσόδων από άλλες δραστηριότητες, κυρίως από τη δορυφορική υπηρεσία διαδικτύου Starlink και τις εκτοξεύσεις πυραύλων.

Αυτή η διαφοροποίηση, κατά τον ίδιο, προσφέρει στη SpaceX μεγαλύτερη οικονομική ανθεκτικότητα σε σχέση με επιχειρήσεις των οποίων τα έσοδα προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από κέντρα δεδομένων.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, οι αγορές χρέους έχουν σχεδόν πλήρως διακόψει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για κάθε εταιρεία που δεν διαθέτει σημαντικά έσοδα ανεξάρτητα από τα data centers τεχνητής νοημοσύνης», ανέφερε.

Σε μεταγενέστερη τοποθέτησή του, ο Μασκ απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο εξαγοράς κάποιας neocloud από τη SpaceX, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια κίνηση «άνευ νοήματος».

Η στρατηγική του φαίνεται να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ιδιόκτητων υποδομών και στην εξασφάλιση υπολογιστικής ισχύος, χωρίς την ανάγκη εξαγοράς ανταγωνιστικών παρόχων.

Εκτίναξη του πιστωτικού κινδύνου παρά την επενδυτική αξιολόγηση

Η αβεβαιότητα γύρω από τη χρηματοδότηση της τεχνητής νοημοσύνης έχει αρχίσει να επηρεάζει και την ίδια τη SpaceX.

Παρότι ο όμιλος διαθέτει αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας από τους τρεις μεγαλύτερους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, η αξία των υφιστάμενων ομολόγων του έχει υποχωρήσει αισθητά τις τελευταίες εβδομάδες.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εξέλιξη στην αγορά των συμβολαίων ασφάλισης έναντι αθέτησης πληρωμών, των γνωστών credit default swaps (CDS).

Τα CDS της SpaceX εκτινάχθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε ιστορικό υψηλό, φτάνοντας τις 266 μονάδες βάσης στο κλείσιμο της Παρασκευής.

Πρόκειται για επίπεδο που παραπέμπει περισσότερο σε δανειολήπτη με αξιολόγηση υψηλού κινδύνου ή μη επενδυτικής βαθμίδας, παρά σε εταιρεία που διατηρεί επενδυτική αξιολόγηση.

Η αύξηση αυτή δεν σημαίνει ότι η SpaceX αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο αθέτησης των υποχρεώσεών της, αλλά δείχνει ότι οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερο ασφάλιστρο για να αναλάβουν την έκθεση στο χρέος της.

Η εξέλιξη δημιουργεί πρόσθετη πρόκληση για τη διοίκηση, η οποία επιδιώκει να συνεχίσει τις μεγάλες επενδύσεις στην AI χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την πιστοληπτική αξιολόγηση του ομίλου.

Goldman Sachs και Apollo στο επίκεντρο της χρηματοδότησης

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, τραπεζικό σχήμα με επικεφαλής την Goldman Sachs βρίσκεται σε συζητήσεις με επενδυτές για τη δομή της χρηματοδότησης των επεξεργαστών.

Στην πλευρά των πιθανών επενδυτών ηγείται η Apollo Global Management, ενώ η Atlas SP, εταιρεία που υποστηρίζεται από την Apollo, προβλέπεται να αναλάβει τη διαχείριση της ειδικής οντότητας μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί ο δανεισμός.

Ενδιαφέρον για ενδεχόμενη συμμετοχή έχει εξετάσει και η Pacific Investment Management Company (PIMCO), σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Τα ομόλογα αναμένεται να εκδοθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης τύπου 144A, μιας διαδικασίας που επιτρέπει τη διάθεση χρεογράφων κυρίως σε ειδικευμένους θεσμικούς επενδυτές.

Η επιλογή αυτή συνδέεται με το μέγεθος της χρηματοδότησης και την ανάγκη διαμόρφωσης εξειδικευμένης δομής που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των δανειστών.

Η τελική τιμολόγηση θα αποτελέσει σημαντική ένδειξη για το κατά πόσο οι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να χρηματοδοτήσουν νέες επενδύσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στην τεχνητή νοημοσύνη και με ποιους όρους.

Το προηγούμενο της xAI και τα 13 δισ. δολάρια που κατέληξαν στον ισολογισμό

Η νέα χρηματοδοτική δομή επιδιώκει επίσης να αποφύγει τα προβλήματα που εμφανίστηκαν σε προηγούμενη προσπάθεια δανεισμού της xAI, της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που ίδρυσε ο Μασκ.

Στην περίπτωση εκείνη, μια ειδική εταιρική οντότητα είχε επιδιώξει να αντλήσει έως 20 δισ. δολάρια μέσω συμφωνίας πώλησης και επαναμίσθωσης εξοπλισμού, σε συνεργασία με τη Valor Equity Partners.

Η συγκεκριμένη δομή είχε σχεδιαστεί ώστε να περιορίσει την άμεση επιβάρυνση του ισολογισμού.

Ωστόσο, η συναλλαγή δεν αναγνωρίστηκε τελικά λογιστικά ως επιτυχής συμφωνία πώλησης και επαναμίσθωσης.

Ως αποτέλεσμα, η SpaceX αναγκάστηκε να εμφανίσει περίπου 13 δισ. δολάρια σχετικού χρέους στον ισολογισμό της, σύμφωνα με την τελευταία οικονομική έκθεση του ομίλου.

Το προηγούμενο αυτό εξηγεί γιατί η νέα συμφωνία δανεισμού των 40 δισ. δολαρίων σχεδιάζεται με ιδιαίτερη προσοχή ως προς τη νομική και λογιστική της δομή.

Η πρώτη κερδοφορία της μονάδας AI και τα σχέδια επέκτασης

Η προσπάθεια άντλησης νέων κεφαλαίων ακολουθεί την ανακοίνωση ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, η μονάδα τεχνητής νοημοσύνης της SpaceX κατέγραψε κέρδη για πρώτη φορά.

Παράλληλα, αυξάνεται η συμβολή της δραστηριότητας παροχής υπολογιστικής ισχύος από τα κέντρα δεδομένων της εταιρείας στο Μέμφις.

Οι εγκαταστάσεις αυτές εξυπηρετούν πλέον και εξωτερικούς πελάτες, μεταξύ των οποίων εργαστήρια ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης και μεγάλοι πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.

Η εξέλιξη αυτή προσφέρει πρόσθετες πηγές εσόδων και αποτελεί βασικό στοιχείο της προσπάθειας του ομίλου να δικαιολογήσει τις ιδιαίτερα μεγάλες επενδυτικές ανάγκες της δραστηριότητας AI.

Κατά την τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, ο οικονομικός διευθυντής της SpaceX, Μπρετ Τζόνσεν, επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με πιστωτές για πρόσθετο δανεισμό.

Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο όμιλος μπορεί να συνεχίσει τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής του χωρίς να χάσει την επενδυτική βαθμίδα.

«Έχουμε μεγάλη πεποίθηση ότι θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε με ιδιαίτερα μετρημένο τρόπο και να διατηρήσουμε παράλληλα την επενδυτική μας αξιολόγηση», ανέφερε.

Το στοίχημα των 40 δισ. δολαρίων και ο φόβος για μαζική συγκέντρωση στην AI

Η περίπτωση της SpaceX αναδεικνύει μια νέα πρόκληση για την παγκόσμια βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης.

Η ανάπτυξη της AI εξακολουθεί να απαιτεί τεράστιες επενδύσεις σε εξοπλισμό και υποδομές, όμως η χρηματοδότηση δεν είναι πλέον τόσο εύκολη όσο στην αρχική φάση της επενδυτικής έκρηξης.

Οι πιστωτές εξετάζουν με αυξανόμενη προσοχή τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων, την ταχύτητα με την οποία οι επενδύσεις μπορούν να δημιουργήσουν κέρδη και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του χρέους.

Η SpaceX επιδιώκει να αξιοποιήσει το μέγεθος και τις διαφοροποιημένες δραστηριότητές της για να συνεχίσει την επέκταση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Για τις μικρότερες neoclouds, ωστόσο, η κατάσταση είναι διαφορετική. Η περιορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαια ενδέχεται να επιταχύνει συγχωνεύσεις, εξαγορές και την αποχώρηση εταιρειών που δεν θα καταφέρουν να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους.

Η προειδοποίηση του Μασκ για μαζική εξαφάνιση εκατοντάδων επιχειρήσεων αποτυπώνει ακριβώς αυτή την ανησυχία.

Προς το παρόν, το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν η SpaceX θα ολοκληρώσει τη συμφωνία των 40 δισ. δολαρίων με όρους που θα διατηρούν την πιστοληπτική της αξιολόγηση και θα εξασφαλίζουν την απαραίτητη χρηματοδότηση για το επόμενο στάδιο των επενδύσεών της.

Η απόκλιση ανάμεσα στην ανακοίνωση του Μασκ και στις πληροφορίες ότι η τιμολόγηση του δανεισμού παραμένει ανοιχτή δείχνει πόσο ευαίσθητη έχει γίνει η αγορά απέναντι στις χρηματοδοτικές ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης.

Το στοίχημα δεν περιορίζεται πλέον στο ποιος θα αποκτήσει τους περισσότερους επεξεργαστές Nvidia. Επεκτείνεται στο ποιος θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει αυτή την επένδυση και να τη μετατρέψει σε διατηρήσιμη κερδοφορία.