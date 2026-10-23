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Ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος θεωρείται ο πιθανότερος διάδοχος της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), αν και ο βασικός αντίπαλός του ακολουθεί σε μικρή απόσταση, σύμφωνα με έρευνα μεταξύ οικονομολόγων.

Ο ντε Κος, πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας και νυν επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), θεωρείται φαβορί από 12 οικονομολόγους που συμμετείχαν στην έρευνα, ενώ εννέα εκτιμούν ότι επικρατέστερος είναι ο Ολλανδός Κλάας Κνοτ.

Η μάχη για τη διαδοχή φαίνεται ότι θα εξελιχθεί πολύ πριν από την προγραμματισμένη λήξη της θητείας της Λαγκάρντ, τον Οκτώβριο του 2027.

Μόλις το ένα τρίτο των ερωτηθέντων αναμένει πλέον ότι η επικεφαλής της ΕΚΤ θα παραμείνει στη θέση της μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας της, ποσοστό αισθητά μειωμένο σε σχέση με το σχεδόν 60% της προηγούμενης έρευνας.

Περισσότεροι από δύο στους τρεις οικονομολόγους προβλέπουν ότι η Λαγκάρντ θα αποχωρήσει έως τον Απρίλιο του 2027, ενώ το ένα τέταρτο αναμένει ότι η αποχώρησή της θα πραγματοποιηθεί ήδη από τον Ιανουάριο.

Η φημολογία για επικείμενη αποχώρηση της Λαγκάρντ και η συζήτηση για τον διάδοχό της εντείνονται, μετά τη δήλωση της ίδιας ότι ενδέχεται να εγκαταλείψει τη θέση της «λίγους μήνες» πριν από τη λήξη της θητείας της.

Σύμφωνα με τα σενάρια που κυκλοφορούν, η Λαγκάρντ θα μπορούσε να αποχωρήσει στις αρχές του 2027, πιθανότατα για να αναλάβει την προεδρία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Παράλληλα, σχεδιάζει να κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματά της τον Ιανουάριο.

Ανακατατάξεις στην ηγεσία της ΕΚΤ

Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη μια ευρύτερη αναδιάρθρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ.

Η Ίζαμπελ Σνάμπελ, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής από τη Γερμανία, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα αποχωρήσει πρόωρα, προκειμένου να μετακινηθεί στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) τον Ιανουάριο του 2027.

Επιπλέον, η οκταετής θητεία του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, ολοκληρώνεται τον Μάιο.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιθυμούν να καταλήξουν σε μια συνολική συμφωνία για την κάλυψη και των τριών κορυφαίων θέσεων, αντιμετωπίζοντας τις αλλαγές στην ηγεσία της κεντρικής τράπεζας ως ενιαίο πακέτο.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα μπορούσε να βρεθεί γρήγορα λύση για τις κενές θέσεις στην ανώτατη διοίκηση της ΕΚΤ.

«Εάν χρειαστεί, θα καταλήξουμε πολύ γρήγορα σε λύση για την Εκτελεστική Επιτροπή», δήλωσε στο Bloomberg Television, αναφερόμενος στην αντικατάσταση της Σνάμπελ και «ενδεχομένως της προέδρου».