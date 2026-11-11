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Οι κυβερνοεπιθέσεις, οι απειλές για βόμβες σε επιβατικές πτήσεις, οι κοινωνικές αναταραχές και τα ύποπτα σαμποτάζ σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν θέσει ερωτήματα σχετικά με την ανθεκτικότητα της ηπείρου και το κατά πόσο είναι προετοιμασμένη να αμυνθεί ενάντια στις σύγχρονες απειλές για την ασφάλεια.

Την περασμένη εβδομάδα, χάκερς χειρίστηκαν εξ αποστάσεως συστήματα ψύξης σε σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη την Ευρώπη, αναγκάζοντας τους λιανοπωλητές να απορρίψουν αλλοιωμένα τρόφιμα και αποκαλύπτοντας τρωτά σημεία στις καθημερινές υποδομές.

Στη συνέχεια, τα συστήματα ψύξης των γαλλικών τραπεζών αίματος αποτέλεσαν στόχο σε ένα περιστατικό που φαινόταν να είναι παρόμοιο, ενώ ένα κύμα υποψιών για ψευδείς απειλές βόμβας ακύρωσε δεκάδες πτήσεις σε ολόκληρη την ήπειρο, αναγκάζοντας αεροσκάφη να αλλάξουν πορεία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να συνοδεύονται από μαχητικά αεροσκάφη.

Η εβδομάδα κορυφώθηκε με απειλές βόμβας που στόχευαν ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του βρετανικού Sky News και του ιρλανδικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα RTÉ.

Τα περιστατικά αυτά συμβαίνουν σε ένα πλαίσιο εντεινόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και εσωτερικών αναταραχών σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, με τις υποδομές πολιτικής χρήσης να ενδέχεται να γίνονται ένας ολοένα και πιο ελκυστικός στόχος για εχθρικούς παράγοντες.

Αν και οι αρχές δεν έχουν διαπιστώσει ποιος κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις ή αν αυτές συνδέονται μεταξύ τους, εμπειρογνώμονες σε θέματα άμυνας και ασφάλειας προειδοποιούν ότι η διακοπή των καθημερινών υπηρεσιών μπορεί να έχει συνέπειες που ξεπερνούν κατά πολύ την άμεση οικονομική ζημιά.

Αν η Ρωσία ήταν υπεύθυνη, τέτοιες επιθέσεις θα μπορούσαν να έχουν ως στόχο να καταδείξουν το κόστος της συνεχιζόμενης υποστήριξης της Ευρώπης προς την Ουκρανία, δήλωσε ο Σιντάρθ Κάουσαλ, ερευνητής στο Royal United Services Institute (RUSI).

Η Ρωσία αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή. «Αυτές είναι ανόητες κατηγορίες. Είναι αβάσιμες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στο CNBC.

Οι κυβερνοεπιθέσεις έχουν γίνει πιο συχνές την τελευταία δεκαετία, καθώς οι κοινωνίες έχουν γίνει πιο ψηφιακές και η πρόσβαση σε ευάλωτα συστήματα έχει γίνει ευκολότερη. Ωστόσο, οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις έχουν επίσης κάνει τις ευρωπαϊκές χώρες πιο προσεκτικές απέναντι σε πιθανές απειλές υβριδικού πολέμου, οδηγώντας σε εντατική παρακολούθηση τόσο από τις κυβερνήσεις όσο και από τα μέσα ενημέρωσης.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη αβεβαιότητα όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ, μετά από δεκαετίες ανεπαρκών επενδύσεων στην άμυνα, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν αύξηση μη συμβατικών αλλά δυνητικά καταστροφικών απειλών.

Ο υβριδικός πόλεμος συνδυάζει τακτικές όπως κυβερνοεπιθέσεις, σαμποτάζ και παραπληροφόρηση για να αποσταθεροποιήσει τους αντιπάλους χωρίς να προκαλέσει ανοιχτή στρατιωτική σύγκρουση.

Η ικανότητα των χωρών να αντέξουν υβριδικές απειλές ποικίλλει σημαντικά σε ολόκληρη την ήπειρο, σύμφωνα με τον Κάουσαλ. Ενώ η Φινλανδία και η Σουηδία διαθέτουν καλά ανεπτυγμένα προγράμματα πολιτικής άμυνας που αντανακλούν την εμπειρία τους από τον Ψυχρό Πόλεμο, μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής υποδομής κατασκευάστηκε με γνώμονα την οικονομική αποδοτικότητα και όχι τις αμυντικές ανάγκες.

«Όσο προχωρά κανείς πιο δυτικά στην Ευρώπη, το επίπεδο ετοιμότητας, τόσο έναντι υβριδικών επιθέσεων, όσο και απλών πυραυλικών επιθέσεων του είδους που έχουμε δει στην Ουκρανία, είναι πολύ χαμηλότερο», είπε.

«Κάθε επίθεση δημιουργεί λίγη ανθεκτικότητα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην αυξημένη έμφαση που δίνει το ΝΑΤΟ στις απειλές κατά των υποβρύχιων καλωδίων και των αγωγών φυσικού αερίου μετά τη δολιοφθορά του Nord Stream το 2022.

Η Ευρώπη έχει επίσης βιώσει εκτεταμένες αναταραχές τους τελευταίους μήνες, γεγονός που προσθέτει πολιτική πίεση, καθώς τα νοικοκυριά αγωνίζονται να αντεπεξέλθουν στο υψηλό κόστος διαβίωσης.

Οι εγχώριες πολιτικές και οικονομικές εντάσεις μπορούν επίσης να προσφέρουν σε ξένους αντιπάλους ευκαιρίες να εμβαθύνουν τις διαιρέσεις, δήλωσε ο Αλεξάντερ Άντερσον, πρόεδρος και διευθυντής πολιτικής στο Κέντρο Διεθνούς Ασφάλειας και Οικονομικής Στρατηγικής.

Δήλωσε στο CNBC ότι οι ρωσικές και, ενδεχομένως, οι κινεζικές επιχειρήσεις επιρροής ενδέχεται να λειτουργήσουν με σκοπό την ενίσχυση αυτών των διαιρέσεων.