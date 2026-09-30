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Η OpenAI βρίσκεται σε συζητήσεις για έναν νέο γύρο χρηματοδότησης ύψους τουλάχιστον 30 δισ. δολαρίων, καθώς η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης μεταθέτει τα σχέδιά της για εισαγωγή στο χρηματιστήριο και αναζητά νέα κεφάλαια για τη συνέχιση της ταχείας ανάπτυξής της.

Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τις συνομιλίες και επικαλείται το Bloomberg, η OpenAI επιδιώκει αποτίμηση περίπου 1,4 τρισ. δολαρίων πριν από την άντληση των νέων κεφαλαίων.

Μια τέτοια αποτίμηση θα την επανέφερε πάνω από την αντίπαλό της Anthropic, η οποία είχε φτάσει σε υψηλή ιδιωτική αποτίμηση στην αγορά χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο και οι όροι ενδέχεται να αλλάξουν, ενώ η ζήτηση για τον νέο γύρο φέρεται να προέρχεται κυρίως από επενδυτές που βλέπουν ισχυρή αύξηση εσόδων.

Γέφυρα χρηματοδότησης αντί για IPO

Η νέα χρηματοδότηση λειτουργεί ως «γέφυρα» για την OpenAI, η οποία αποφάσισε να μην προχωρήσει άμεσα σε δημόσια εγγραφή.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Σαμ Άλτμαν έχει δηλώσει ότι η OpenAI δεν σχεδιάζει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο μέσα στη φετινή χρονιά, καθώς θέλει πρώτα να διαχειριστεί μια περίοδο αυξημένων ανησυχιών γύρω από την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης χωρίς την πίεση που θα δημιουργούσε μια εισηγμένη εταιρεία.

«Θέλουμε να πατήσουμε γερά και να κατανοήσουμε πώς λειτουργούμε σε αυτή τη νέα εποχή δυνατοτήτων της AI», δήλωσε ο Άλτμαν, προσθέτοντας ότι θεωρεί πως οι επενδυτές θα δείξουν υπομονή όσον αφορά τον χρόνο της IPO.

Η OpenAI είχε συγκεντρώσει τελευταία φορά κεφάλαια τον Μάρτιο, αντλώντας περίπου 122 δισ. δολάρια σε αποτίμηση που περιλάμβανε τα νέα κεφάλαια και έφτανε τα 852 δισ. δολάρια.

Η μάχη με την Anthropic για την αγορά της AI

Η OpenAI βρίσκεται σε έντονο ανταγωνισμό με την Anthropic, καθώς και οι δύο εταιρείες επιδιώκουν να αυξήσουν τους εταιρικούς πελάτες και τα έσοδά τους πριν από τις πιθανές εισαγωγές τους στη Wall Street.

Οι δύο εταιρείες έχουν ήδη καταθέσει εμπιστευτικά έγγραφα για πιθανή δημόσια εγγραφή, με την Anthropic να θεωρείται ότι μπορεί να προχωρήσει σε IPO ακόμη και μέσα στο φθινόπωρο.

Η OpenAI, ωστόσο, προσπαθεί το τελευταίο διάστημα να ενισχύσει τη δυναμική της, επεκτείνοντας τις εμπορικές εφαρμογές της τεχνολογίας της και διευρύνοντας τις πηγές εσόδων.

Τα έσοδα σε ετήσια βάση ξεπέρασαν τα 40 δισ. δολάρια το καλοκαίρι, ενώ ο ρυθμός αύξησης των εσόδων της έχει ενισχυθεί σημαντικά από τον Ιούλιο.

Οι προκλήσεις ασφάλειας και η νέα εποχή της AI

Παρά την εμπορική ανάπτυξη, η OpenAI βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενο έλεγχο για τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη.

Η εταιρεία έχει βρεθεί στο επίκεντρο συζητήσεων για ζητήματα κυβερνοασφάλειας, μετά από περιστατικά στα οποία εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης συνδέθηκαν με επιθέσεις σε εξωτερικά συστήματα.

Παράλληλα, η OpenAI ανακοίνωσε ότι δεν θα κυκλοφορήσει το νέο της μοντέλο GPT-6.1 Astra, καθώς δεν πληρούσε τα εσωτερικά πρότυπα ασφαλείας της εταιρείας.

Ο Άλτμαν έχει στηρίξει την πρόταση του επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, για πιο αργή ανάπτυξη των πιο προηγμένων μοντέλων AI και συμμετοχή ανεξάρτητων αξιολογητών στην εποπτεία της τεχνολογίας.

Νέα προϊόντα και ακριβότερες συνδρομές

Την ίδια στιγμή, η OpenAI συνεχίζει την επιθετική επέκτασή της στην αγορά των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Στο πρόσφατο συνέδριο για προγραμματιστές παρουσίασε έναν νέο διαρκώς ενεργό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης, τον Dots, ο οποίος στοχεύει να ανταγωνιστεί αντίστοιχα προϊόντα άλλων τεχνολογικών ομίλων.

Παράλληλα, η εταιρεία αναδιαμορφώνει τα συνδρομητικά της πακέτα, λανσάροντας μια νέα premium έκδοση κόστους 500 δολαρίων τον μήνα, με υψηλότερα όρια χρήσης και ταχύτερη επεξεργασία.

Την ίδια στιγμή, περιορίζει ορισμένα όρια χρήσης στο πακέτο των 200 δολαρίων.

Παρά το γεγονός ότι η OpenAI θεωρήθηκε ότι έχασε έδαφος σε αρκετά μέτωπα μέσα στη χρονιά, η εταιρεία έχει επαναφέρει τη δυναμική της, ιδιαίτερα σε εργαλεία που αυτοματοποιούν διαδικασίες προγραμματισμού και επαγγελματικής εργασίας.

Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι αν η OpenAI μπορεί να διατηρήσει την ταχύτητα ανάπτυξής της και να δικαιολογήσει μια αποτίμηση που θα την τοποθετούσε μεταξύ των πολυτιμότερων εταιρειών στον κόσμο.

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