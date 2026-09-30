Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με στόχο να βάλει φρένο στην πίεση που προκαλούν οι υψηλές τιμές των καυσίμων σε νοικοκυριά, μεταφορές και αγορά, η κυβέρνηση ενεργοποιεί νέα παρέμβαση στο diesel κίνησης, επιχειρώντας να φέρει τη μέση τιμή ξανά κοντά στην περιοχή των 2 ευρώ το λίτρο.

Το πρώτο σήμα αναμένεται να δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανακοινώνοντας ενισχυμένη επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η συνολική έκπτωση στην αντλία θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Από αυτά, τα 15 λεπτά θα προέλθουν από την κρατική στήριξη και τα υπόλοιπα 5 λεπτά από τα διυλιστήρια.

Με τη μέση τιμή του diesel να κινείται σήμερα κοντά στα 2,20 ευρώ και την αγορά να αναμένει μικρές μειώσεις τις επόμενες ημέρες, ο συνδυασμός των παρεμβάσεων μπορεί να φέρει την τελική τιμή αισθητά χαμηλότερα, κοντά στο όριο των 2 ευρώ.

Το δεύτερο ραντεβού

Στη βενζίνη, αντίθετα, δεν προβλέπεται στο παρόν στάδιο κρατική επιδότηση. Το βασικό σενάριο είναι να συνεχιστεί για το πρώτο μισό του Οκτωβρίου η έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διυλιστήρια, χωρίς συμμετοχή του Δημοσίου. Η επιλογή να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στο diesel συνδέεται και με τη μεγαλύτερη επίδρασή του στο κόστος μεταφορών και, κατ’ επέκταση, στις τιμές της αγοράς.

Η παρέμβαση, πάντως, έχει ορίζοντα δύο εβδομάδων. Και αυτό γιατί το επόμενο κρίσιμο σημείο στον κυβερνητικό σχεδιασμό είναι ήδη ορατό. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ την ίδια στιγμή θα γίνει συνολική επαναξιολόγηση των επιδοτήσεων στα καύσιμα.

Η κυβερνητική πρόθεση είναι να υπάρξει παρέμβαση που θα περιορίζει αισθητά την τελική τιμή της θέρμανσης, με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις να τοποθετούν το επιδιωκόμενο όφελος στην περιοχή των 30 έως 40 λεπτών ανά λίτρο. Οι τελικές αποφάσεις, ωστόσο, θα εξαρτηθούν από την εικόνα των διεθνών αγορών εκείνη τη στιγμή.

Η τιμή του πετρελαίου, οι συνθήκες προσφοράς, το ενδεχόμενο αποδέσμευσης αποθεμάτων αλλά και η συμμετοχή των διυλιστηρίων θα καθορίσουν τόσο το μέγεθος όσο και το κόστος της παρέμβασης.

Και εδώ βρίσκεται το δύσκολο κομμάτι της εξίσωσης: το οικονομικό επιτελείο καλείται να σχεδιάσει μέτρα σε ένα περιβάλλον όπου ο γεωπολιτικός κίνδυνος εξακολουθεί να κρατά τις ενεργειακές αγορές σε υψηλή ένταση.

Μικρό καλάθι

Την ίδια ώρα, στην Αθήνα δεν υπάρχουν υψηλές προσδοκίες για μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση με οριζόντιες επιδοτήσεις. Η συζήτηση στην ΕΕ κινείται περισσότερο προς τη μείωση της κατανάλωσης και της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και λιγότερο προς τη χρηματοδότηση μέτρων που μειώνουν άμεσα την τιμή στην αντλία.

Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον οι ενεργειακές πιέσεις επιμείνουν, μεγαλύτερο μέρος του κόστους θα πρέπει να καλυφθεί με εθνικούς πόρους. Ήδη, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μέσα στο 2026 έχουν διατεθεί 800 εκατ. ευρώ σε έκτακτα μέτρα στήριξης λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενώ μαζί με τα μόνιμα μέτρα το συνολικό ποσό για το έτος φτάνει τα 1,2 δισ. ευρώ.

Το πραγματικό στοίχημα για το οικονομικό επιτελείο είναι επομένως διπλό: να περιορίσει την πίεση στις τιμές χωρίς να εξαντλήσει από νωρίς τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.

Η ατζέντα του υπουργικού

Η ενεργειακή παρέμβαση θα βρίσκεται ψηλά στην πολιτική ατζέντα του Υπουργικού, χωρίς να είναι το μόνο οικονομικό θέμα. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μαζί με τους υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλο, θα παρουσιάσουν το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του εισοδήματος και την προώθηση της αποταμίευσης, ενώ ο Νίκος Παπαθανάσης θα ενημερώσει για την ολοκλήρωση των οροσήμων του Ταμείου Ανάκαμψης και την υποβολή των τελικών αιτημάτων πληρωμής.

Παράλληλα, ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων στο Δημόσιο για το 2027 προβλέπει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, 20.870 προσλήψεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με έμμισθη εντολή. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται ακόμη τα προσχέδια δράσης των υπουργείων για το 2027, το νέο πλαίσιο για την πρόσβαση ανηλίκων στα social media, ο Κώδικας Δικηγόρων και παρεμβάσεις για το σωφρονιστικό σύστημα και τα αναπτυξιακά προγράμματα.

Διαβάστε ακόμη

Η νέα γενιά Σαράντη και το άλμα των Ελληνικών Γαλακτοκομείων προς το 1 δισ. ευρώ (pics)

Υποδομές: Η μάχη της χρηματοδότησης μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

ΜΙΔΑ: Τι θα εμφανίζει για κάθε ακίνητο και τι θα ζητά πριν αλλάξει ένα ενοικιαστήριο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ