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Για δεκαετίες, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, γνωστή ευρύτερα ως Εκκλησία των Μορμόνων, βασιζόταν στις παραδοσιακές ιεραποστολές, στέλνοντας χιλιάδες πιστούς σε κάθε γωνιά του κόσμου για να προσελκύσουν νέα μέλη. Σήμερα, όμως, το πεδίο δράσης έχει αλλάξει. Αντί για απομακρυσμένες κοινότητες, το ενδιαφέρον στρέφεται στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπου η επιρροή μετριέται σε προβολές, likes και εκατομμύρια ακολούθους.

Η νέα αυτή στρατηγική έχει δημιουργήσει μια ολόκληρη γενιά Μορμόνων δημιουργών περιεχομένου που μιλούν καθημερινά για την πίστη τους σε TikTok, Instagram, YouTube και podcasts, προσεγγίζοντας κοινό που καμία παραδοσιακή ιεραποστολή δεν θα μπορούσε να αγγίξει με την ίδια ταχύτητα.

«Στην ιεραποστολή μου μίλησα πιθανότατα σε χιλιάδες ανθρώπους. Σήμερα προσεγγίζω χιλιάδες κάθε μέρα μέσω των social media», λέει η Lauren Yarro, γνωστή ως Blonde Apologist, η οποία πριν από χρόνια υπηρέτησε ως ιεραπόστολος στη Βρετανική Κολομβία.

Οι σταρ των social media γίνονται οι νέοι πρεσβευτές της πίστης

Καθώς η επικοινωνία μεταφέρεται ολοένα περισσότερο στο διαδίκτυο, ολοένα και περισσότεροι Μορμόνοι influencers αποκτούν τεράστια απήχηση.

Ανάμεσά τους βρίσκονται η Mindy McKnight, ιδιαίτερα δημοφιλής στο YouTube με βίντεο για χτενίσματα, αλλά και η Hannah Neeleman, γνωστή ως Ballerina Farm, μητέρα εννέα παιδιών και ιδιοκτήτρια φάρμας στη Γιούτα, η οποία αριθμεί περισσότερους από 10 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram.

Σημαντική ώθηση στο φαινόμενο έδωσε και το reality The Secret Lives of Mormon Wives, που προβλήθηκε το 2024 μέσω του Hulu. Η σειρά ακολουθεί μια ομάδα κυρίως Μορμόνων TikTok δημιουργών, γνωστή ως MomTok, μετατρέποντάς τους σε αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του διαδικτύου.

Ο ρόλος των εταιρειών που συνδέονται με την Εκκλησία

Αν και αρκετοί λογαριασμοί αναπτύχθηκαν οργανικά, ορισμένες πρωτοβουλίες υποστηρίζονται από οργανισμούς που συνδέονται με την Εκκλησία.

Μέσω της θυγατρικής Deseret Management Corp., η Εκκλησία διαθέτει διαφημιστικές εταιρείες με εξειδίκευση στο influencer marketing, μεταξύ των οποίων η Boncom, με έδρα το Σολτ Λέικ Σίτι.

Ο πρόεδρος της Boncom, Andrew Bagley, εξηγεί ότι όταν η Εκκλησία σχεδιάζει καμπάνιες για περιόδους όπως το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα, επιλέγονται δημιουργοί περιεχομένου από μια μεγάλη βάση συνεργατών.

Πριν συμμετάσχει κάποιος σε εκδήλωση ή καμπάνια, εξετάζεται αν είναι ενεργό μέλος της Εκκλησίας και αν μπορεί να λειτουργήσει ως κατάλληλος εκπρόσωπος. Στη συνέχεια διαμορφώνεται μαζί του ένα μήνυμα που θεωρείται αυθεντικό και συμβατό με το προσωπικό του ύφος.

Σε ορισμένες εκδηλώσεις συμμετέχουν έως και 50 δημιουργοί περιεχομένου.

Η αυθεντικότητα αντί της άμεσης πληρωμής

Από το 2018, η Εκκλησία εφαρμόζει πολιτική σύμφωνα με την οποία δεν καταβάλλει αμοιβές σε influencers για αναρτήσεις στους προσωπικούς λογαριασμούς τους.

Όπως εξηγεί ο Doug Andersen, επικεφαλής διεθνών σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης της Εκκλησίας, η απόφαση ελήφθη επειδή οι προσωπικές εκφράσεις πίστης πρέπει να είναι εθελοντικές και αυθεντικές και όχι αποτέλεσμα οικονομικού κινήτρου.

Αντίθετα, οι συνεργαζόμενες διαφημιστικές εταιρείες πληρώνουν δημιουργούς μόνο όταν παράγουν υλικό που δημοσιεύεται στα επίσημα κανάλια της Εκκλησίας.

Η Lauren Yarro συμμετείχε σε μια τέτοια παραγωγή το 2025. Στο βίντεο εμφανίζεται να γευματίζει με φίλη της και να κάνει πικνίκ ανάμεσα σε οικογένειες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι «υπάρχει αίσθηση του ανήκειν και γαλήνη εδώ», καλώντας τους θεατές να γνωρίσουν τους ιεραποστόλους.

Η ίδια αναφέρει ότι τότε λάμβανε μερικές εκατοντάδες δολάρια για τέτοιου είδους συνεργασίες.

Οι «mommy bloggers» άνοιξαν τον δρόμο

Η σημερινή ψηφιακή παρουσία των Μορμόνων έχει τις ρίζες της στη δεκαετία του 2010, όταν αναδείχθηκαν οι λεγόμενες mommy bloggers, γυναίκες που μοιράζονταν στιγμές από την οικογενειακή τους ζωή.

Με την πάροδο του χρόνου άρχισαν να αποκτούν χορηγίες και διαφημιστικές συνεργασίες, ενώ και η ίδια η Εκκλησία, η οποία διαθέτει περιουσιακά στοιχεία που εκτιμώνται σε περίπου 300 δισ. δολάρια και αριθμεί περίπου 18 εκατομμύρια μέλη, άρχισε να αξιοποιεί τη δυναμική τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mommy Blogger (@mommybloggerseries)

Το 2016 η blogger Chelsea Johnson έλαβε πρόταση από τη Boncom να δημοσιεύσει περιεχόμενο για εθελοντική δράση χρησιμοποιώντας το hashtag #LightTheWorld, στο πλαίσιο χριστουγεννιάτικης καμπάνιας της Εκκλησίας, έναντι αμοιβής 250 δολαρίων.

Αργότερα φιλοξένησε και διαφημίσεις της Εκκλησίας, για τις οποίες αμείφθηκε με περίπου 400 έως 600 δολάρια.

Ανάλογη εμπειρία είχε και η blogger Shannon Bird, η οποία συμμετείχε σε καμπάνια διανομής τροφίμων σε άστεγους μέσω του ίδιου προγράμματος.

Το «Mormon αισθητικό πρότυπο» στα social media

Σήμερα, η στρατηγική επικεντρώνεται κυρίως σε σύντομα βίντεο.

Όπως επισημαίνει η συγγραφέας Fortesa Latifi, δεν προωθείται απαραίτητα η Εκκλησία με άμεσο τρόπο, αλλά ένας ολόκληρος τρόπος ζωής.

Οι πιο γνωστές Μορμόνες influencers εμφανίζονται συχνά με χαρακτηριστικές κυματιστές μπούκλες, προσεγμένο ντύσιμο και εικόνες ιδανικής οικογενειακής ζωής.

«Ουσιαστικά διαφημίζουν το ότι είναι Μορμόνοι», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Δίκτυα δημιουργών και εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές

Παράλληλα, οργανισμοί που χρηματοδοτούνται από μέλη της Εκκλησίας υποστηρίζουν ανεξάρτητους δημιουργούς.

Η Faith Creators Alliance προσφέρει υπηρεσίες όπως στούντιο και τεχνική υποστήριξη σε περίπου 100 δημιουργούς περιεχομένου.

Αντίστοιχα, το More Good Foundation, που εκπαιδεύει Μορμόνους στην προβολή της πίστης τους μέσω του διαδικτύου, αναφέρει ότι έχει συμβάλει σε περισσότερες από 350 εκατομμύρια προβολές στο TikTok και σε πάνω από 1.100 επιβεβαιωμένες βαπτίσεις.

Πολλοί από τους influencers που μίλησαν δήλωσαν ότι αποφάσισαν να δημοσιεύουν περιεχόμενο για την πίστη τους προκειμένου να απαντούν σε παραπληροφόρηση και στις αυξανόμενες επικρίσεις πρώην μελών της Εκκλησίας.

Στο Σολτ Λέικ Σίτι, ο Derek Westra, υπεύθυνος διαχείρισης φήμης της Εκκλησίας, ηγείται ομάδας που παρακολουθεί καθημερινά τις αναφορές για τους Μορμόνους στα social media και στις μηχανές αναζήτησης.

Η ομάδα συνεργάζεται με δημιουργούς περιεχομένου για την προβολή εορταστικών εκδηλώσεων, δημόσιων δράσεων και ομιλιών εκκλησιαστικών ηγετών, επιχειρώντας να ενισχύσει τη δημόσια εικόνα της Εκκλησίας.

Η στρατηγική αυτή έχει προκαλέσει και αντιδράσεις, ιδιαίτερα όταν αποκαλύφθηκαν προτάσεις συνεργασίας προς influencers με συγκεκριμένες οδηγίες για το περιεχόμενο των αναρτήσεων.

Παρά την κριτική, αρκετοί δημιουργοί δηλώνουν ότι βλέπουν αυτές τις πρωτοβουλίες ως συνέχεια της παραδοσιακής ιεραποστολής, μόνο που πλέον πραγματοποιείται μέσα από τις οθόνες εκατομμυρίων χρηστών σε ολόκληρο τον κόσμο.

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