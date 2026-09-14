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Τους λόγους που οδήγησαν στη μετάβαση από το brand της COSMOTE στην νέα εποχή της Telekom εξηγεί σε συνέντευξή του ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ. Μιλά για τη στρατηγική πίσω από απόφαση, τον νέο ανταγωνισμό από τους παγκόσμιους τεχνολογικούς ομίλους τον καταλυτικό ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης αλλά και για τις νέες δυνατότητες που ανοίγει για τους πελάτες η πλήρης υιοθέτηση του brand Telekom.

Κύριε Γαβριηλίδη, η COSMOTE TELEKOM αλλάζει και εξελίσσεται σε Telekom. Η ερώτηση είναι απλή: Γιατί;

Ο κόσμος γύρω μας έχει αλλάξει περισσότερο από όσο ίσως αντιλαμβανόμαστε. Πριν από λίγα χρόνια, ο ανταγωνισμός μας ήταν κυρίως οι άλλοι εγχώριοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι. Σήμερα, οι πελάτες μας συγκρίνουν την εμπειρία που τους προσφέρουμε ή παίρνουν υπηρεσίες από εταιρείες όπως η Apple, η Google, η Amazon, η Revolut, η Starlink. Ανταγωνιζόμαστε λοιπόν όλους αυτούς τους μεγάλους παίκτες παγκοσμίως. Ο πήχης έχει ανέβει. Ταυτόχρονα, η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, έχει αλλάξει τον τρόπο που οι πελάτες μας χρησιμοποιούν την τεχνολογία και τις προσδοκίες που έχουν από εμάς. Έχουν αλλάξει τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και η ίδια η έννοια της εξυπηρέτησης.

Για να παραμείνουμε μπροστά, έπρεπε να αλλάξουμε, να ανέβουμε επίπεδο, φεύγοντας από τους περιορισμούς ενός τοπικού brand, και υιοθετώντας πλήρως τη μάρκα της Telekom, ενός παγκόσμιου κολοσσού, συνώνυμου με την τεχνολογία και την καινοτομία, που είναι ήδη μπροστά σε ό,τι αφορά το ΑΙ. Έπρεπε να χτίσουμε πάνω στην επιτυχία της COSMOTE προσθέτοντας σε αυτή την κληρονομιά όλα όσα φέρνει μαζί της η Telekom. Δεν πρόκειται λοιπόν για μια απλή αλλαγή λογοτύπου. Το να γίνουμε Telekom είναι μια συνειδητή στρατηγική επιλογή που σηματοδοτεί την είσοδό μας σε μια νέα εποχή.

Θα ήταν υποθέτω μια δύσκολη απόφαση να αφήσετε πίσω σας την COSMOTE, ένα ομολογουμένως πολύ επιτυχημένο brand.

Πράγματι η COSMOTE είναι ένα από τα κορυφαία brands στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Και για όλους εμάς που «χτίσαμε» αυτή τη μάρκα ήταν συναισθηματικά μια δύσκολη απόφαση να την αλλάξουμε. Δεν σας κρύβω πως στην εσωτερική ενημέρωση που κάναμε για τους εργαζομένους μας, συγκινηθήκαμε. Και είναι φυσικό αυτό γιατί μεγαλώσαμε προσωπικά κι επαγγελματικά με την COSMOTE, την φέραμε μέχρι εδώ, και ζήσαμε μεγάλες στιγμές. Αυτές οι αναμνήσεις είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Όμως είμαστε βαθιά πεπεισμένοι ότι η μετάβαση στην μάρκα Telekom είναι το καλύτερο, πρώτα για τους πελάτες μας, και μετά για την ίδια την εταιρεία.

Αλλάζεις όταν είσαι στην κορυφή, προκειμένου να παραμείνεις εκεί. Έχουμε δει λάθη στο παρελθόν από μεγάλες εταιρείες παγκοσμίως που δεν εξελίχθηκαν μόνες τους και εξαφανίστηκαν. Δεν αλλάζουμε, λοιπόν, επειδή η COSMOTE απέτυχε. Το αντίθετο: χτίζουμε πάνω σε αυτή την παρακαταθήκη και διευρύνουμε τις δυνατότητές μας. Αυτό λέει η λογική. Αυτό υπαγορεύει και η σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια με τους πελάτες μας. Η COSMOTE συνέδεσε την Ελλάδα με την ψηφιακή εποχή και έχτισε μια ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες. Η Telekom έρχεται να συνδέσει τη χώρα με το μέλλον της ψηφιακής τεχνολογίας και τις απεριόριστες δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Και μην ξεχνάμε ότι η εταιρεία μας παραμένει ο ΟΤΕ. Οι άνθρωποί μας, οι αξίες μας, η τεχνογνωσία μας, τα κορυφαία δίκτυά μας και η δέσμευσή μας απέναντι στην ελληνική κοινωνία παραμένουν. Αυτή η σύνθεση παγκόσμιας δύναμης Telekom και ελληνικής κληρονομιάς θα μας επιτρέψει να προσφέρουμε ακόμη περισσότερα στους πελάτες μας, την κοινωνία και τη χώρα. Με λίγα λόγια, δεν αλλάζουμε αυτό που είμαστε, αλλάζουμε το πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε.

Ωστόσο ο ΟΤΕ είναι μέλος του Ομίλου Telekom ήδη από το 2008. Γιατί αποφασίσατε να αλλάξετε τώρα;

Για δύο λόγους. Πρώτον γιατί, όπως ανέφερα, τώρα ήταν η κατάλληλη στιγμή. Σήμερα ο ανταγωνισμός είναι παγκόσμιος. Η αγορά δεν έχει καμία σχέση με το 2008. Τότε η Telekom ήταν μια δυναμική εταιρεία, γνωστή στην Ευρώπη. Σήμερα η Telekom είναι το No1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και ένα από τα κορυφαία στον κόσμο, με αξία που φτάνει σήμερα στα 96,2 δισ. δολάρια. Σε αυτό έχει συμβάλλει καθοριστικά η T-Mobile US. Έχει εξελιχθεί σε μια κορυφαία τεχνολογική εταιρεία, γεγονός που της δίνει τη δύναμη να κάνει τεράστιες συνεργασίες, με κολοσσούς όπως το Netflix, η Open AI, κλπ. Όταν έχεις στα χέρια σου ένα τέτοιο πανίσχυρο asset, δεν γίνεται να μην το αξιοποιήσεις. Από αυτή την παγκόσμια δύναμη και τις συνεργασίες θα επωφεληθούμε όλοι.

Και δεύτερον, γιατί χρειάστηκε χρόνος για να εξοικειωθεί το ελληνικό κοινό με το brand και να έρθει σε επαφή με τα πλεονεκτήματα που φέρνει. Και αυτό έγινε σταδιακά. Δεν πατάμε ένα κουμπί έτσι απλά και αλλάζει η μάρκα. Έχουμε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία εδώ και 2-3 χρόνια. Πρώτα τοποθετήσαμε την Telekom δίπλα στο brand COSMOTE, λανσάραμε προϊόντα και υπηρεσίες όπως το Magenta One, το Magenta Moments, το Magenta A.I., φέραμε Τ συσκευές, ενώ κάναμε και μεγάλες χορηγικές δράσεις που έκαναν πιο αναγνωρίσιμο το brand και το Magenta, το χαρακτηριστικό χρώμα της Telekom. Έτσι, έχοντας ολοκληρώσει την απαιτούμενη προεργασία, η μετάβαση στη μάρκα Telekom ήταν μία φυσική εξέλιξη.

Επιλέξατε να συστήσετε τη νέα μάρκα με μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστούν οι άνθρωποί σας. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα; Οι άνθρωποι του ΟΤΕ είναι ικανοποιημένοι με αυτή την αλλαγή;

Οι άνθρωποί μας είναι μαζί μας σε όλο αυτό το εγχείρημα. Καταρχάς το έργο της μετάβασης στη νέα μάρκα είναι τιτάνιο. Μιλάμε για το μεγαλύτερο ίσως rebranding που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Εκατοντάδες συνάδελφοι δούλεψαν επί μήνες, ακόμη και Σαββατοκύριακα, ξενύχτησαν για να φτάσουμε εδώ. Τον ενθουσιασμό μας τον δείξαμε στη μεγάλη γιορτή που κάναμε στο προαύλιο του Διοικητικού Μεγάρου, όπου μαζευτήκαμε χιλιάδες άνθρωποι από όλη την Ελλάδα και γιορτάσαμε το νέο μας ξεκίνημα όπως του άξιζε. Θέλω όμως και δημόσια να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, από καρδιάς, για όλο αυτό το ταξίδι. Η αλλαγή γίνεται ΑΠΟ ανθρώπους, ΓΙΑ τους ανθρώπους.

Επιλέξαμε οι ίδιοι οι εργαζόμενοί μας να ανακοινώσουν τη νέα μάρκα γιατί είναι εκείνοι που καθημερινά δίνουν ζωή στο brand και το κάνουν αληθινό. Βρίσκονται δίπλα στον πελάτη στο κατάστημα, στο τηλεφωνικό κέντρο, στα γραφεία, στο πεδίο, σε κάθε σημείο επαφής με το κοινό. Και είναι οι πιο κατάλληλοι για να περάσουν το μήνυμα της συνέχειας – είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι, αλλά θα μπορούμε πλέον να προσφέρουμε στον πελάτη πολύ περισσότερες δυνατότητες. Πρέπει να σας πω ότι ο ενθουσιασμός για αυτή την ταινία ήταν μεγάλος. Στο casting που κάναμε για να επιλέξουμε τους πρωταγωνιστές μας, συμμετείχαν πάνω από 600 συνάδελφοι! Όλοι ήθελαν να δώσουν πρόσωπο στην νέα Telekom εποχή.

Δεν μείναμε όμως σε αυτή την ταινία. Αφού συστήσαμε την Telekom, περάσαμε στο δεύτερο στάδιο, να της δώσουμε ουσιαστική φωνή. Η καμπάνια Telekom έχει ξεδιπλωθεί πολύ δυνατά, παίζει παντού, στην τηλεόραση, στους δρόμους, στο αεροδρόμιο, στο Metro. Παντού! Είδαμε magenta το Διοικητικό Μέγαρο στο Μαρούσι, αλλά και τον Πύργο του ΟΤΕ στη Θεσσαλονίκη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ελλάδα βάφεται magenta. Και είμαστε ακόμα στην αρχή!

Ας πάμε στο τώρα. Τι έχουν να περιμένουν οι πελάτες σας από τη νέα εποχή Telekom; Πώς θα μεταφραστεί αυτή η δύναμη της Telekom σε όφελος για τον πελάτη;

Το brand Telekom φέρνει μαζί του την τεράστια δυναμική ενός παγκόσμιου τηλεπικοινωνιακού ομίλου, συνυφασμένου με την τεχνολογία και την καινοτομία. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε ακόμα πιο προηγμένα προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες μας, ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Ερχόμαστε πιο κοντά στις απεριόριστες δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, χάρη στις συνέργειες του Ομίλου με την Open AI (Chat GPT), την Perplexity και την ElevenLabs, αλλά και τις καινοτόμες ΑΙ λύσεις που μπορούν να έρχονται ταχύτερα και στην ελληνική αγορά. Όπως η υπηρεσία Magenta AI Assistant, που αναμένεται να διατεθεί στην Ελλάδα στα τέλη του 2026. Η υπηρεσία αυτή αξιοποιεί το AI πάνω στο δίκτυο κινητής χωρίς τη χρήση εφαρμογών ή ειδικού εξοπλισμού και παρέχει, μεταξύ άλλων, live μετάφραση κατά τη διάρκεια της κλήσης. Και η Ελλάδα αναμένεται να είναι η πρώτη χώρα στο footprint της Telekom, που θα έχει το προνόμιο να απολαύσει το μέλλον των κλήσεων.

Αντίστοιχα, ξεκινά μια νέα εποχή ως προς τα ψηφιακά εργαλεία που μπορούμε να προσφέρουμε στις επιχειρήσεις, ενδυναμώνοντας τον ρόλο μας ως συνεργάτη επιλογής για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Όλα αυτά, δημιουργούν υπεραξία για τους πελάτες μας και μας διαφοροποιούν περαιτέρω από τον ανταγωνισμό.

Πέρα από την ισχύ και τους αριθμούς, ποια είναι η φιλοσοφία του brand Telekom;

H φιλοσοφία του brand Telekom βασίζεται στο “Digital Optimism”, στην πεποίθηση ότι η τεχνολογία αποκτά πραγματική αξία όταν φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά και δημιουργεί περισσότερες δυνατότητες για όλους. Αυτό από μόνο του λέει πολλά όχι μόνο για την τοποθέτηση της μάρκας, αλλά και για το πού εστιάζουν οι δράσεις και οι αποφάσεις της Telekom. Tο «Συνδέουμε τον κόσμο σου» δεν είναι απλώς ένα tagline. Είναι η υπόσχεσή μας να συνδέουμε κάθε άνθρωπο με ό,τι έχει σημασία για εκείνον, αξιοποιώντας τα δίκτυα, την τεχνολογία, την Τεχνητή Νοημοσύνη, κάνοντας την καθημερινότητά του πιο απλή και ανοίγοντας νέες δυνατότητες για τη χώρα, την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα.

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