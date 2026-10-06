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Από γνωστούς τραγουδιστές της ραπ και τραπ σκηνής μέχρι TikTokers, μοντέλα, influencers και πρώην παίκτες τηλεοπτικών ριάλιτι συνθέτουν την ανθρωπογεωγραφία των 18 προσώπων για τα οποία έχουν κατατεθεί μηνύσεις σχετικά με την προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου.

Πρόκειται για πρόσωπα με έντονη παρουσία κυρίως στις νεότερες ηλικίες και, σε αρκετές περιπτώσεις, με ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα. Τα στοιχεία των λογαριασμών τους δείχνουν ότι ορισμένοι έχουν δημιουργήσει κοινότητες εκατοντάδων χιλιάδων ακολούθων, γεγονός που αποτελεί και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της υπόθεσης: τη δυνατότητα μαζικής διάδοσης ενός διαφημιστικού μηνύματος μέσα από ένα story, ένα βίντεο ή έναν σύνδεσμο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο λογαριασμός με τη μεγαλύτερη απήχηση μεταξύ των 18 και ανήκει σε τραγουδιστή της τραπ σκηνής, ξεπερνά τους 620.000 followers στο Instagram, ενώ άλλοι τρεις βρίσκονται πάνω από τις 400.000.

Συνολικά, 10 από τους 18 λογαριασμούς ξεπερνούν τους 100.000 ακολούθους, με αρκετούς να κινούνται στην περιοχή των 180.000 έως 340.000.

Ανάμεσά τους βρίσκονται καλλιτέχνες με μεγάλη αναγνωρισιμότητα στη νεανική μουσική σκηνή, δύο αδέλφια που έχουν αποκτήσει κοινό κυρίως μέσα από το TikTok, γυναίκες που έγιναν γνωστές μέσα από τηλεοπτικά ριάλιτι μόδας και άλλα ψυχαγωγικά προγράμματα, καθώς και πρόσωπα που δραστηριοποιούνται παράλληλα ως μοντέλα, παρουσιάστριες, δημιουργοί περιεχομένου ή επιχειρηματίες.

Κοινός παρονομαστής είναι η ισχυρή διαδικτυακή παρουσία και η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες.

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