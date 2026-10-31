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Νέο πλήγμα στον πετρελαϊκό τομέα της Ρωσίας κατάφερε η Ουκρανία, εξαπολύοντας επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε συγκρότημα διυλιστηρίων βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια. Την ίδια ώρα, εκατοντάδες χιλιάδες ουκρανικά νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, έπειτα από νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς εναντίον ενεργειακών υποδομών.

Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τις λεπτομέρειες της επιχείρησης και μίλησε στο Bloomberg υπό τον όρο της ανωνυμίας, οι ουκρανικές δυνάμεις έθεσαν το Σάββατο στο στόχαστρο τα διυλιστήρια της Bashneft στην Ούφα, στην περιοχή του Μπασκορτοστάν της Ρωσίας.

Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής την πρόκληση ζημιών, ενώ η Rosneft, στην οποία ανήκουν οι εγκαταστάσεις, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Bloomberg για σχολιασμό, εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας.

Στο στόχαστρο τρία μεγάλα διυλιστήρια στην Ούφα

Στην περιοχή της Ούφα λειτουργούν τρία διυλιστήρια, τα Novoil, Ufimsky και Ufaneftekhim, με συνολική δυνατότητα επεξεργασίας 23,5 εκατομμυρίων τόνων πετρελαίου ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 470.000 βαρέλια ημερησίως.

Η Ούφα βρίσκεται περίπου 1.750 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Κιέβου και 1.600 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας.

Οι επανειλημμένες επιθέσεις στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια του 2026 καταδεικνύουν την αυξανόμενη δυνατότητα της Ουκρανίας να πραγματοποιεί πλήγματα σε στόχους που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τα σύνορά της.

Η ουκρανική πλευρά συνεχίζει να στοχεύει τη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία, επιδιώκοντας να περιορίσει τα έσοδα που επιτρέπουν στο Κρεμλίνο να χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

Δεύτερη επίθεση σε ρωσικό διυλιστήριο μέσα σε δύο ημέρες

Η επίθεση στην Ούφα ακολούθησε το πλήγμα που πραγματοποίησε η Ουκρανία την Παρασκευή εναντίον μεγάλου διυλιστηρίου της Rosneft στην περιοχή της Σαμάρα.

Εκείνη ήταν η πρώτη επιβεβαιωμένη επίθεση σε ρωσική εγκατάσταση παραγωγής καυσίμων έπειτα από περίπου δύο εβδομάδες.

Από τις 15 Οκτωβρίου δεν είχαν καταγραφεί επιβεβαιωμένα πλήγματα εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων.

Η προσωρινή αυτή διακοπή συνέπεσε με τις εκκλήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αποκλιμάκωση, καθώς επιδίωκε να περιορίσει τις τιμές των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Παρά την απουσία επιθέσεων σε διυλιστήρια κατά το συγκεκριμένο διάστημα, οι ουκρανικές δυνάμεις συνέχισαν να πραγματοποιούν πλήγματα μεγάλης εμβέλειας με drones και πυραύλους σε άλλους στόχους εντός της Ρωσίας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κέντρα δεδομένων, κόμβοι εφοδιασμού, χημικά εργοστάσια και αεροδρόμια.

Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε επίσης ότι το Σάββατο πραγματοποιήθηκε επίθεση με drones και πυραύλους εναντίον του εργοστασίου Kamensky, στην περιοχή του Ροστόφ.

Σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, η συγκεκριμένη εγκατάσταση παράγει καύσιμα πυραύλων για αεροπορικά οπλικά συστήματα.

Ρωσικά πλήγματα στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας

Την ίδια ώρα, η Ρωσία συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον ουκρανικών υποδομών, στοχεύοντας από λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας μέχρι ενεργειακές εγκαταστάσεις, γέφυρες και σιδηροδρομικές γραμμές.

Οι επιθέσεις περιλαμβάνουν και πλήγματα εναντίον πολιτικών στόχων, με αποτέλεσμα ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σίμπιχα, να ζητήσει την Παρασκευή την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών, οι ρωσικές επιθέσεις της Πέμπτης προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων, ενώ περισσότεροι από 80 τραυματίστηκαν.

Χωρίς ρεύμα περίπου 280.000 νοικοκυριά

Οι νέοι βομβαρδισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας προς το Σάββατο προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση μεγάλου αριθμού νοικοκυριών.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περίπου 200.000 νοικοκυριά στο Ντνίπρο και την ευρύτερη περιοχή παρέμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές.

Παράλληλα, περισσότερα από 80.000 νοικοκυριά στην περιοχή του Κιέβου αντιμετώπιζαν επίσης διακοπές ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed έπληξαν μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας στο Κίεβο.

Στην περιοχή του Ντνίπρο, τέσσερις ηλεκτρικοί υποσταθμοί δέχθηκαν πλήγματα μέσα σε μία νύχτα, ενώ επίθεση σημειώθηκε και σε μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας στη Σόστκα.

Πλήγματα καταγράφηκαν επίσης σε σιδηροδρομικές υποδομές στο Ντνίπρο και στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, καθώς και σε εγκατάσταση διανομής φυσικού αερίου στην περιοχή του Ντνίπρο.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν μεταφορικές υποδομές που χρησιμοποιούνται από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εκτόξευσης drones και επίγειων ρομποτικών συστημάτων, καθώς και αποθήκες πυρομαχικών.