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Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα σειρά επιθέσεων εναντίον ενεργειακών και λιμενικών υποδομών της Ουκρανίας, επιτείνοντας τα προβλήματα ηλεκτροδότησης στην Οδησσό και την ευρύτερη περιοχή, όπου οι ζημιές στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχουν περιορίσει σημαντικά τη δυνατότητα τροφοδοσίας των καταναλωτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας στην πλατφόρμα Telegram, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας αρκετούς στόχους στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων έναν ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό, λιμενικές εγκαταστάσεις και ένα εμπορικό πλοίο.

Ειδικότερα, η Μόσχα υποστήριξε ότι χτυπήθηκαν ο ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός Πραβομπερέζνα στη Ζαπορίζια, εγκαταστάσεις στο λιμάνι Κίλια στον ποταμό Δούναβη, στην περιφέρεια της Οδησσού, καθώς και ένα πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου που έπλεε βορειοανατολικά της Οδησσού.

Οι ρωσικοί ισχυρισμοί δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτούν από ανεξάρτητες πηγές, ενώ η ουκρανική πλευρά δεν έχει σχολιάσει τις συγκεκριμένες αναφορές, σημειώνει το Bloomberg.

Σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης στην Οδησσό

Οι επιθέσεις του Σαββατοκύριακου έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε κρίσιμες υποδομές του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επηρεάζοντας την τροφοδοσία της Οδησσού και της ευρύτερης περιφέρειας.

Όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram η Ukrenergo, η ουκρανική εταιρεία διαχείρισης του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, η έκταση των καταστροφών καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την αποκατάσταση της ομαλής ηλεκτροδότησης.

«Λόγω της έκτασης των καταστροφών, είναι αυτή τη στιγμή φυσικά αδύνατη η μεταφορά της αναγκαίας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές», ανέφερε χαρακτηριστικά η εταιρεία.

Κατέρρευσε τμήμα πολυκατοικίας από επίθεση drone

Στο μεταξύ, από το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο Ντίμερ, στην περιφέρεια του Κιέβου, έπειτα από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Από το πλήγμα κατέρρευσε τμήμα πενταώροφης πολυκατοικίας, με τις ομάδες διάσωσης να επιχειρούν στο σημείο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, εννέα άνθρωποι είχαν ήδη απομακρυνθεί από το κτίριο, ενώ οι επιχειρήσεις των διασωστών συνεχίζονταν.

Η Ουκρανία αναχαίτισε 161 από τα 186 ρωσικά drones

Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν στη διάρκεια της νύχτας 186 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον διαφόρων στόχων στη χώρα.

Από αυτά, 161 καταρρίφθηκαν από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, καταγράφηκαν πλήγματα σε 18 τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια από καταρριφθέντα drones εντοπίστηκαν σε ακόμη έξι σημεία.

Εκατοντάδες drones πάνω από το Κουρσκ – Τρεις τραυματίες

Την ίδια ώρα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι δέχθηκαν επίσης εκτεταμένη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κουρσκ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, Αλεξάντερ Χινστάιν, δήλωσε την Κυριακή ότι 150 drones διαφόρων τύπων καταρρίφθηκαν στην περιοχή, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, το οποίο επικαλέστηκε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Max.

Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι.

Χωρίς ρεύμα περισσότεροι από 279.000 άνθρωποι στο Ντονέτσκ

Παράλληλα, οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας μεγάλης κλίμακας πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στην αυτοανακηρυχθείσα Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Tass, το οποίο επικαλείται τον επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης, οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, αφήνοντας περισσότερους από 279.000 κατοίκους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Κλιμάκωση των επιθέσεων μετά τα πλήγματα σε ρωσικό πλοίο και στη γέφυρα της Κριμαίας

Η νέα ανταλλαγή πληγμάτων έρχεται μετά την επίθεση που δέχθηκε το Σάββατο ρωσικό φορτηγό πλοίο στον Κόλπο της Φινλανδίας, περίπου 1.100 χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου, από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Είχε προηγηθεί την Παρασκευή μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις που έχει εξαπολύσει μέχρι σήμερα η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας.

Η ρωσική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά τις συνομιλίες που είχε στην Κίνα για τον πόλεμο ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και έπειτα από τις ζημιές που προκάλεσαν οι ουκρανικές δυνάμεις στη γέφυρα της Κριμαίας, η οποία συνδέει τη ρωσική ενδοχώρα με την ομώνυμη χερσόνησο.