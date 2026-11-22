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Η πυρκαγιά που ξέσπασε σε ρωσικό φορτηγό πλοίο, το οποίο επλήγη από μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Βαλτική Θάλασσα, συνέχισε να καίει κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρά τις προσπάθειες κατάσβεσης, ανακοίνωσε σήμερα η φινλανδική ακτοφυλακή. Ο στρατός της Φινλανδίας είπε πως το πλήγμα εναντίον του Sparta II χθες πιθανόν διαπράχθηκε από την Ουκρανία και ότι το πλοίο αργότερα παρασύρθηκε στα φινλανδικά χωρικά ύδατα, όπου παραμένει αγκυροβολημένο. Το 16μελές πλήρωμα απομακρύνθηκε και μεταφέρθηκε σε ένα ρωσικό πλοίο που έπλεε σε κοντινή απόσταση.

Φωτογραφίες και βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ακτοφυλακή δείχνουν διάφορα σκάφη να ρίχνουν νερό στο Sparta II κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μια προσπάθεια να σβήσουν τις φλόγες και να μειώσουν τη θερμοκρασία στα εμπορευματοκιβώτια που ήταν στοιβαγμένα στο κατάστρωμά του.

Το πλοίο, με κατεύθυνση το Καλίνιγκραντ, υπέστη ζημιές σε διεθνή ύδατα, δυτικά της ρωσικής νήσου Γκόγκλαντ, έγινε γνωστό από τις φινλανδικές ένοπλες δυνάμεις, επιβεβαιώνοντας την εκδοχή που είχαν δώσει Ρώσοι αξιωματούχοι.

Ο κίνδυνος περαιτέρω επιθέσεων στον Κόλπο της Φινλανδίας δεν μπορεί να αποκλειστεί, δήλωσε από την πλευρά του σήμερα, ο αρχηγός του πολεμικού ναυτικού της Εσθονίας Ίβο Βαρκ στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο ERR.

Την περασμένη εβδομάδα, ο φινλανδικός στρατός έκανε γνωστό πως κατέγραψε ένα πλήγμα εναντίον ενός ρωσικού πολεμικού πλοίου στην ίδια περιοχή κατά τη διάρκεια ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.