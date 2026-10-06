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Η Ουγγαρία θα μπορούσε να υιοθετήσει το ευρώ ακόμη και το 2031, εφόσον η κυβέρνηση θέσει ως φιλόδοξο στόχο την εκπλήρωση των απαιτούμενων κριτηρίων έως το 2029, σύμφωνα με τον υποδιοικητή της κεντρικής τράπεζας της χώρας, Ζόλταν Κουράλι.

Το σενάριο επιτάχυνσης της ένταξης στην Ευρωζώνη έρχεται μετά την πολιτική ανατροπή του Απριλίου, όταν ο Πέτερ Μαγιάρ εκτόπισε από την εξουσία τον Βίκτορ Όρμπαν, υποσχόμενος την επιστροφή της Ουγγαρίας στον ευρωπαϊκό πυρήνα και την υιοθέτηση του κοινού νομίσματος.

Μιλώντας την Τρίτη στο συνέδριο του Portfolio με τίτλο «Back to Europe», ο Κουράλι ανέφερε ότι, εάν η κυβέρνηση κινηθεί με το ταχύτερο χρονοδιάγραμμα, η χώρα θα μπορούσε να ενταχθεί στον Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών ERM II ήδη από τα μέσα του 2028.

Πρόκειται για το κρίσιμο ενδιάμεσο στάδιο πριν από την ένταξη στο ευρώ, κατά το οποίο το νόμισμα της υποψήφιας χώρας συνδέεται με το ευρώ και επιτρέπεται να κινείται μέσα σε καθορισμένα όρια διακύμανσης.

Βασικό σενάριο το ευρώ το 2032

Παρά το ενδεχόμενο επιτάχυνσης, το βασικό σενάριο της κεντρικής τράπεζας παραμένει πιο συντηρητικό. Προβλέπει ότι η κυβέρνηση θα εκπληρώσει τα κριτήρια για το κοινό νόμισμα το 2030, ανοίγοντας τον δρόμο για την υιοθέτηση του ευρώ το 2032.

Η κυβέρνηση Μαγιάρ έχει ήδη θέσει ως στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 3% του ΑΕΠ έως το 2030, από περίπου 7,5% που εκτιμάται για φέτος.

Οι συγκεκριμένοι ενδιάμεσοι στόχοι αναμένεται να παρουσιαστούν τις επόμενες εβδομάδες, μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού του 2027 και το ξεχωριστό πρόγραμμα οικονομικής σύγκλισης.

Οι αγορές ποντάρουν στην πορεία προς το ευρώ

Η προοπτική ένταξης στην Ευρωζώνη έχει ήδη μετατραπεί σε σημαντικό επενδυτικό αφήγημα για την Ουγγαρία.

Οι επενδυτές έχουν αυξήσει τις τοποθετήσεις τους σε ουγγρικό φιορίνι και κρατικά ομόλογα, στοιχηματίζοντας ότι οι αποτιμήσεις και οι αποδόσεις θα συγκλίνουν σταδιακά με εκείνες της Ευρωζώνης όσο η Βουδαπέστη προχωρεί προς την υιοθέτηση του κοινού νομίσματος.

Το φιορίνι ενισχύθηκε κατά 0,4% έναντι του ευρώ μετά τις δηλώσεις Κουράλι, καταδεικνύοντας τη σημασία που αποδίδουν οι αγορές στη δέσμευση για ένταξη στην Ευρωζώνη.

Το κρίσιμο στοίχημα του ERM II

Ο Κουράλι επανέλαβε ότι η Ουγγαρία δεν θα πρέπει να καθυστερήσει την ένταξή της στον ERM II, από τη στιγμή που η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει επισήμως τη διαδικασία υιοθέτησης του ευρώ.

Ιδιαίτερα κρίσιμη θα είναι η ισοτιμία με την οποία το φιορίνι θα συνδεθεί με το κοινό νόμισμα. Σύμφωνα με τον υποδιοικητή, αυτή θα πρέπει να καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον στόχο της κεντρικής τράπεζας για τον πληθωρισμό όσο και την ανάγκη διατήρησης της ανταγωνιστικότητας της ουγγρικής οικονομίας.

Η συναλλαγματική ισοτιμία έχει ιδιαίτερη σημασία για την πορεία των τιμών στη χώρα και, επομένως, η μετάβαση δεν θα είναι μια απλή τεχνική διαδικασία.

Γιατί η περίπτωση της Ουγγαρίας είναι δυσκολότερη

Η παραμονή στον ERM II αναμένεται, σύμφωνα με τον Κουράλι, να αποδειχθεί πιο απαιτητική για την Ουγγαρία από ό,τι για τη Βουλγαρία και την Κροατία, τις δύο πιο πρόσφατες χώρες που εντάχθηκαν στην Ευρωζώνη.

Σε αντίθεση με εκείνες, η Ουγγαρία διαθέτει ελεύθερα κυμαινόμενο νόμισμα, γεγονός που σημαίνει ότι η κεντρική τράπεζα θα κληθεί να διαχειριστεί ενεργά το φιορίνι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύγκλισης.

Η ταχύτητα με την οποία θα προχωρήσει τελικά η χώρα προς το ευρώ θα εξαρτηθεί επομένως σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο η νέα κυβέρνηση θα καταφέρει να περιορίσει το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα, να ελέγξει τον πληθωρισμό και να διατηρήσει τη συναλλαγματική σταθερότητα, χωρίς να πλήξει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

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