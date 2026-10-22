Η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων αναμένεται να περιορίσει τη δυναμική της ευρωπαϊκής οικονομίας, χωρίς ωστόσο η κατάσταση να θεωρείται προς το παρόν κρίσιμη, σύμφωνα με τον Φάμπιο Πανέτα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Μιλώντας στο Τορίνο, ο διοικητής της Τράπεζας της Ιταλίας χαρακτήρισε τις πρόσφατες κινήσεις στις αγορές κρατικού χρέους παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο την τελευταία εβδομάδα καθοδηγείται κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η οικονομική ανάπτυξη και ο πληθωρισμός έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες.

«Το πρόβλημα είναι ότι στις ΗΠΑ τα υψηλότερα επιτόκια συνοδεύονται από ισχυρότερη ανάπτυξη, ενώ στην Ευρώπη η ανάπτυξη είναι λιγότερο δυναμική», δήλωσε την Τετάρτη. «Δεν πρόκειται για κρίση, αλλά αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη», πρόσθεσε.

Ο Πανέτα προστίθεται στη σειρά αξιωματούχων της ΕΚΤ που προειδοποιούν ότι οι αυστηρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες ενδέχεται να περιορίσουν την οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη. Ωστόσο, μια τέτοια επιβράδυνση θα μπορούσε παράλληλα να συμβάλει στον περιορισμό του πληθωρισμού, ο οποίος, εξαιτίας της εκτίναξης του ενεργειακού κόστους, έχει φτάσει σχεδόν στο διπλάσιο του στόχου της ΕΚΤ για 2%.

Οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής αναμένεται να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια κατά τη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας. Αυτή την περίοδο βρίσκονται στην καθιερωμένη εβδομάδα σιωπής πριν από τη συνεδρίαση, κατά την οποία δεν επιτρέπεται να σχολιάζουν ζητήματα νομισματικής πολιτικής.

Στο επίκεντρο των πιέσεων η Γαλλία

Στην Ευρωζώνη των 21 κρατών-μελών, οι πιέσεις στις αγορές ομολόγων επικεντρώνονται στη Γαλλία, καθώς η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της νομισματικής ένωσης δυσκολεύεται να επαναφέρει τα δημόσια οικονομικά της σε βιώσιμη τροχιά.

Ο Πανέτα επισήμανε ότι η Γερμανία έχει καταγράψει μικρότερη αύξηση των αποδόσεων, χάρη στην ισχυρότερη δημοσιονομική της θέση. Αντίθετα, υπογράμμισε το διαχρονικά υψηλό δημόσιο χρέος και τα δημοσιονομικά ελλείμματα της Γαλλίας, σημειώνοντας ότι οι εντάσεις στις αγορές κρατικού χρέους μπορούν να επηρεάσουν και το κόστος δανεισμού της Ιταλίας.

«Όταν τα μακροπρόθεσμα επιτόκια αυξάνονται στις ΗΠΑ, παρατηρούμε δευτερογενείς επιπτώσεις και σε άλλες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης», ανέφερε ο Πανέτα.

«Αυτό επηρεάζει και το κόστος χρηματοδότησης στην Ιταλία», κατέληξε.