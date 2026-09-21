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Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Paramount Skydance και των αρχών της Καλιφόρνιας για την προγραμματισμένη εξαγορά της Warner Bros. Discovery, ύψους 110 δισ. δολαρίων, περιλαμβάνουν, σύμφωνα με πληροφορίες, την επιβολή σημαντικής οικονομικής ποινής εάν η εταιρεία δεν τηρήσει τη δέσμευσή της για διανομή 30 ταινιών ετησίως στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η Paramount θα μπορούσε να υποχρεωθεί να καταβάλλει 30 εκατ. δολάρια για κάθε ταινία που θα υπολείπεται του ετήσιου στόχου, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις και ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, εάν δεν καταφέρει να εκπληρώσει τη συγκεκριμένη υποχρέωση, ενδέχεται να αναγκαστεί να πουλήσει τη συμμετοχή της στη Miramax, το στούντιο πίσω από ταινίες όπως το «Pulp Fiction», σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Η δέσμευση για 30 ταινίες

Η Paramount έχει δεσμευτεί εδώ και καιρό ότι θα διανέμει τουλάχιστον 30 ταινίες τον χρόνο στις κινηματογραφικές αίθουσες. Ωστόσο, ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας Ρομπ Μπόντα, ο οποίος ηγείται της δικαστικής αντιπαράθεσης από την πλευρά των πολιτειών, έχει επανειλημμένα εκφράσει αντιρρήσεις για τέτοιου είδους διορθωτικά μέτρα, υποστηρίζοντας ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστούν στην πράξη.

Η εταιρεία είχε ήδη προσφέρει τη συγκεκριμένη δέσμευση στις μεγάλες αλυσίδες κινηματογράφων, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει την υποστήριξή τους για τη συγχώνευση.

Η Paramount θα μπορούσε, πάντως, να συμπληρώσει τον συμφωνημένο αριθμό των 30 κυκλοφοριών διανέμοντας ταινίες που έχουν παραχθεί από τρίτους, και όχι αποκλειστικά παραγωγές των δικών της στούντιο.

Η δικαστική μάχη για το deal των 110 δισ. δολαρίων

Οι γενικοί εισαγγελείς 12 αμερικανικών πολιτειών, όλοι Δημοκρατικοί, καθώς και το συνδικάτο Writers Guild, έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη ζητώντας να μπλοκαριστεί η εξαγορά της Warner Bros. από την Paramount, υποστηρίζοντας ότι η συναλλαγή θα δώσει στην εταιρεία υπερβολικά μεγάλο μερίδιο στις αγορές του κινηματογράφου και της καλωδιακής τηλεόρασης.

Οι συνομιλίες για την επίτευξη συμβιβασμού έχουν επιταχυνθεί τις τελευταίες ημέρες, χωρίς ωστόσο να έχουν οριστικοποιηθεί οι όροι μιας πιθανής συμφωνίας.

Μεταξύ των πιθανών παραχωρήσεων που εξετάζονται βρίσκεται και μια σημαντική επένδυση στην κινηματογραφική παραγωγή στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με μία από τις πηγές, η σχετική δέσμευση θα μπορούσε να φθάσει περίπου τα 1,5 δισ. δολάρια.

Στις συζητήσεις έχουν επίσης περιληφθεί η πιθανή πώληση της Miramax, καθώς και η πραγματοποίηση επενδύσεων στην Καλιφόρνια.

Οι υπόλοιπες παραχωρήσεις

Μεταξύ των πιθανών όρων συμβιβασμού που έχουν τεθεί στο τραπέζι είναι η δέσμευση της Paramount να διατηρήσει την έδρα της στην Καλιφόρνια, η πώληση ορισμένων καλωδιακών τηλεοπτικών δικτύων και η υπόσχεση ότι δεν θα διαπραγματεύεται ταυτόχρονα νέες συμφωνίες διανομής για το σύνολο των καναλιών της.

Ωστόσο, ορισμένες από τις πολιτείες που συμμετέχουν στην προσφυγή διαφωνούν με κάποιους από τους υπό συζήτηση όρους.

Μεταξύ των επίμαχων προτάσεων βρίσκεται η τοποθέτηση επόπτη για το δημοσιογραφικό περιεχόμενο του CNN, αντί για την πώληση του ειδησεογραφικού δικτύου, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Η Paramount αρνήθηκε να σχολιάσει τις διαπραγματεύσεις, ενώ εκπρόσωποι του γραφείου του Μπόντα και του Writers Guild δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

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