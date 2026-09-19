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Σε διαπραγματεύσεις συμβιβασμού με την Καλιφόρνια και άλλες πολιτείες των ΗΠΑ για την εξαγορά της Warner Bros. βρίσκεται η Paramount Skydance Corp. καθώς οι πολιτείες αυτές έχουν προσφύγει κατά της συμφωνίας εξαγοράς, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις.

Οι συνομιλίες έχουν επιταχυνθεί τις τελευταίες ημέρες και μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες, αν και οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε εξέλιξη. Οποιοσδήποτε συμβιβασμός θα πρέπει πιθανότατα να εξασφαλίσει τη στήριξη και των 12 Δημοκρατικών πολιτειών που συμμετέχουν στην προσφυγή, καθώς και της Writers Guild, η οποία έχει καταθέσει ξεχωριστή αγωγή κατά της συμφωνίας.

Η μετοχή της Paramount ενισχύθηκε έως και 8,7% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι η εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τις αρχές της Καλιφόρνιας για την επίλυση των νομικών διαφορών γύρω από την προτεινόμενη εξαγορά.

Οι μετοχές της Warner Bros. Discovery σημείωσαν επίσης άνοδο 8,6% μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Πιθανές παραχωρήσεις για να εγκριθεί η συμφωνία

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την άρση των αντιδράσεων, η Paramount έχει ήδη προτείνει σειρά δεσμεύσεων, μεταξύ των οποίων η κυκλοφορία 30 ταινιών ετησίως στις κινηματογραφικές αίθουσες και η αύξηση της τηλεοπτικής παραγωγής.

Ωστόσο, ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας Ρομπ Μπόντα έχει εκφράσει επιφυλάξεις για αυτού του είδους τις «συμπεριφορικές» δεσμεύσεις, υποστηρίζοντας ότι είναι δύσκολο να επιβληθούν και να ελεγχθούν στην πράξη. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι προτιμά δομικές αλλαγές, όπως η πώληση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων.

Ο επικεφαλής νομικός αξιωματούχος της Καλιφόρνιας ανέφερε αυτή την εβδομάδα στο Bloomberg TV ότι η πώληση ορισμένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας «θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος» ενός συμβιβασμού.

Η εξαγορά θα μεταφέρει στη Paramount έναν τεράστιο κατάλογο εμπορικών σημάτων και franchises της Warner Bros., όπως τα DC Comics, Harry Potter και Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών.

Στο επίκεντρο CNN και τηλεοπτικά δίκτυα

Αναλυτές έχουν εκτιμήσει ότι η Paramount θα μπορούσε να εξετάσει την πώληση ορισμένων καλωδιακών δικτύων της Warner Bros., όπως το TBS και το CNN, προκειμένου να περιορίσει τις αντιδράσεις από τις πολιτείες και άλλους προσφεύγοντες.

Η Paramount έχει προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να αποχωρήσει από την Καλιφόρνια εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία που θα επιτρέψει την ολοκλήρωση της εξαγοράς.

Παράλληλα, η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενη πίεση χρόνου. Από το τέλος του μήνα θα υποχρεωθεί να καταβάλλει 7 εκατ. δολάρια ημερησίως στη Warner Bros. εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία, ενώ η αποτυχία της εξαγοράς θα ενεργοποιούσε ρήτρα αποζημίωσης ύψους 7 δισ. δολαρίων.

Δικαστής στην Καλιφόρνια έχει ήδη ζητήσει να πραγματοποιηθούν συνομιλίες συμβιβασμού, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί επίσημα για τις 14 και 15 Οκτωβρίου, ενώ η δίκη έχει οριστεί για τον Μάρτιο.

«Η Paramount έχει ισχυρούς λόγους να καταλήξει σε έναν λειτουργικό συμβιβασμό», ανέφερε η αναλύτρια του Bloomberg Intelligence, Γκιέθα Ρανγκαναθάν, σε σημείωμά της.

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