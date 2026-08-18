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Η Paramount Skydance ζήτησε από ομοσπονδιακό δικαστή στις ΗΠΑ να υποχρεώσει τις 12 πολιτείες που αμφισβητούν την εξαγορά της Warner Bros. Discovery να καταθέσουν εγγύηση ύψους 1,88 δισ. δολαρίων, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος που, όπως υποστηρίζει, προκαλεί η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει 7 εκατ. δολάρια για κάθε ημέρα καθυστέρησης, εάν η συγχώνευση των 110 δισ. δολαρίων δεν ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η Paramount επισήμανε ότι η εκδίκαση της προσφυγής των πολιτειών έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο και ότι, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να υποβληθούν τα τελικά νομικά υπομνήματα τον Απρίλιο, θα έχει καταβάλει στους μετόχους της Warner Bros. 1,3 δισ. δολάρια σε μη ανακτήσιμες αποζημιώσεις καθυστέρησης («ticking fees»).

Το κόστος της καθυστέρησης

Η Paramount επισήμανε επίσης ότι η έγκριση της συμφωνίας από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης λήγει στις 19 Φεβρουαρίου. Με το αίτημα για την εγγύηση, η εταιρεία επιδιώκει να έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει τις ζημιές της σε περίπτωση που το δικαστήριο τελικά επιτρέψει τη συγχώνευση, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτείες διαθέτουν «επαρκείς πόρους» για την κατάθεση ακόμη και μιας τόσο μεγάλης εγγύησης.

Πέραν των 1,7 δισ. δολαρίων σε «ticking fees» που θα μπορούσαν να συσσωρευτούν έως την 1η Ιουνίου, η Paramount εκτιμά ότι θα επιβαρυνθεί με επιπλέον 190 εκατ. δολάρια σε χρηματοδοτικά κόστη, εάν η ολοκλήρωση της συμφωνίας μετατεθεί έως τον Ιούνιο του 2027. Οι συγκεκριμένες αποζημιώσεις είχαν συμφωνηθεί από την ίδια την Paramount στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να αποκτήσει τη Warner Bros.

Στα τέλη Ιουλίου, η εταιρεία συμφώνησε να παγώσει προσωρινά την εξαγορά μέχρι να υπάρξει δικαστική απόφαση επί της προσφυγής των πολιτειών.

Οι 12 πολιτείες κατά του mega deal

Η Καλιφόρνια και ακόμη 11 πολιτείες προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη στις 13 Ιουλίου, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα δημιουργούσε έναν πανίσχυρο όμιλο μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, με δυνατότητα να αυξήσει τις τιμές στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Τη συμφωνία έχει προσβάλει δικαστικά και η Writers Guild of America.

Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας Ρομπ Μπόντα απέρριψε τα επιχειρήματα της Paramount, σημειώνοντας ότι η ίδια και η Warner Bros. είναι «δύο έμπειρες εταιρείες» που επέλεξαν συνειδητά να συμπεριλάβουν στη συμφωνία τους μια δαπανηρή ρήτρα καθυστέρησης.

Ο Μπόντα τόνισε επίσης ότι η Paramount είχε προηγουμένως συμφωνήσει στο χρονοδιάγραμμα για το οποίο τώρα διαμαρτύρεται. «Τώρα προσπαθούν να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία», ανέφερε, κατηγορώντας την εταιρεία ότι γνώριζε εξαρχής τους όρους και τους κινδύνους της διαδικασίας και τώρα επιχειρεί να πιέσει τις πολιτείες να υποχωρήσουν.

Ανάλογες δικαστικές προσφυγές εναντίον μεγάλων συγχωνεύσεων χρειάστηκαν κατά μέσο όρο περίπου οκτώ μήνες μέχρι την έκδοση απόφασης.

Το στοίχημα του Ντέιβιντ Έλισον απέναντι σε Netflix και Disney

Η δικαστική διαμάχη, η οποία εξελίσσεται σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Όκλαντ, απειλεί να ανατρέψει το σχέδιο του διευθύνοντος συμβούλου της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, να μεταμορφώσει την εταιρεία σε έναν πολύ ισχυρότερο παίκτη της παγκόσμιας βιομηχανίας ψυχαγωγίας και σε μεγάλο ανταγωνιστή του Netflix και της Disney.

Η Paramount υποστηρίζει ότι ρυθμιστικές αρχές που εκπροσωπούν τουλάχιστον 68 χώρες έχουν ήδη εγκρίνει τη συγχώνευση ή αποφάσισαν να μην την αμφισβητήσουν έπειτα από εξέταση της συναλλαγής.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την εταιρεία, οι αμερικανικές δικαστικές προσφυγές αποτελούν πλέον το μοναδικό εμπόδιο για την ολοκλήρωση του mega deal των 110 δισ. δολαρίων.

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