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Σε δύο στάδια θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, πριν φτάσει στα 1.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2028, σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό.

Η πρώτη αύξηση αναμένεται την 1η Απριλίου 2027, έπειτα από κυβερνητική απόφαση, ενώ η δεύτερη θα προκύψει μέσα από τον νέο μηχανισμό καθορισμού του κατώτατου μισθού, η διαδικασία του οποίου θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2027 και θα ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο.

Στόχος είναι η αύξηση του Απριλίου να κινηθεί στην περιοχή των 40 έως 50 ευρώ, ανεβάζοντας τον κατώτατο μισθό από τα σημερινά 920 ευρώ στα 960 ή 970 ευρώ. Το υπόλοιπο της απόστασης έως τα 1.000 ευρώ εκτιμάται ότι θα καλυφθεί με τη δεύτερη αύξηση, η οποία θα ισχύσει από τον Ιανουάριο του 2028.

Πώς θα λειτουργεί ο νέος μηχανισμός

Από το 2028, ο προσδιορισμός της αύξησης θα συνδέεται με δύο βασικούς οικονομικούς δείκτες: τον πληθωρισμό που επιβαρύνει το φτωχότερο 20% των μισθωτών και το ήμισυ της μεταβολής της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων.

Το άθροισμα των δύο μεγεθών θα καθορίζει την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Για τον πληθωρισμό θα υπολογίζεται η ετήσια μεταβολή από την 1η Ιουλίου του προηγούμενου έτους έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, ενώ η μεταβολή της αγοραστικής δύναμης θα προκύπτει από τον γενικό δείκτη μισθών που καταρτίζει η ΕΛΣΤΑΤ.

Με βάση τον σχεδιασμό, εφόσον η πρώτη αύξηση του 2027 είναι 40 ευρώ, ο κατώτατος μισθός θα ανέλθει στα 960 ευρώ τον Απρίλιο, για να ακολουθήσει ακόμη μία αύξηση 40 ευρώ και να φτάσει στα 1.000 ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2028. Εναλλακτικά, εάν η πρώτη αύξηση είναι 50 ευρώ, ο μισθός θα φτάσει αρχικά στα 970 ευρώ και θα απομένουν 30 ευρώ για την επίτευξη του στόχου.

Ποιοι κερδίζουν περισσότερα από τις τριετίες

Μεγαλύτερη αύξηση στις συνολικές αποδοχές θα δουν οι εργαζόμενοι που συμπληρώνουν τριετίες προϋπηρεσίας, οι οποίες έχουν ξεπαγώσει από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Κάθε τριετία προσθέτει 10% στις αποδοχές, με αποτέλεσμα η αύξηση του κατώτατου μισθού να ανεβάζει αντίστοιχα και το ποσό της προσαύξησης.

Ενδεικτικά, εργαζόμενος που αμείβεται σήμερα με 920 ευρώ και συμπληρώνει μία τριετία, εφόσον ο κατώτατος αυξηθεί στα 960 ευρώ, θα λαμβάνει επιπλέον 96 ευρώ λόγω προϋπηρεσίας. Οι συνολικές μικτές αποδοχές του θα διαμορφωθούν έτσι στα 1.056 ευρώ.

Αντίστοιχα, εργαζόμενος που διαθέτει ήδη δύο τριετίες και συμπληρώσει την τρίτη μέσα στο 2027 θα μπορεί, με κατώτατο μισθό 960 ευρώ, να φτάσει στα 1.248 ευρώ μικτά.

Πώς διαμορφώνονται οι αποδοχές

Για έναν άγαμο εργαζόμενο χωρίς προϋπηρεσία, ο κατώτατος μισθός από τα 920 ευρώ σήμερα αναμένεται, στο σενάριο αύξησης κατά 40 ευρώ, να φτάσει στα 960 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 και στα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.

Με μία τριετία, οι αποδοχές από 1.012 ευρώ σήμερα ανεβαίνουν στα 1.056 ευρώ το 2027 και στα 1.100 ευρώ το 2028. Με δύο τριετίες, από 1.104 ευρώ διαμορφώνονται αντίστοιχα στα 1.152 και 1.200 ευρώ, ενώ με τρεις τριετίες και άνω, από 1.196 ευρώ σήμερα φτάνουν στα 1.248 ευρώ το 2027 και στα 1.300 ευρώ το 2028.

Για έναν έγγαμο εργαζόμενο χωρίς προϋπηρεσία, οι αποδοχές από 1.012 ευρώ σήμερα διαμορφώνονται στα 1.056 ευρώ το 2027 και στα 1.100 ευρώ το 2028.

Στην περίπτωση έγγαμου με μία τριετία, τα αντίστοιχα ποσά είναι 1.196 ευρώ σήμερα, 1.248 ευρώ το 2027 και 1.300 ευρώ το 2028. Με δύο τριετίες διαμορφώνονται σε 1.472, 1.536 και 1.600 ευρώ, ενώ με τρεις τριετίες και άνω οι αποδοχές από 1.840 ευρώ σήμερα φτάνουν στα 1.920 ευρώ το 2027 και στα 2.000 ευρώ το 2028.

Η επίδραση στους υπόλοιπους μισθούς

Οι αυξήσεις του κατώτατου δεν αφορούν μόνο όσους αμείβονται με αυτόν. Αναμένεται να λειτουργήσουν ως μοχλός ανόδου και για τις υπόλοιπες αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα, καθώς μέρος της μεταβολής του κατώτατου περνά σταδιακά και στους μέσους μισθούς.

Την ίδια περίοδο προβλέπεται αλλαγή και στις αποδοχές του Δημοσίου. Από τον Δεκέμβριο του 2027 επανέρχεται Δώρο Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Το ποσό θα προσμετράται στις τακτικές και συντάξιμες αποδοχές και θα υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις. Έτσι, το καθαρό ποσό εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται από 257 έως 389 ευρώ, ανάλογα με την ηλικία, το εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου.

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