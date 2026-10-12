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Τα όρια της νομισματικής πολιτικής στην αντιμετώπιση νέων πληθωριστικών πιέσεων υπογράμμισε ο Χριστόδουλος Πατσαλίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), προειδοποιώντας ότι οι κεντρικές τράπεζες έχουν περιορισμένες δυνατότητες να αποτρέψουν τις επιπτώσεις εξωτερικών οικονομικών σοκ.

«Η νομισματική πολιτική μιας κεντρικής τράπεζας δεν μπορεί να επιλύσει πολέμους, δημοσιονομικά προβλήματα ή ζητήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες», δήλωσε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σε δημοσιογράφους στη Λευκωσία, μετά την ομιλία του ενώπιον βουλευτών τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι δηλώσεις του αναδεικνύουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΚΤ, καθώς η πορεία των τιμών καταναλωτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Παρότι οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής έχουν ήδη προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων και θεωρείται πιθανό να προχωρήσουν σε νέα αύξηση πριν από το τέλος του έτους, ο κ. Πατσαλίδης επισήμανε ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες για το τι μπορεί να επιτύχει η ΕΚΤ, ιδιαίτερα σε περίπτωση νέας εκτίναξης των τιμών του φυσικού αερίου ή του πετρελαίου.

«Η ΕΚΤ έχει αυξήσει τα επιτόκια», ανέφερε. «Η πολιτική της είναι να λαμβάνει αποφάσεις με βάση τα δεδομένα, ωστόσο το περιβάλλον έχει γίνει εξαιρετικά απρόβλεπτο. Τα πάντα θα μπορούσαν να αλλάξουν μέχρι τον Δεκέμβριο».

Όπως τόνισε, «εάν ο πληθωρισμός προέρχεται από άλλες αιτίες, η ΕΚΤ δεν μπορεί να τον ελέγξει μέσω των επιτοκίων».

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