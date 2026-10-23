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Σταθερό στο 14% διατήρησε το βασικό επιτόκιο η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας την Παρασκευή, για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς η ρωσική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις των ουκρανικών επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές, οι οποίες ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η απόφαση της νομισματικής αρχής ευθυγραμμίστηκε με τις εκτιμήσεις 11 οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg, ενώ μόλις ένας ανέμενε μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Στην ανακοίνωσή της, η Τράπεζα της Ρωσίας επισήμανε ότι οι τρέχουσες πιέσεις στις τιμές παραμένουν αυξημένες και ότι οι κίνδυνοι ενίσχυσης του πληθωρισμού εξακολουθούν να υπερισχύουν σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Όπως υπογράμμισε, οι επόμενες αποφάσεις για τη νομισματική πολιτική θα βασιστούν στην εξέλιξη των τιμών και των πληθωριστικών προσδοκιών, καθώς και στην αξιολόγηση των κινδύνων που προκύπτουν από τις εγχώριες και διεθνείς συνθήκες.

Οι ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια έχουν οδηγήσει τη δραστηριότητα επεξεργασίας αργού πετρελαίου σε χαμηλά πολλών ετών, προκαλώντας παράλληλα ελλείψεις καυσίμων. Οι εξελίξεις αυτές προσθέτουν νέες πιέσεις σε μια οικονομία όπου ο πληθωρισμός έχει ήδη ξεπεράσει την τελευταία πρόβλεψη της κεντρικής τράπεζας για το τέλος του έτους.

Οι ρωσικές αρχές ανέμεναν ότι οι μονάδες διύλισης θα επανέρχονταν σταδιακά σε λειτουργία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Ωστόσο, οι νέες επιθέσεις προκάλεσαν πρόσθετες ζημιές, ακόμη και σε εγκαταστάσεις που είχαν επαναλειτουργήσει πρόσφατα.

Η κατάσταση αυτή δυσχεραίνει την επίτευξη του στόχου για πληθωρισμό 4% που έχει θέσει η κεντρική τράπεζα, καθυστερώντας παράλληλα την προοπτική μείωσης του κόστους δανεισμού.

Οι επιχειρήσεις αναμένουν τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής προκειμένου να περιορίσουν την επιβάρυνση από το χρέος τους, να ενισχύσουν εκ νέου την κερδοφορία τους και να αναζωογονήσουν τις επενδύσεις, έπειτα από χρόνια υψηλών επιτοκίων.

Η αύξηση των τιμών της βενζίνης μεταφέρεται άμεσα στο κόστος μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας, επηρεάζοντας ευρύτερα τους κλάδους που εξαρτώνται από τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

Πρόσθετος κίνδυνος προκύπτει από τις πληθωριστικές προσδοκίες. Όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις αναμένουν ταχύτερη αύξηση των τιμών, οι εταιρείες ενδέχεται να προχωρούν σε ανατιμήσεις ακόμη και σε κλάδους που δεν επηρεάζονται άμεσα από τα προβλήματα στις μεταφορές.

Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφωνόταν στο 6,8% στις 19 Οκτωβρίου, ενώ για το τέλος του 2026 προβλέπεται να κινηθεί μεταξύ 7,1% και 7,6%.

Παράλληλα, οι πληθωριστικές προσδοκίες των νοικοκυριών υποχώρησαν στο 13,2% τον Οκτώβριο, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα.

Η Τράπεζα της Ρωσίας τόνισε ότι οι υψηλές πληθωριστικές προσδοκίες εμποδίζουν την επιβράδυνση του πληθωρισμού. Παρά τη μικρή υποχώρηση των προσδοκιών των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων τον Οκτώβριο, αυτές διατηρήθηκαν γενικά κοντά στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας διετίας κατά τους πρόσφατους μήνες.

Οι επιπτώσεις των επιθέσεων, πάντως, δεν περιορίζονται στον ενεργειακό κλάδο, αλλά επεκτείνονται και σε άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Η κεντρική τράπεζα έχει ήδη επισημάνει ότι οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα των διαδικτυακών αγορών, καθώς και η αύξηση του κόστους μεταφορών και ασφάλισης μετά τις επιθέσεις σε αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, αποτελούν πρόσθετες πιθανές πηγές πληθωριστικών πιέσεων.

Επιθέσεις έχουν δεχθεί επίσης κέντρα δεδομένων που χρησιμοποιούνται από τον τεχνολογικό όμιλο Yandex και τη μεγαλύτερη ρωσική τράπεζα, Sberbank, γεγονός που αποτυπώνει την επέκταση των διαταραχών πέρα από τις υποδομές ενέργειας.

Η επόμενη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας για τη νομισματική πολιτική έχει προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου.