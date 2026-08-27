Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μια ομάδα κρατών κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επανεξετάσει το σχέδιο αξιοποίησης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων υπέρ της Ουκρανίας, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες χρηματοδοτικές προκλήσεις.

Σε επιστολή προς την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ισπανίας, της Πολωνίας, της Ολλανδίας και της Σουηδίας τόνισαν ότι έχει φτάσει η στιγμή να επανέλθει η πρόταση στο τραπέζι.

«Η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερη οικονομική στήριξη, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα», αναφέρεται στην επιστολή. «Χρησιμοποιώντας τα “παγωμένα” περιουσιακά στοιχεία, η ΕΕ μπορεί να διασφαλίσει ότι η Ρωσία θα πληρώσει χωρίς καθυστέρηση για τις καταστροφές που προκάλεσε στην Ουκρανία, ελαφρύνοντας ταυτόχρονα το βάρος για τους δικούς μας φορολογούμενους».

Η ιδέα της χρήσης των δεσμευμένων κρατικών κεφαλαίων της Ρωσίας βρέθηκε στην κορυφή της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας το 2025 ως μέσο χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Ουκρανίας. Ωστόσο, η ΕΕ απέτυχε τελικά να καταλήξει σε συμφωνία, κυρίως λόγω των αντιρρήσεων του Βελγίου, όπου βρίσκεται αποθηκευμένο το μεγαλύτερο μέρος αυτών των assets.

Η νέα πρωτοβουλία αναμένεται να συζητηθεί στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ την ερχόμενη εβδομάδα στην Ιρλανδία, ενώ το περιεχόμενο της επιστολής αποκαλύφθηκε αρχικά από τους Financial Times.

Οι τέσσερις υπουργοί πρότειναν οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες της Κομισιόν να διερευνήσουν «νέες επιλογές» για την αξιοποίηση των δεσμευμένων κεφαλαίων προς όφελος του Κιέβου, οι οποίες «θα διασφαλίζουν ότι το ρίσκο επιμερίζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ και κανένα δεν αναλαμβάνει δυσανάλογο βάρος».

Παρότι τα κέρδη που παράγονται από αυτά τα κεφάλαια διοχετεύονται ήδη στην Ουκρανία, το Βέλγιο αντιστεκόταν, καθώς φοβόταν ότι θα επιβαρυνθεί νομικά και οικονομικά εάν η Ρωσία προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Το μεγαλύτερο μέρος των assets διακρατείται στο αποθετήριο Euroclear με έδρα τις Βρυξέλλες. Εντούτοις, ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών, Μαξίμ Πρεβό, δήλωσε κατά την επίσκεψή του στο Κίεβο αυτόν τον μήνα ότι το Βέλγιο θα ήταν επί της αρχής θετικό στη χρήση τους, εφόσον τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ μοιραστούν τους σχετικούς κινδύνους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει επισημάνει ότι το Κίεβο βρίσκεται αντιμέτωπο με έλλειμμα 27 δισ. δολαρίων στον αμυντικό προϋπολογισμό του για φέτος.

Παράλληλα, το Bloomberg μετέδωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να κλιμακώσει τις επιθέσεις στην Ουκρανία, καθώς στελέχη κοντά στο Κρεμλίνο εκτιμούν πως οι διαπραγματεύσεις για ειρηνευτική συμφωνία έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

Διαβάστε ακόμη

Τουριστικά έσοδα: Από Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο το 1 στα 3 ευρώ – Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν τα περισσότερα στην Ελλάδα (γραφήματα)

Η μετά RRF εποχή, σημαντικό στοίχημα για τις τράπεζες (πίνακας)

«Πέφτει σύρμα»: Οι απίθανες πατέντες στο κρυφτό με εφορία και επιθεώρηση εργασίας

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ