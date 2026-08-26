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Μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην παγκόσμια οικονομία των τελευταίων δύο δεκαετιών αποτυπώνεται στη σύγκριση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Το 2006 η ευρωπαϊκή οικονομία ήταν ακόμη μεγαλύτερη από την αμερικανική, ενώ κατά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 η διαφορά είχε διευρυνθεί υπέρ της Ευρώπης. Είκοσι χρόνια αργότερα, η εικόνα έχει αντιστραφεί πλήρως.

Για το 2026, το αμερικανικό ΑΕΠ εκτιμάται περίπου στα 32,47 τρισ. δολάρια, έναντι περίπου 23 τρισ. δολαρίων για την ΕΕ. Η ευρωπαϊκή οικονομία αντιστοιχεί επομένως μόλις στο 71% περίπου του μεγέθους της αμερικανικής, με την απόσταση να πλησιάζει τα 9,5 τρισ. δολάρια.

Η σύγκριση σε τρέχοντα δολάρια επηρεάζεται ασφαλώς και από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και δεν αποτελεί από μόνη της πλήρη μέτρηση της πραγματικής οικονομικής ευημερίας. Ωστόσο, η μακροχρόνια τάση δεν εξηγείται απλώς από τις κινήσεις του ευρώ έναντι του δολαρίου. Πίσω από αυτήν βρίσκεται μια βαθύτερη απόκλιση σε παραγωγικότητα, επενδύσεις, τεχνολογία και επιχειρηματική δυναμική.

Η δεκαετία που άλλαξε την ισορροπία

Το σημείο καμπής έγινε περισσότερο ορατό περίπου στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας. Οι ΗΠΑ εξήλθαν από τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση έχοντας αποκαταστήσει ταχύτερα το τραπεζικό τους σύστημα, ενώ η Ευρώπη πέρασε σχεδόν αμέσως από την παγκόσμια κρίση στην κρίση κρατικού χρέους της Ευρωζώνης.

Το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικές ταχύτητες ανάκαμψης και επενδύσεων. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η αμερικανική οικονομία αξιοποίησε περισσότερο την άνοδο των ψηφιακών επιχειρήσεων, του cloud, των ημιαγωγών και, πλέον, της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Ευρώπη παρέμεινε ισχυρή σε βιομηχανικούς τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, τα μηχανήματα, τα χημικά και η προηγμένη μεταποίηση. Όμως το παγκόσμιο κέντρο οικονομικής βαρύτητας μετακινήθηκε σταδιακά προς κλάδους στους οποίους οι ΗΠΑ διαθέτουν δυσανάλογα μεγαλύτερη παρουσία.

Η ΕΚΤ έχει επισημάνει ότι περίπου το 70% του χάσματος στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ συνδέεται με τη χαμηλότερη ευρωπαϊκή παραγωγικότητα, με τον κλάδο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών να αποτελεί βασική αιτία της απόκλισης.

Η τεχνολογία ως αμερικανικός πολλαπλασιαστής

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο γεγονός ότι οι μεγαλύτεροι τεχνολογικοί όμιλοι του κόσμου βρίσκονται στις ΗΠΑ. Αφορά κυρίως το πού κατευθύνονται τα νέα κεφάλαια.

Οι Financial Times καταγράφουν μια εντυπωσιακή απόκλιση: οι πραγματικές επιχειρηματικές επενδύσεις στις ΗΠΑ προβλέπεται να έχουν αυξηθεί κατά περίπου 40% μεταξύ 2021 και τέλους 2027, έναντι μόλις 12% στην Ευρώπη. Μεγάλο μέρος της αμερικανικής επιτάχυνσης προέρχεται από τις τεράστιες επενδύσεις σε AI και ψηφιακές υποδομές.

Η διαφορά φαίνεται ακόμη καθαρότερα στις ψηφιακές επενδύσεις. Στην Ευρωζώνη αντιστοιχούσαν περίπου στο 13% των συνολικών επενδύσεων το 2025, ενώ στις ΗΠΑ έφταναν στο 27,3%. Από το 2014 οι ευρωπαϊκές ψηφιακές επενδύσεις αυξήθηκαν πάνω από 60%, όμως στις ΗΠΑ υπερδιπλασιάστηκαν.

Πρόκειται για έναν αυτοτροφοδοτούμενο μηχανισμό: μεγαλύτερες επενδύσεις στην τεχνολογία αυξάνουν την παραγωγικότητα, δημιουργούν μεγαλύτερες επιχειρήσεις και κέρδη και επιτρέπουν νέους γύρους επενδύσεων.

Παραγωγικότητα: Η καρδιά του προβλήματος

Η παραγωγικότητα ίσως αποτελεί την πιο ουσιαστική εξήγηση της απόκλισης. Στις δύο δεκαετίες πριν από την πανδημία, η παραγωγικότητα της εργασίας στις ΗΠΑ αυξανόταν περίπου με διπλάσιο ρυθμό από την Ευρωζώνη.

Η απόσταση έγινε ακόμη πιο εμφανής μετά την πανδημία. Οι ΗΠΑ ανέκαμψαν δυναμικά, ενώ η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με το σοκ των τιμών ενέργειας μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η διαφορά δεν βρίσκεται μόνο στο πόσο επενδύει κάθε οικονομία αλλά και στο πού επενδύει. Οι αμερικανικές επιχειρήσεις κατευθύνουν μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων τους στην καινοτομία και στην επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας. Στην Ευρώπη, μεγαλύτερο ποσοστό επενδύσεων αφορά την αντικατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού, ενώ η έρευνα και ανάπτυξη παραμένει περισσότερο συγκεντρωμένη σε ώριμους βιομηχανικούς κλάδους.

Ενέργεια, κανονισμοί και κατακερματισμός

Στα διαρθρωτικά μειονεκτήματα προστέθηκε την τελευταία πενταετία το ενεργειακό κόστος. Η Ευρώπη βρέθηκε πολύ περισσότερο εκτεθειμένη στην ενεργειακή κρίση, καθώς η απομάκρυνση από το ρωσικό φυσικό αέριο ανάγκασε τη βιομηχανία να προσαρμοστεί σε ακριβότερες πηγές εφοδιασμού.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περισσότερα εμπόδια στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις. Η γραφειοκρατία, οι διαφορετικές εθνικές ρυθμίσεις και κυρίως η απουσία μιας πραγματικά ενιαίας κεφαλαιαγοράς δυσκολεύουν μια νεοφυή ευρωπαϊκή εταιρεία να αποκτήσει την κλίμακα ενός αμερικανικού ανταγωνιστή.

Η αντίφαση είναι χαρακτηριστική. Η ενιαία αγορά αριθμεί περίπου 450 εκατ. καταναλωτές, όμως παραμένει κατακερματισμένη σε κρίσιμους τομείς. Οι υπηρεσίες αποτελούν περίπου τα τρία τέταρτα της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά το ενδοευρωπαϊκό εμπόριο υπηρεσιών αντιστοιχεί μόλις περίπου στο ένα έκτο του ΑΕΠ.

Το επόμενο χάσμα γράφεται στην AI

Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι ότι η απόσταση μπορεί να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο εξαιτίας της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Ευρώπη διαθέτει ερευνητικό δυναμικό και ισχυρή βιομηχανική βάση, αλλά υστερεί σε υπολογιστικές υποδομές, venture capital, data centers και εταιρείες που αναπτύσσουν μοντέλα αιχμής.

Το 2026, σύμφωνα με το Reuters, ο διευθύνων σύμβουλος της Nokia προειδοποίησε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να μείνει πίσω από τις ΗΠΑ και την Κίνα στην κατασκευή υποδομών και data centers για την AI, με το κόστος ενέργειας και τους κανονιστικούς περιορισμούς να αποτελούν σημαντικά εμπόδια.

Η εικόνα, πάντως, δεν είναι μονοσήμαντα αρνητική. Οι ευρωπαϊκές αγορές έχουν εμφανίσει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα το 2026, ενώ ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διατηρούν παγκόσμια πρωταγωνιστική θέση σε βιομηχανία, ενέργεια, άμυνα και υποδομές. Οι χαμηλότερες αποτιμήσεις έχουν επίσης προσελκύσει ξανά διεθνή κεφάλαια.

Το κρίσιμο ζήτημα, όμως, είναι πλέον η ταχύτητα. Από το 2006 έως το 2026 η Ευρώπη πέρασε από μια οικονομία μεγαλύτερη από εκείνη των ΗΠΑ σε μια οικονομία περίπου 30% μικρότερη σε ονομαστικούς όρους. Η αντιστροφή αυτής της πορείας απαιτεί περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις, βαθύτερες κεφαλαιαγορές, φθηνότερη ενέργεια, λιγότερο κατακερματισμό και κυρίως ταχύτερη μετατροπή της ευρωπαϊκής καινοτομίας σε επιχειρήσεις παγκόσμιας κλίμακας.

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