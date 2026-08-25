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Η Waymo σχεδιάζει να προσφέρει υπηρεσίες μετακίνησης χωρίς οδηγό στη Γερμανία έως το τέλος του επόμενου έτους, σηματοδοτώντας την είσοδό της στην τρίτη διεθνή αγορά της και την πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εταιρεία, η οποία ανήκει στην Alphabet Inc., θα αρχίσει «τις επόμενες εβδομάδες» να κυκλοφορεί τα οχήματά της στους δρόμους του Μονάχου με οδηγούς, προκειμένου να δημιουργήσει χάρτες υψηλής ευκρίνειας και να διασφαλίσει ότι το λογισμικό αυτόνομης οδήγησής της μπορεί να προσαρμοστεί στις «ιδιαίτερες συνθήκες οδήγησης» της πόλης, όπως ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της την Τρίτη. Κατά τη διάρκεια της περιόδου δοκιμών, τα αυτοκίνητα της Waymo θα κυκλοφορούν με εκπαιδευμένους ειδικούς αυτόνομης οδήγησης πίσω από το τιμόνι, προτού διατεθούν στο ευρύ κοινό προς το τέλος του 2027, πρόσθεσε.

Η εταιρεία θα διαθέτει αρχικά έναν μικρό στόλο από τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα Jaguar I-PACE κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης φάσης, με σχέδια να αυξήσει σταδιακά τον στόλο της, δήλωσε εκπρόσωπός της.

«Το Μόναχο είναι ένας παγκόσμιας κλάσης κόμβος για την κινητικότητα και τη μηχανική και το γεγονός ότι γινόμαστε μέρος αυτής της πόλης αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην παγκόσμια επέκτασή μας», δήλωσε στην ανακοίνωση η συνδιευθύνουσα σύμβουλος Τεκέντρα Μαουακάνα.

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τις παγκόσμιες φιλοδοξίες της Waymo να καταστεί η κορυφαία εταιρεία ρομποταξί πέρα από την εγχώρια αγορά της. Η εταιρεία πραγματοποιεί ήδη περισσότερες από 500.000 διαδρομές επί πληρωμή την εβδομάδα σε 11 πόλεις των ΗΠΑ και έχει βάλει στο στόχαστρο 20 ακόμη τοποθεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς, μεταξύ των οποίων το Λονδίνο και το Τόκιο.

Τον Ιούνιο, η Waymo ξεκίνησε τις διαδικασίες για να δραστηριοποιηθεί στη Γερμανία. Έκτοτε, έχει κάνει αντίστοιχα βήματα στη Γαλλία, την Ολλανδία και την Ισπανία, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινώσει ακόμη σχέδια για την έναρξη εμπορικών υπηρεσιών.

Η Waymo δεν είναι ο μόνος πάροχος ρομποταξί που θα δοκιμάσει και θα επικυρώσει την τεχνολογία του στη Γερμανία. Η χώρα, σημαντικός κόμβος της αυτοκινητοβιομηχανίας, έχει αποτελέσει πεδίο δοκιμών για εταιρείες αυτόνομης οδήγησης από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων η βρετανική startup Wayve Technologies Ltd. και κινεζικές εταιρείες όπως η Baidu Inc. και η Beijing Momenta Technology Co. Τον Ιούνιο, η Uber Technologies Inc. ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Autobrains Technologies Ltd., με έδρα το Τελ Αβίβ, με στόχο να λανσάρουν μελλοντικά ρομποταξί στο Μόναχο.

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