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Στην αγορά βγαίνει το 50% του Milton Park, ενός από τα σημαντικότερα πάρκα επιστήμης και καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή της Οξφόρδης, σε μια συναλλαγή που, εφόσον ολοκληρωθεί, θα συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες συμφωνίες του κλάδου για φέτος.

Η CBRE Group έχει αναλάβει τη διαδικασία πώλησης του μεριδίου, το οποίο ανήκει σήμερα στη Federated Hermes, σύμφωνα με το ενημερωτικό υλικό της διαδικασίας. Το προς πώληση ποσοστό αναμένεται να διατεθεί έναντι περίπου 800 εκατ. λιρών, σύμφωνα με τον Άντριου Χόκινς, executive director της CBRE.

Το Milton Park ανήκει από κοινού στη Federated Hermes και στο Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments). Το καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο απέκτησε το 50% του πάρκου το 2017, έναντι περίπου 200 εκατ. λιρών. Εφόσον ολοκληρωθεί η νέα συναλλαγή στην αποτίμηση που εξετάζεται, η αξία του πάρκου θα έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί σε διάστημα μικρότερο της δεκαετίας.

Στο επίκεντρο της αγοράς science parks

Η συμφωνία θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες πωλήσεις science parks των τελευταίων ετών. Πέρυσι, το Ellison Institute of Technology (EIT) απέκτησε τμήμα του Oxford Science Park, το οποίο ανήκε τότε στο Magdalen College και στη GIC, έναντι 890 εκατ. λιρών.

Το EIT, που ιδρύθηκε από τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας Λάρι Έλισον, έχει αναθέσει στον αρχιτέκτονα Νόρμαν Φόστερ τον επανασχεδιασμό της έκτασης.

Η είσοδος του EIT θεωρήθηκε σημαντική ψήφος εμπιστοσύνης για τον κλάδο. «Τεράστια ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις επενδύσεις στο ταλέντο που διαθέτουμε στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στη Βρετανία», είχε δηλώσει τον Ιούνιο η αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Άιριν Τρέισι, σε συνέδριο της Bidwells.

Οι επενδυτές που βλέπουν την Οξφόρδη

Οι πωλητές του Milton Park επιχειρούν να αξιοποιήσουν τη δυναμική της Οξφόρδης, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει σημαντικές δωρεές και επενδύσεις από μεγάλους ιδιώτες και επενδυτές.

«Η Οξφόρδη έχει αυτή την απίστευτη ικανότητα να προσελκύει ευεργέτες, είτε πρόκειται για τον Γουάφικ Σεντ, είτε για τον Στιβ Σβάρτζμαν της Blackstone, είτε για τον Λάρι Έλισον», δήλωσε ο Χόκινς.

Μεταξύ των πιθανών ενδιαφερόμενων για το Milton Park θα μπορούσαν να βρίσκονται κρατικά επενδυτικά ταμεία, εθνικά συνταξιοδοτικά ταμεία, εξειδικευμένοι βιομηχανικοί επενδυτές, αλλά και ιδιώτες με πολύ υψηλή καθαρή περιουσία, σύμφωνα με τον Hawkins.

Η αγορά των life sciences

Η αγορά ακινήτων που συνδέεται με τον κλάδο των life sciences στην Οξφόρδη γνώρισε έντονη ανάπτυξη την περίοδο της πανδημίας. Ωστόσο, η ολοκλήρωση πολλών από τα νέα κτίρια συνέπεσε με την επιβράδυνση των επενδύσεων venture capital που είχαν τροφοδοτήσει την προηγούμενη άνθηση.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν σημαντικά οι διαθέσιμοι και κενοί χώροι εργαστηρίων, σύμφωνα με στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Bidwells.

Το Milton Park βρίσκεται περίπου 18 χιλιόμετρα από το κέντρο της Οξφόρδης και φιλοξενεί μια σειρά από εταιρείες στον χώρο της υγείας και των life sciences, μεταξύ των οποίων οι Vertex Pharmaceuticals, Ipsen και Immunocore Holdings.

Σχεδόν 40% των επιχειρήσεων που στεγάζονται στο πάρκο δραστηριοποιούνται στους κλάδους της υγείας και των life sciences, ενώ ακολουθούν η τεχνολογία με 13,1% και η ενέργεια με 13,5%.

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