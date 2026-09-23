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Στο επενδυτικό ραντάρ βρίσκεται ο τουρισμός στον Πειραιά όπου η συνεχιζόμενη κινητικότητα επιβεβαιώνει την άνοδο του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας στον κλάδο της φιλοξενίας.

Τελευταία εξέλιξη είναι ο διαγωνισμός που προκηρύχθηκε τώρα από τον e- ΕΦΚΑ για την εκμίσθωση ενός ακόμη «ασφαλιστικού» ακινήτου που προορίζεται για τη δημιουργία ξενοδοχείου. Πρόκειται για το δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για το ακίνητο επί της οδού Κασιμάτη 4 που προορίζεται για τη δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας τουλάχιστον τριών αστέρων.

Το πολύωροφο κτίριο έχει επιφάνεια 1.571 τετραγωνικών μέτρων και παραχωρείται για περίοδο 30 ετών με δικαίωμα επιπλέον 10 ετών. Το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα έχει οριστεί στις 12.000 ευρώ με απαλλαγή καταβολής για δύο χρόνια και αναπροσαρμογή ίση με την αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) του προηγούμενου έτους, προσαυξημένη κατά 1,00% προσθετικά στο μίσθωμα του προηγούμενου έτους.

Το επενδυτικό πρόγραμμα για την ανακαίνιση/ αναβάθμιση του κτιρίου αντιστοιχεί κατ’ ελαχιστον στο ύψος των 3 εκατ. ευρώ, ενώ σήμερα υπάρχει μία μίσθωση (που βρίσκεται σε καθεστώς αποζημίωσης χρήσης), στο κατάστημα του ισογείου, με τον e-Ε.Φ.Κ.Α. να έχει ενημερώσει το μισθωτή για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και την παράδοση του ακινήτου. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού με την αποσφράγιση φακέλων έχει οριστεί για τις 11 Νοεμβρίου του 2026.

Πεντάστερο στην οικία Μεταξά

Ξενοδοχείο, στην ανώτερη όμως κατηγορία των 5 αστέρων, δρομολογείται σε ένα ακόμη κεντρικό σημείο επί των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη 99-103 και Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Β’ 2 και Λουκά Ράλλη στο λιμάνι, σε μία επένδυση αρκετών εκατομμυρίων που περιλαμβάνει και ένα από τα πλέον εμβληματικά ακίνητα στον Πειραιά.

Το υπουργείο Πολιτισμού άναψε το «πράσινο φώς» θέτοντας συγκεκριμένους όρους στο αίτημα για «τη λειτουργική συνένωση δύο όμορων υφιστάμενων κτηρίων, αλλαγή χρήσης και τροποποίηση διαμερισμάτωσης για τη δημιουργία συγκροτήματος ξενοδοχείου 5* και γραφείων σε διατηρητέο κτήριο με οκταώροφο κτήριο συνοδείας και όμορο επταώροφο κτήριο», με μισθώτρια την Pleiades Hotel Management ΙΚΕ.

Με βάση το σκεπτικό της απόφασης οι προτεινόμενες εργασίες δεν παραβλάπτουν το προστατευόμενο νεότερο μνημείο, ενώ η νέα χρήση θα εγγυηθεί τη βιωσιμότητά του και την ένταξή του στη σύγχρονη ζωή. Το διατηρητέο, γνωστό και ως Μέγαρο Μεταξά, χρονολογείται από τον 19ο αιώνα, σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Ερνέστ Τσίλλερ και ανήκε στον Σπυρίδωνα Μεταξά, ιδρυτή της γνωστής ποτοποιίας/αποσταγματοποιίας METAXA, από την οποία γεννήθηκε το ομώνυμο brand.

Το κτίριο χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού το 1992, αποκαταστάθηκε πλήρως στις αρχές της δεκαετίας του ’00 ενώ κατασκευάστηκε και νέο οκταώροφο κτήριο από την ιδιοκτήτρια εταιρεία ΓΛΟΥ Α.Ε.. Ηταν η περίοδος όπου το διατηρητέο συνέδεσε την παρουσία του στον Πειραιά με τη γνωστή εταιρεία ένδυσης αφού εκεί λειτουργούσε κεντρικό κατάστημα της αλυσίδας GLOU μέχρι την οικονομική της κατάρρευση. Στη συνέχεια, προ δεκαετίας, εν έτει 2017 πέρασε στην ιδιοκτησία του ομίλου της Grivalia.

Στο σήμερα, το υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε την εκτέλεση των εργασιών για τη δημιουργία συγκροτήματος ξενοδοχείου 5 αστέρων και γραφείων στο διατηρητέο με οκταώροφο κτήριο συνοδείας και όμορο επταώροφο κτήριο, φερόμενης μισθώτριας εταιρείας «Pleiades Hotel Management ΙΚΕ.

Η εν λόγω εταιρεία συνδέεται με τον κ. Ιωάννη Κάρδαρη του ομίλου Αtlantides Group με δραστηριότητα στον τομέα της ναυτιλίας (διαχείριση πλοίων, μεσιτεία κ.τ.λ.) με τον όμιλο να έχει ασχοληθεί και με το κομματι του τουρισμού.

Για το νέο project στην παλιά οικία Μεταξά, έχει γνωμοδοτήσει και το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής, ενώ στην εγκριτική απόφαση τίθενται συγκεκριμένες προϋποθέσεις: Οπως π.χ. ότι στο εξωτερικό κέλυφος δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τεντών, κλιματιστικών μονάδων, κεραιών, φωτοβολταϊκών, ηλιακών θερμοσιφώνων ή αντλιών θερμότητας πάνω στα κτήρια, εκτός αυτών που προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη, ότι στο ισόγειο του νεώτερου μνημείου τα κουφώματα θα πρέπει να αποκατασταθούν σύμφωνα με τον χαρακτήρα του, με ξύλινα στοιχεία κ.α..

Επίσης, όλες οι εργασίες συντήρησης να εκτελεστούν από συντηρητές αρχαιοτήτων κα έργων τέχνης αντίστοιχης ειδικότητας εγγεγραμμένους στα μητρώα επαγγελματικής δραστηριότητας του ΥΠΠΟ κ.ο.κ..

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