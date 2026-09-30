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Ο πληθωρισμός στην Πολωνία επιταχύνθηκε τον Σεπτέμβριο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 μηνών, ενισχύοντας τις πιέσεις προς την κεντρική τράπεζα να επανεξετάσει τη στάση της και να προχωρήσει σε αυστηρότερη νομισματική πολιτική.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, έναντι 3,4% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία. Η επίδοση ήταν ευθυγραμμισμένη με τη μέση εκτίμηση των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

Τα καύσιμα ξαναφέρνουν πληθωριστικές πιέσεις

Η νέα άνοδος του πληθωρισμού συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την αύξηση του ενεργειακού κόστους, καθώς η Πολωνία, ως χώρα που εξαρτάται από τις εισαγωγές ενέργειας, επηρεάζεται άμεσα από τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.

Η αναζωπύρωση της έντασης γύρω από το Ιράν έχει οδηγήσει το πετρέλαιο σε άνοδο περίπου 12 δολαρίων το βαρέλι μέσα στον μήνα, αυξάνοντας το κόστος καυσίμων και ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις.

Παράλληλα, η κυβέρνηση σταμάτησε την εφαρμογή του ακριβού μηχανισμού συγκράτησης των τιμών καυσίμων, ενώ η προσπάθεια επιβολής έκτακτου φόρου στα κέρδη των ενεργειακών εταιρειών, ώστε τα έσοδα να χρησιμοποιηθούν για ελαφρύνσεις προς τους οδηγούς, μπλοκαρίστηκε από τον πρόεδρο που πρόσκειται στην αντιπολίτευση.

Στο τραπέζι νέες αυξήσεις επιτοκίων

Με τον πληθωρισμό να βρίσκεται πλέον πάνω από το εύρος ανοχής της κεντρικής τράπεζας, που είναι 2,5% συν ή πλην μία ποσοστιαία μονάδα, οι αγορές και οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Πολωνία ενδέχεται να χρειαστεί να αυξήσει ξανά τα επιτόκια.

«Χωρίς πλαφόν στις τιμές καυσίμων ή αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών, ο γενικός και ο δομικός πληθωρισμός αναμένεται να συνεχίσουν να επιταχύνονται τους επόμενους μήνες και να παραμείνουν εκτός του στόχου για αρκετά τρίμηνα», ανέφερε σε σημείωμά του ο Αντρέ Πατσέκο, επικεφαλής στρατηγικής της JB Drax Honore.

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας Άνταμ Γκλαπίνσκι εμφανίστηκε πάντως πιο επιφυλακτικός μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής, εκτιμώντας ότι το βασικό επιτόκιο πιθανότατα θα παραμείνει στο 3,75% για το υπόλοιπο του έτους και ενδεχομένως έως τα μέσα του 2026.

Ωστόσο, το δεκαμελές συμβούλιο εμφανίζεται διχασμένο.

Οι Ιρένεους Νταμπρόφσκι και Χένρικ Βνορόφσκι τάσσονται υπέρ μιας στάσης αναμονής, ενώ ο Λούντβικ Κοτέτσκι υποστήριξε ότι οι συζητήσεις για αυξήσεις μπορεί να ξεκινήσουν ακόμη και τον επόμενο μήνα, με πιθανή κίνηση τον Νοέμβριο, εφόσον οι νέες προβλέψεις δείξουν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει πάνω από το 4% για μεγαλύτερο διάστημα.

Οι αγορές αλλάζουν τις προβλέψεις τους

Οι αναλυτές των ING Bank Slaski και Bank Pekao αναθεώρησαν τις προβλέψεις τους και πλέον εκτιμούν ότι η κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων.

Το πολωνικό νόμισμα, το ζλότι, ενισχύθηκε κατά 0,2% έναντι του ευρώ την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν ότι τα νέα στοιχεία πληθωρισμού θα ωθήσουν τους αξιωματούχους σε πιο περιοριστική νομισματική στάση.

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