Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το δολάριο οδεύει προς τον καλύτερο μήνα του από τον Ιούνιο, καθώς η νέα έμφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού ενισχύει τις προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια και οδηγεί ανοδικά τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index έχει ενισχυθεί κατά 1,9% τον Σεπτέμβριο, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών.

Η ισχυρή εικόνα της αμερικανικής οικονομίας, σε συνδυασμό με τους αυξημένους κινδύνους για τον πληθωρισμό, έχει λειτουργήσει υποστηρικτικά για το αμερικανικό νόμισμα.

Παράλληλα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η διατήρηση των τιμών ενέργειας σε υψηλά επίπεδα έχουν ωθήσει τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων σε ιστορικά υψηλά, με την απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002.

Οι αγορές προεξοφλούν νέες αυξήσεις από τη Fed

Οι επενδυτές πλέον τιμολογούν σχεδόν μία ποσοστιαία μονάδα αυξήσεων επιτοκίων από τη Fed μέσα στους επόμενους 12 μήνες, εξέλιξη που ενισχύει περαιτέρω το δολάριο.

«Το δολάριο συνεχίζει να καθοδηγείται από τα αμερικανικά οικονομικά στοιχεία», δήλωσε η Τζαγιάτι Μπαρντγουάι, επικεφαλής στρατηγικής συναλλάγματος της TD Securities.

Όπως ανέφερε, οι εκπλήξεις από τα οικονομικά δεδομένα των ΗΠΑ αποτελούν τον βασικό παράγοντα κατεύθυνσης για το νόμισμα βραχυπρόθεσμα, αλλά και για το κατά πόσο η Fed μπορεί να προχωρήσει στις αυξήσεις που ήδη προεξοφλούν οι αγορές.

Η άνοδος του δολαρίου μετά την πρώτη αύξηση επιτοκίων της Fed εδώ και τρία χρόνια συνεχίζεται, καθώς ενισχύεται από τις πιο επιθετικές τοποθετήσεις αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας.

Ο διοικητής της Fed, Μάικλ Μπαρ, επανέλαβε την Τρίτη ότι πιθανότατα θα χρειαστούν περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων για να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις.

Αντίστοιχα, ο πρόεδρος της Fed Νέας Υόρκης Τζον Γουίλιαμς δήλωσε ότι μία ακόμη αύξηση επιτοκίων «ενδέχεται να είναι κατάλληλη αργότερα μέσα στη χρονιά», ώστε ο πληθωρισμός να επιστρέψει ταχύτερα στον στόχο της κεντρικής τράπεζας.

Η ισχυρή αμερικανική οικονομία πιέζει τους πωλητές του δολαρίου

Η διεύρυνση της διαφοράς επιτοκίων μεταξύ ΗΠΑ και άλλων οικονομιών, σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα της αμερικανικής ανάπτυξης, αναγκάζει αρκετούς επενδυτές που είχαν στοιχηματίσει σε πτώση του δολαρίου να επανεξετάσουν τις θέσεις τους.

Η Morgan Stanley εγκατέλειψε πρόσφατα την εκτίμησή της ότι το αμερικανικό νόμισμα θα υποχωρούσε στο δεύτερο μισό του 2026.

Στο επίκεντρο της προσοχής των αγορών βρίσκονται πλέον τα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ, τα οποία αναμένονται την Παρασκευή και θα αποτελέσουν κρίσιμο τεστ για τις προσδοκίες περί πιο επιθετικής νομισματικής πολιτικής.

Παράλληλα, την Τετάρτη αναμένεται η ανακοίνωση του δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) για τον Αύγουστο, του προτιμώμενου μέτρου πληθωρισμού της Fed.

Οι πιέσεις στις άλλες οικονομίες ενισχύουν το δολάριο

Οι πληθωριστικοί κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι παγκοσμίως, όμως δεν έχουν όλες οι οικονομίες την ίδια δυνατότητα να αντέξουν μια νέα περίοδο αυξήσεων επιτοκίων.

Οι διαφορές στην αναμενόμενη πορεία των επιτοκίων μεταξύ των κεντρικών τραπεζών αποτελούν βασικό παράγοντα για την πορεία του δολαρίου έναντι των άλλων νομισμάτων.

Όλα τα νομίσματα της ομάδας των G10, με εξαίρεση το ιαπωνικό γιεν, έχουν υποχωρήσει έναντι του δολαρίου μέσα στον Σεπτέμβριο.

Το γεν έχει ενισχυθεί λόγω των αυξημένων πιθανοτήτων παρέμβασης των ιαπωνικών αρχών στην αγορά συναλλάγματος, αλλά και των προσδοκιών ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα προχωρήσει σε περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων.

Σημάδια κόπωσης για το αμερικανικό νόμισμα

Παρά τη δυναμική του δολαρίου, ορισμένοι δείκτες δείχνουν ότι η ανοδική του πορεία μπορεί να πλησιάζει σε σημείο κόπωσης.

Ένας δείκτης μέτρησης της δυναμικής του νομίσματος ξεπέρασε την Τρίτη το επίπεδο των 70 μονάδων, ένδειξη ότι το δολάριο μπορεί να βρίσκεται σε υπεραγορασμένη περιοχή.

Αντίστοιχα, στις 24 Σεπτεμβρίου ο δείκτης σχετικής ισχύος του Bloomberg για το δολάριο είχε επίσης περάσει σε ζώνη υπερτίμησης.

«Θεωρούμε ότι το δολάριο αρχίζει να δείχνει υπερβολικά ενισχυμένο», δήλωσε ο Νόα Μπάφαμ, στρατηγικός αναλυτής της CIBC Capital Markets.

Από την πλευρά της, η Goldman Sachs εκτιμά ότι το δολάριο πιθανότατα θα παραμείνει στο υφιστάμενο εύρος διακύμανσης, καθώς αναμένει ότι η Fed θα προχωρήσει σε μία ακόμη αύξηση επιτοκίων τον Οκτώβριο.

Διαβάστε ακόμη:

Τίτλοι τέλους για το ελβετικό φράγκο – Κατακόρυφη αύξηση των αιτήσεων για ρύθμιση

Τουρισμός: Πτώση στις διεθνείς αφίξεις για Αθήνα- Σαντορίνη στο peak του καλοκαιριού

Diesel κοντά στα 2 ευρώ: Η κίνηση Μητσοτάκη στην αντλία – Το πακέτο για το πετρέλαιο θέρμανσης

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ