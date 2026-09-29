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Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) της Νέας Υόρκης Τζον Γουίλιαμς δήλωσε ότι μια ακόμη αύξηση επιτοκίων «αργότερα φέτος» μπορεί να είναι κατάλληλη, προκειμένου να περιοριστεί ο πληθωρισμός, οδηγώντας τους επενδυτές να περιορίσουν τις προσδοκίες τους για νέα κίνηση ήδη από τον Οκτώβριο, λίγο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο Γουίλιαμς υπογράμμισε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη για νέα παρέμβαση, μετά την απόφαση της κεντρικής τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Εάν η οικονομία εξελιχθεί σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις προβλέψεις μου, μια ακόμη ανοδική προσαρμογή του εύρους-στόχου για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων μπορεί να είναι κατάλληλη αργότερα φέτος, ώστε να υποστηρίξει μια πιο έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο», δήλωσε την Τρίτη σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Μπάφαλο.

Η Fed αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, στην πρώτη αύξηση από το 2023. Ο Γουίλιαμς ανέφερε ότι η κίνηση αυτή έδωσε στην κεντρική τράπεζα χρόνο να συγκεντρώσει περισσότερα δεδομένα, τα οποία θα προσφέρουν μεγαλύτερη σαφήνεια για τις προοπτικές της οικονομίας.

«Με την απόφαση πολιτικής που λάβαμε στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, δεν υπάρχει ανάγκη για βιασύνη και έχουμε χρόνο να συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες», ανέφερε.

Μετά την ομιλία του, η πιθανότητα αύξησης επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed στις 27-28 Οκτωβρίου υποχώρησε περίπου στο 50% από 70%, με βάση τις τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τα ομοσπονδιακά κεφάλαια.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την τοποθέτησή του, ο Γουίλιαμς σημείωσε ότι η μελλοντική στάση του θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των υποκείμενων τάσεων του πληθωρισμού και από την αξιολόγηση της ισορροπίας μεταξύ ζήτησης και προσφοράς στην οικονομία.

Μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν σήμερα τον πληθωρισμό, η τεχνητή νοημοσύνη είναι «το στοιχείο που παραμένει πραγματικά ερωτηματικό», όπως είπε.

Ο επικεφαλής της Fed Νέας Υόρκης πρόσθεσε ότι η εγγύτητα της συνεδρίασης του Οκτωβρίου στις ενδιάμεσες εκλογές δεν αποτελεί παράγοντα που λαμβάνεται υπόψη «καθόλου» στις αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας.

Ο Γουίλιαμς ανέφερε ακόμη ότι οι υψηλότερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις των ομολόγων αποτελούν αποτέλεσμα των ισχυρών προοπτικών για την αμερικανική οικονομία και της αυξημένης ζήτησης για επενδύσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, σημείωσε ότι η αντίδραση στις υψηλότερες τιμές πετρελαίου συμβάλλει επίσης στην άνοδο των αποδόσεων.

«Τα καλά νέα εδώ είναι ότι δεν πρόκειται για μια ιστορία αλλαγής των εκτιμήσεων για τον πληθωρισμό σε μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο ορίζοντα», δήλωσε.

Το μέτωπο των αυξήσεων

Πολλά στελέχη της Fed έχουν προειδοποιήσει ότι η πιο αυστηρή νομισματική πολιτική εξακολουθεί να είναι απαραίτητη. Στις επικαιροποιημένες οικονομικές προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν μετά την απόφαση για τα επιτόκια, οι περισσότεροι αξιωματούχοι εκτίμησαν ότι απαιτείται ακόμη μία αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης φέτος, ενώ οκτώ προέβλεψαν αντίστοιχη κίνηση το 2027.

Στην ομιλία του την Τρίτη, ο Γουίλιαμς ανέφερε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η ανάπτυξη που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που ενισχύουν τον πληθωρισμό. Αντίθετα, οι δασμοί δεν αποτελούν πλέον πρόσθετη πηγή πιέσεων στις τιμές των αγαθών.

«Ειδικότερα, η πληθωριστική επίδραση του σοκ ζήτησης που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη γίνεται ολοένα και πιο εμφανής, ενώ πλέον αναμένω κάπως μεγαλύτερες και πιο παρατεταμένες επιπτώσεις των τιμών ενέργειας στον πληθωρισμό», ανέφερε. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις μετάδοσης αυτών των πιέσεων σε ευρύτερες και πιο επίμονες αυξήσεις τιμών.

Με την οικονομία να αποδεικνύεται ανθεκτική και την αγορά εργασίας να παραμένει ισχυρή, ο Γουίλιαμς εκτίμησε ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό έχουν αυξηθεί.

«Η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να μετακινήσει πλοία ή να ανοίξει ξανά αγωγούς και διυλιστήρια, μπορεί όμως να μειώσει τον κίνδυνο αυτά τα σοκ προσφοράς να μετατραπούν σε ευρύτερο και πιο επίμονο πληθωρισμό», δήλωσε.

Ο επικεφαλής της Fed Νέας Υόρκης βλέπει τον πληθωρισμό στο 3,5% φέτος, με επιβράδυνση λίγο πάνω από τον στόχο του 2% το 2027. Εκτίμησε ότι η Fed θα πετύχει τον στόχο της το 2028.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο πρόεδρος της Fed του Σικάγο Όσταν Γκούλσμπι επανέλαβε την άποψη ότι η κεντρική τράπεζα ενδέχεται να χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια λόγω επίμονων σοκ προσφοράς.

«Η δύσκολη πραγματικότητα είναι ότι, εάν αρχίσουμε να βλέπουμε μόνιμα ή πολύ επίμονα σοκ προσφοράς, η Fed, προκειμένου να διατηρήσει την αξιοπιστία της — έχουμε στόχο πληθωρισμού 2% και θα φτάσουμε εκεί — θα πρέπει να εξετάσει την αντίδρασή της σε αυτά τα επίμονα σοκ», ανέφερε.

Παράλληλα, ο διοικητής της Fed Μάικλ Μπαρ επανέλαβε ότι πιθανότατα θα χρειαστούν περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων για να επιβραδυνθεί ο πληθωρισμός.

«Στο βασικό μου σενάριο, πιθανότατα θα χρειαστούν περαιτέρω προσαρμογές πολιτικής ώστε να διασφαλιστεί ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στον στόχο εγκαίρως», δήλωσε. «Δεν βλέπω ακόμη μια σαφή τάση προς μια έγκαιρη επιστροφή στον πληθωρισμό του 2%».

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