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Ανθεκτική αποδεικνύεται η κερδοφορία της Porsche AG, παρά τη νέα σημαντική υποχώρηση των πωλήσεών της, καθώς η ισχυρή ζήτηση για την εμβληματική 911 και τις ακριβότερες εκδόσεις της περιορίζει τις απώλειες από την κάμψη στην κινεζική αγορά.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε λειτουργικό περιθώριο κέρδους 6,9% για το πρώτο εννεάμηνο του έτους, σημαντικά βελτιωμένο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, όταν οι υψηλές δαπάνες αναδιάρθρωσης είχαν περιορίσει την κερδοφορία σε οριακά θετικά επίπεδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας την Τρίτη, η ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική και η αύξηση του μεριδίου των ακριβότερων μοντέλων στις συνολικές πωλήσεις ενίσχυσαν τα κέρδη, παρά τη μείωση των εσόδων. Παράλληλα, οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων συνέβαλαν στη βελτίωση των ταμειακών ροών.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Porsche αρχίζει να σταθεροποιεί τις οικονομικές της επιδόσεις, την ώρα που προχωρά σε συρρίκνωση των δραστηριοτήτων της για να προσαρμοστεί σε μια αγορά με δυσκολότερες, διαρθρωτικά, συνθήκες.

Η αντίδραση των επενδυτών ήταν θετική, με τη μετοχή της γερμανικής εταιρείας να ενισχύεται έως και 4,2% το πρωί της Τρίτης στη Φρανκφούρτη. Μέχρι τη Δευτέρα, ο τίτλος κατέγραφε απώλειες 9,4% από την αρχή του έτους, έναντι πτώσης 20% του ευρωπαϊκού δείκτη Stoxx 600 Automobiles & Parts.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές της Citi, τα υποκείμενα περιθώρια κέρδους της Porsche παραμένουν ιδιαίτερα ανθεκτικά και εξακολουθούν να υπερβαίνουν εκείνα των γερμανικών ανταγωνιστών της στην κατηγορία των πολυτελών αυτοκινήτων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μίχαελ Λάιτερς, επιχειρεί να αναμορφώσει ένα επιχειρηματικό μοντέλο που επί χρόνια στηριζόταν σε τρεις βασικούς πυλώνες: την ισχυρή ζήτηση από την Κίνα, την υψηλή αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας των εργοστασίων και τη συνεχή παρουσίαση νέων, ιδιαίτερα κερδοφόρων μοντέλων.

Και οι τρεις αυτοί παράγοντες έχουν αποδυναμωθεί ταυτόχρονα. Παράλληλα, οι αμερικανικοί δασμοί και οι δαπανηρές αλλαγές στρατηγικής της Porsche στην ηλεκτροκίνηση έχουν αυξήσει σημαντικά τις χρηματοδοτικές ανάγκες του εισηγμένου βραχίονα σπορ αυτοκινήτων του ομίλου Volkswagen AG, σε μια περίοδο κατά την οποία οι παραδοσιακές πηγές ανάπτυξης εξασθενούν.

Οι παραδόσεις οχημάτων μειώθηκαν κατά 16% στο πρώτο εννεάμηνο, συμπαρασύροντας τα έσοδα, αν και η αύξηση των τιμών και η μεγαλύτερη συμμετοχή ακριβών εκδόσεων περιόρισαν τις επιπτώσεις.

Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 1,74 δισ. ευρώ (1,94 δισ. δολάρια), καταγράφοντας εντυπωσιακή βελτίωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, όταν η Porsche βρισκόταν στο αποκορύφωμα της αναδιάρθρωσής της.

Η εταιρεία διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της για τα ετήσια έσοδα και το λειτουργικό περιθώριο κέρδους, αναγνωρίζοντας πάντως ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις.

Παράλληλα, η πώληση των συμμετοχών της στις Bugatti Rimac και Rimac Group απέφερε έσοδα σχεδόν 1 δισ. ευρώ.

Η 911 παραμένει το ισχυρότερο χαρτί

Η Porsche 911 εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό στήριγμα της εταιρείας. Οι παραδόσεις του εμβληματικού σπορ αυτοκινήτου αυξήθηκαν, παρά τη συνολική συρρίκνωση των πωλήσεων, ενώ οι αγοραστές συνεχίζουν να προτιμούν τις ακριβότερες εκδόσεις GTS, Turbo και GT.

Η συγκεκριμένη τάση συμβάλλει στην αντιστάθμιση των απωλειών από την Κίνα, αλλά και των κενών που έχουν αφήσει στην γκάμα της εταιρείας οι εκδόσεις με κινητήρα εσωτερικής καύσης των Macan και 718.

Ωστόσο, ακόμη και η ισχυρή επίδοση της 911 δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει πλήρως το κόστος λειτουργίας εργοστασίων και ερευνητικών δραστηριοτήτων που είχαν σχεδιαστεί για σημαντικά υψηλότερους όγκους παραγωγής.

Πάνω από 9.000 απολύσεις και στροφή στην πολυτέλεια

Το σχέδιο του Μίχαελ Λάιτερς για την προσαρμογή της Porsche στις νέες συνθήκες περιλαμβάνει περισσότερες από 9.000 περικοπές θέσεων εργασίας και μείωση του αριθμού των διοικητικών στελεχών κατά 40%.

Στόχος είναι να περιοριστεί ο ελάχιστος ετήσιος όγκος παραγωγής που απαιτείται ώστε η εταιρεία να καλύπτει τα κόστη της, στα περίπου 200.000 οχήματα.

Παράλληλα, η διοίκηση περιορίζει τις δαπάνες ανάπτυξης νέων μοντέλων, επιδιώκοντας να συγκεντρώσει τους διαθέσιμους πόρους σε λιγότερα, αλλά περισσότερο κερδοφόρα προγράμματα.

Η επόμενη φάση της στρατηγικής προβλέπει ακόμη μεγαλύτερη στροφή προς την κορυφή της αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Porsche σχεδιάζει αυξήσεις τιμών περίπου 20% στα πιο αποκλειστικά σπορ μοντέλα της, διεύρυνση των εξατομικευμένων επιλογών και των εκδόσεων που απευθύνονται σε χρήση πίστας, καθώς και την παρουσίαση νέων μοντέλων τοποθετημένων ακόμη υψηλότερα από την 911.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία επιχειρεί έτσι να περιορίσει την εξάρτησή της από τον όγκο των πωλήσεων και να ενισχύσει την κερδοφορία ανά όχημα, σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά πολυτελών αυτοκινήτων βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις.