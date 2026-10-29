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Λειτουργικές ζημιές ύψους 5,86 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η Volkswagen, καθώς η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων και τη συνεχιζόμενη επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά της Κίνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Πέμπτη ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων στην Ευρώπη, οι ζημιές ήταν ελαφρώς υψηλότερες από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, επιβεβαιώνοντας τις αυξανόμενες πιέσεις στην κερδοφορία του ομίλου.

Η Volkswagen δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Όπως και οι ανταγωνιστές της, BMW και Mercedes-Benz, δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη συρρίκνωση της ζήτησης στην Κίνα, μια εξέλιξη που δημιουργεί ολοένα μεγαλύτερες προκλήσεις για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία.