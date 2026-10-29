Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησηςAdd Newmoney.gr on Google
Λειτουργικές ζημιές ύψους 5,86 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η Volkswagen, καθώς η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων και τη συνεχιζόμενη επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά της Κίνας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Πέμπτη ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων στην Ευρώπη, οι ζημιές ήταν ελαφρώς υψηλότερες από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, επιβεβαιώνοντας τις αυξανόμενες πιέσεις στην κερδοφορία του ομίλου.
Η Volkswagen δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Όπως και οι ανταγωνιστές της, BMW και Mercedes-Benz, δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη συρρίκνωση της ζήτησης στην Κίνα, μια εξέλιξη που δημιουργεί ολοένα μεγαλύτερες προκλήσεις για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία.
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.