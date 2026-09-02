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Σε μια αποκαλυπτική μετατόπιση της κοινωνικής ταυτότητας στις ΗΠΑ, περίπου το 60% των Αμερικανών ενηλίκων αυτοπροσδιορίζονται πλέον ως μέλη της «εργατικής τάξης». Το εύρημα αυτό, που προκύπτει από νέα μεγάλη έρευνα του Pew Research Center σε δείγμα 8.500 ατόμων, αποτυπώνει μια σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το 54% που δήλωνε το ίδιο πριν από δύο χρόνια.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μελέτης είναι ότι ο όρος διευρύνεται πέρα από τα παραδοσιακά οικονομικά και μορφωτικά όρια. Παρότι τα άτομα χωρίς τετραετή φοίτηση στο πανεπιστήμιο και οι πολίτες μεσαίου εισοδήματος καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά (περίπου τα δύο τρίτα), σχεδόν το 50% των πτυχιούχων και των ενηλίκων με υψηλά εισοδήματα δηλώνουν επίσης ότι ο όρος «εργατική τάξη» τους περιγράφει απόλυτα.

Οικονομική ασφάλεια και κοινωνικός αυτοπροσδιορισμός

Αν και δεν υπάρχει ένας ενιαίος ορισμός καθώς ιστορικά ο όρος συνδεόταν με χειρωνακτικά επαγγέλματα, τομέα υπηρεσιών ή χαμηλότερα εισοδήματα, η αίσθηση της πίεσης στην καθημερινότητα αναδιαμορφώνει τις αντιλήψεις.

Ακόμη και ανάμεσα στους Αμερικανούς που διαθέτουν ισχυρό οικονομικό απόθεμα εξοφλούν συστηματικά τους λογαριασμούς τους, διατηρούν αποταμιεύσεις έκτακτης ανάγκης για αρκετούς μήνες και καλύπτουν άνετα τα έξοδά τους περίπου οι μισοί θεωρούν τον εαυτό τους κομμάτι της εργατικής τάξης.

Δημογραφικά, το 60% των λευκών και ισπανόφωνων ενηλίκων υιοθετεί αυτή την ταυτότητα, έναντι περίπου 50% μεταξύ των μαύρων και ασιατικής καταγωγής Αμερικανών.

Η πολιτική σημασία και η μάχη για την κάλπη

Η ταυτότητα της εργατικής τάξης φέρει πλέον βαρύνουσα πολιτική σημασία, ιδιαίτερα εν όψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Ρεπουμπλικανοί: Υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, το κόμμα έχει τοποθετηθεί ως ο βασικός εκφραστής της εργατικής τάξης. Περίπου τα δύο τρίτα των συντηρητικών ψηφοφόρων ταυτίζονται με τον όρο, ανεξαρτήτως του πραγματικού εισοδήματος ή του μορφωτικού τους επιπέδου.

Δημοκρατικοί: Το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 55%. Μετά τις τελευταίες εκλογικές απώλειες, οι Δημοκρατικοί εστιάζουν εντατικά στο κόστος διαβίωσης, όπως οι τιμές των τροφίμων και των καυσίμων σε μια προσπάθεια να επαναπροσεγγίσουν τη συγκεκριμένη δεξαμενή ψηφοφόρων.

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