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Το πετρέλαιο συνέχισε την ανοδική του πορεία για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενίσχυσε τους φόβους για παρατεταμένες διαταραχές στις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η τιμή του Brent κινείται κοντά τα 95,35 δολάρια το βαρέλι, μετά το άλμα 4,6% της Τρίτης, ενώ το αμερικανικό αργό αργό (WTI) κινείται κοντά στα 90,60 δολάρια.

Οι επενδυτές αυξάνουν το ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές του πετρελαίου, καθώς η σύγκρουση επανέρχεται στο προσκήνιο και μεγαλώνει η αβεβαιότητα για την ασφάλεια της σημαντικότερης ενεργειακής θαλάσσιας οδού στον κόσμο.

Νέα ανταλλαγή πληγμάτων ΗΠΑ–Ιράν

Η άνοδος των τιμών ήρθε μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η επιχείρηση αποτέλεσε απάντηση στις προσπάθειες της Τεχεράνης να τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και σε επίθεση κατά αμερικανικής βάσης.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν νέα πλήγματα σε περίπτωση ιρανικής αντίδρασης.

Λίγες ώρες αργότερα, το Ιράν προχώρησε σε αντίποινα εναντίον της Ιορδανίας, του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ, χωρών που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι η νέα σύγκρουση «έσφιξε ακόμη περισσότερο τον κλοιό» γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Τα Στενά του Ορμούζ ξαναμπαίνουν στο επίκεντρο των αγορών

«Οι γρήγορες εξελίξεις κλιμάκωσης των τελευταίων 36 ωρών οδηγούν τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα, καθώς η πιθανότητα μεγαλύτερων διαταραχών στη διέλευση από τα Στενά ή επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές ενσωματώνεται ως ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές», δήλωσε ο Σολ Κάβονικ, επικεφαλής αναλυτής ενέργειας της MST Marquee.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και LNG μεταφερόταν μέσω του Ορμούζ.

Παρότι ορισμένες εξαγωγές συνεχίζονται, αρκετά δεξαμενόπλοια κινούνται με απενεργοποιημένα συστήματα εντοπισμού, ενώ οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα παραμένουν υψηλοί.

Πάνω από 30% η άνοδος από την έναρξη του πολέμου

Η αγορά πετρελαίου είχε καταγράψει περιορισμένη άνοδο τον Αύγουστο, ωστόσο το Brent παραμένει πλέον πάνω από 30% υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, τα διυλισμένα προϊόντα, κυρίως το ντίζελ, έχουν σημειώσει ακόμη μεγαλύτερη άνοδο λόγω των περιορισμών στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή και της συνέχισης του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι το Ιράν δεν ελέγχει τον Ορμούζ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η «χρεοκοπία του Ιράν βρίσκεται στη φάση της επιτάχυνσης», υποστηρίζοντας ότι περίπου 17 εκατ. βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από τα Στενά τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη δεν έχει τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

Την ίδια στιγμή, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, με στόχο συστήματα αεράμυνας, ραντάρ και υποδομές που σχετίζονται με ναρκοθέτηση.

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