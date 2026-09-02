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Η τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ σκαρφάλωσε στο υψηλότερο επίπεδο από την κορύφωση της πρώτης φάσης του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν τον Απρίλιο, ενισχύοντας τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία, καθώς η σύγκρουση παρατείνεται.

Η μέση λιανική τιμή του πετρελαίου κίνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες διαμορφώθηκε την Τρίτη στα 5,688 δολάρια ανά γαλόνι, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτου (AAA), μόλις ελαφρώς χαμηλότερα από το υψηλό του Απριλίου, όταν είχε καταγραφεί η ακριβότερη τιμή από τα μέσα του 2022.

Το καύσιμο που κινεί την παγκόσμια οικονομία

Το ντίζελ αποτελεί βασικό καύσιμο για την παγκόσμια οικονομία, καθώς χρησιμοποιείται στις οδικές μεταφορές, τη γεωργία και τις κατασκευές. Η άνοδος της τιμής του επηρεάζει άμεσα τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές, αυξάνοντας το κόστος μεταφορών και παραγωγής.

Η αγορά ντίζελ έχει δεχθεί πιέσεις φέτος από τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Η Ρωσία, ένας από τους σημαντικούς προμηθευτές της παγκόσμιας αγοράς, έχει περιορίσει τις εξαγωγές της μετά τις αλλεπάλληλες επιθέσεις σε διυλιστήριά της.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν περιορίσει τη διαθέσιμη προσφορά σε μια αγορά που ήδη εμφανίζει αυξημένη ευαισθησία σε νέες διαταραχές.

Πίεση Τραμπ στα διυλιστήρια για αύξηση παραγωγής

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε από τις αμερικανικές εταιρείες διύλισης να αυξήσουν την παραγωγή ντίζελ και βενζίνης, σε συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιμέτωπος με την αυξανόμενη ανησυχία για το κόστος ζωής ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, ζήτησε από τα στελέχη των διυλιστηρίων να εξετάσουν τρόπους αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η αποκλιμάκωση των τιμών στην αντλία για τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Goldman Sachs: Το diesel στο επίκεντρο του ράλι

Τον κώδωνα του κινδύνου για την αγορά ντίζελ έχει κρούσει και η Goldman Sachs, επισημαίνοντας ότι οι επιθέσεις σε διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία έχουν πλήξει μια ήδη πιεσμένη παγκόσμια παραγωγική ικανότητα.

«Το ντίζελ παραμένει στο επίκεντρο του ράλι των ενεργειακών τιμών», ανέφεραν οι αναλυτές της Goldman Sachs σε σημείωμά τους στις 28 Αυγούστου.

Η άνοδος των ενεργειακών τιμών δημιουργεί νέο πονοκέφαλο για τις κεντρικές τράπεζες, καθώς αυξάνει τον κίνδυνο αναζωπύρωσης του πληθωρισμού και περιορίζει τα περιθώρια χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

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