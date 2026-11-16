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Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και τα υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους αποτελούν αυτή την περίοδο τους μεγαλύτερους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Μπόρις Βούιτσιτς.

Οι αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές παραμένουν υπερβολικά υψηλές, ενώ ο κίνδυνος μιας αναπροσαρμογής τους έχει αυξηθεί, δήλωσε ο Βούιτσιτς τη Δευτέρα στη Φρανκφούρτη.

Η χρηματιστηριακή διόρθωση που ακολούθησε τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, «παρότι περιορισμένη, αποτελεί υπενθύμιση ότι πρέπει να παραμείνουμε προσεκτικοί», ανέφερε.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη για τη σταθερότητα ολόκληρου του χρηματοπιστωτικού συστήματος δεν περιορίζονται πλέον στις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις.

«Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την AI για τη σταθερότητα του συστήματος προέρχονται πλέον από μια σειρά πρόσθετων παραγόντων», δήλωσε.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται «η επέκταση της εξωτερικής χρηματοδότησης από τις αγορές μετοχών στις αγορές χρέους, η συγκέντρωση χρηματοοικονομικών ανοιγμάτων, η επιτάχυνση της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης και οι πιθανές κυβερνοεπιθέσεις».

Δημόσιο χρέος και πληθωρισμός στο επίκεντρο των ανησυχιών

Μιλώντας κατά την έναρξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Χρηματοοικονομικών (Euro Finance Week), ο Βούιτσιτς υπογράμμισε επίσης την αυξημένη ευπάθεια του δημόσιου χρέους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, η οποία επιτείνεται από τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Οι δηλώσεις του προσφέρουν μια πρώτη εικόνα των ζητημάτων που θα εξετάσει η εξαμηνιαία Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΕΚΤ, η οποία πρόκειται να δημοσιευθεί σε δύο ημέρες.

Η έκθεση θα αξιολογήσει τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες, οι οποίες αποτελούν τη βασική πηγή χρηματοδότησης των επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη των 21 κρατών-μελών.

Μέχρι στιγμής, η οικονομία της περιοχής έχει αποδειχθεί απροσδόκητα ανθεκτική απέναντι σε αντίξοες συνθήκες, όπως ο πόλεμος στο Ιράν και η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων.

Νέα αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Με τον πληθωρισμό να κινείται σε επίπεδα διπλάσια από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ, οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας προαναγγέλλουν ακόμη μία αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Η νέα παρέμβαση θα ακολουθήσει δύο προηγούμενες αυξήσεις κατά 25 μονάδες βάσης η καθεμία, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν αφότου οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν μεγάλη άνοδο του ενεργειακού κόστους.

Οι επενδυτές αναμένουν περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής το 2027.

Ο Βούιτσιτς χαρακτήρισε την οικονομία «αξιοσημείωτα ανθεκτική», επισημαίνοντας ότι συνέχισε να αναπτύσσεται κατά το τρίτο τρίμηνο.

Παράλληλα, ο υποκείμενος πληθωρισμός έχει παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερός, ενώ «οι μισθοί δεν εμφανίζουν σε αυτή τη φάση κάποια ουσιαστική αντίδραση», ανέφερε.

«Συνολικά, οι πρόσφατες εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας ενδέχεται να ωθήσουν τον πληθωρισμό υψηλότερα, ενώ η ασθενέστερη εμπιστοσύνη και το αυξανόμενο κόστος δανεισμού αναμένεται να περιορίσουν εν μέρει αυτή την επίδραση, ασκώντας πιέσεις στην ανάπτυξη», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ.

Ενισχυμένη εποπτεία για τις μη τραπεζικές χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις

Σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών πιέσεων και «αυξημένων» κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα και να ενισχυθεί εκείνη των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, τόνισε ο Κροάτης αξιωματούχος.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε την ανάγκη για ενισχυμένη εποπτεία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρότι η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη χρηματοδότηση μέσω των κεφαλαιαγορών, η διεύρυνση του ρόλου των μη τραπεζικών οργανισμών πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρότερες δικλίδες ασφαλείας.

«Ένας μεγαλύτερος ρόλος για τους μη τραπεζικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς πρέπει να συμβαδίζει με ισχυρότερες διασφαλίσεις για το σύνολο του συστήματος», ανέφερε.

Ιδιωτική πίστωση: Οι κίνδυνοι από την ταχεία ανάπτυξη της αγοράς

Η ανάγκη αυξημένης εποπτείας αφορά και την αγορά ιδιωτικής πίστωσης (private credit), σύμφωνα με τον Βούιτσιτς.

«Παρότι οι κίνδυνοι εμφανίζονται προς το παρόν περιορισμένοι, η ταχεία ανάπτυξη της ιδιωτικής πίστωσης απαιτεί στενή παρακολούθηση», δήλωσε.

Ως βασικούς λόγους ανέφερε την περιορισμένη διαφάνεια, την αυξανόμενη διασύνδεση των συγκεκριμένων επενδυτικών δραστηριοτήτων με τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και τις πιθανές αναντιστοιχίες ρευστότητας.

Οι παράγοντες αυτοί καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας, καθώς η ανάπτυξη της χρηματοδότησης εκτός του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος δημιουργεί νέες προκλήσεις για τη συνολική χρηματοπιστωτική σταθερότητα.