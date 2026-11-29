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Η Louis Vuitton ετοιμάζεται να αποχωριστεί τον επικεφαλής της στην Κίνα, λιγότερο από δύο χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα — μια αλλαγή στην ηγεσία σε μια συγκυρία κατά την οποία ο κολοσσός των ειδών πολυτελείας αντιμετωπίζει απότομη κάμψη των πωλήσεων στη συγκεκριμένη κρίσιμη αγορά.

Στην απόφαση να αποχωρήσει από τη θέση του ο Ντάνιελ ΝτιΤσίκο, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Louis Vuitton για την ηπειρωτική Κίνα, συγκλίνουν διάφοροι παράγοντες, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ζητώντας να διατηρήσουν την ανωνυμία τους καθώς πρόκειται για ιδιωτικό ζήτημα. Μεταξύ αυτών βρίσκονται η δυσαρέσκεια της LVMH για τις επιδόσεις της εμβληματικής μάρκας της, αλλά και οι προσωπικές προτιμήσεις του ΝτιΤσίκο, όπως σημείωσαν. Σύμφωνα με μία από τις πηγές, ο όμιλος αναζητά για εκείνον μια θέση στην Ιαπωνία, όπου ζει η οικογένειά του.

Η LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ ο ΝτιΤσίκο δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό μέσω LinkedIn.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από ένα δύσκολο τρίτο τρίμηνο για τον οίκο, με τις χαμηλές πωλήσεις στην Κίνα να συμβάλλουν σε πτώση 5% των εσόδων στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, εξαιρουμένης της Ιαπωνίας — τη μόνη περιοχή που κατέγραψε μείωση πωλήσεων. Την κάμψη στην Κίνα επιδείνωσε μια εθνικιστική αντίδραση, μετά τη νίκη του γαλλικού οίκου σε δικαστική διαμάχη για παραβίαση εμπορικού σήματος εναντίον της τοπικής αλυσίδας ποτών Molly Tea.

Παράλληλα, η LVMH δέχεται πιέσεις από τη γενικότερη επιβράδυνση της αγοράς πολυτελών ειδών στην Κίνα, καθώς οι καταναλωτικές συνήθειες αλλάζουν μέσα σε ένα κλίμα οικονομικής νωθρότητας, αδυναμίας στο χρηματιστήριο και αυστηρότερου φορολογικού ελέγχου από το Πεκίνο. Οι εξελίξεις αυτές έπληξαν έντονα τη μετοχή της LVMH, πυροδοτώντας κύμα ρευστοποιήσεων τον Οκτώβριο που την οδήγησε σε χαμηλό δεκαετίας.

Ο ΝτιΤσίκο εντάχθηκε στην LVMH τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους, ερχόμενος από την Apple Inc., όπου εργάστηκε για πάνω από δέκα χρόνια και πιο πρόσφατα ηγήθηκε του τομέα παγκόσμιων λιανικών πωλήσεων. Με έδρα τη Σαγκάη, αναφέρεται στον εμπορικό διευθυντή της Louis Vuitton.

Πριν από τη Louis Vuitton, είχε συμπληρώσει περισσότερα από 12 χρόνια στην Ασία σε περιφερειακές ηγετικές θέσεις στη Sony Music Entertainment και την Coach, σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn.