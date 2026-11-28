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Οι Κινέζοι καταναλωτές αγοράζουν μαζικά οικονομικά πουπουλένια μπουφάν καθώς πέφτει η θερμοκρασία, με τα μοντέλα που κοστίζουν κάτω από 500 γιουάν (περίπου 69 δολάρια) να εξαντλούνται με αστραπιαίους ρυθμούς. Πίσω από τη φρενίτιδα κρύβεται μια βαθύτερη αλλαγή στάσης: η μεσαία τάξη αμφισβητεί πλέον κατά πόσο αξίζει να πληρώνει υπέρογκα ποσά για ακριβές ετικέτες στα χειμερινά της ρούχα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα μπουφάν αξίας 399 γιουάν, γεμισμένο κατά 90% με πούπουλο χήνας και κατασκευασμένο για το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, το οποίο έγινε viral στα κινεζικά κοινωνικά δίκτυα και εξαντλήθηκε διαδικτυακά στα μέσα Νοεμβρίου. Αντίστοιχη τύχη είχε και ένα γυναικείο πουπουλένιο μπουφάν της αμερικανικής μάρκας Rokka&Rolla στο Sam’s Club της Walmart, το οποίο εξαντλήθηκε στην τιμή των 499,9 γιουάν.

Πίεση στις Μεσαίες Τιμές και «Φρένο» στο Trading Up

Η στροφή αυτή σηματοδοτεί αλλαγή πορείας σε μια αγορά όπου επί χρόνια οι εταιρείες ωθούσαν τους καταναλωτές προς ακριβότερες επιλογές. Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών iiMedia, η μέση τιμή ενός πουπουλένιου μπουφάν στην Κίνα υπερδιπλασιάστηκε την τελευταία δεκαετία και προβλεπόταν να ξεπεράσει τα 1.000 γιουάν το 2025. Ωστόσο, νέα έρευνα έδειξε ότι η ζώνη τιμών μεταξύ 401 και 600 γιουάν είναι πλέον η πιο δημοφιλής επιλογή του κοινού.

Την ίδια στιγμή, η Bosideng, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής πουπουλένιων μπουφάν στην Κίνα, έχει ανεβάσει τη μέση τιμή των βασικών της προϊόντων στα 1.500–2.500 γιουάν. Όμως η παρατεταμένη κρίση στα ακίνητα, η υποτονική αύξηση των μισθών και η εργασιακή ανασφάλεια κάνουν τη μεσαία τάξη πολύ πιο προσεκτική στις προαιρετικές δαπάνες.

«Πιστεύω ότι η Sam’s το έχει πετύχει αυτό με τα μπουφάν της», σημειώνει ο Μαρκ Τάνερ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της συμβουλευτικής εταιρείας China Skinny με έδρα τη Σαγκάη. «Πολλοί αγοραστές δεν αναζητούν το φθηνότερο αντίγραφο. Θέλουν συγκρίσιμο σχεδιασμό και λειτουργικότητα χωρίς να πληρώνουν ένα μεγάλο “πριμ” κύρους».

Η δυσκολία για τα brands που επιχειρούν να κινηθούν ανοδικά αποτυπώνεται και στα νούμερα της ίδιας της Bosideng: παρά το λανσάρισμα της τρίτης συλλογής της με την υπογραφή του Βρετανού σχεδιαστή Κιμ Τζόουνς, ένα μπλε μπουφάν αξίας περίπου 2.278 γιουάν που διαφημιζόταν από τον σταρ Γουάνγκ Λιχόμ πούλησε μόλις 16 τεμάχια σε διάστημα 30 ημερών έως τις 13 Νοεμβρίου στο επίσημο κατάστημα της μάρκας στο Tmall.

Η Αξία Πάνω από το Κύρος — και μια Αγορά Δύο Ταχυτήτων

Οι εξελίξεις δεν δείχνουν απλώς στροφή στο φθηνό, αλλά μια πιο ώριμη και απαιτητική καταναλωτική συμπεριφορά. Κατά τη διάρκεια του φετινού φεστιβάλ αγορών «Ημέρα των Ελεύθερων» (Singles’ Day), πουλήθηκαν πάνω από 30 εκατομμύρια πουπουλένια μπουφάν μέσω της Alibaba, με την Uniqlo και την Bosideng να κρατούν την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Η Uniqlo μάλιστα ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια γιουάν σε πωλήσεις στο Tmall μέσα στα πρώτα 24 λεπτά από την έναρξη των προσφορών, με αιχμή το ελαφρύ πουπουλένιο μπουφάν της που πωλείται συνήθως γύρω στα 500 γιουάν.

Στον αντίποδα, η κορυφή της πολυτελείας εξακολουθεί να αντέχει. Η Canada Goose ανακοίνωσε άλμα εσόδων κατά 32,5% στην ευρύτερη περιοχή της Κίνας για το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, ενώ ο επικεφαλής εταιρικών υποθέσεων και εφοδιαστικής αλυσίδας της Moncler, Λουτσιάνο Σαντέλ, χαρακτήρισε την Κίνα «πολύ υγιή αγορά» που συνεχίζει να υπεραποδίδει παρά την ευρύτερη επιβράδυνση των ειδών πολυτελείας.

Ωστόσο, όπως προειδοποιεί ο Τάνερ, ακόμη και οι οίκοι πολυτελείας θα χρειαστεί να δουλέψουν σκληρότερα για να δικαιολογήσουν τις υψηλές τους τιμές σε μια ολοένα και πιο πολωμένη αγορά. Όπως το συνοψίζει ο Λου Τζιαμίνγκ, 27χρονος εργάτης εργοστασίου στη Σαγκάη: «Σίγουρα δεν θα αγοράσω ξανά μπουφάν πάνω από 1.000 γιουάν. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε ένα μπουφάν των 500-600 γιουάν και σε ένα άνω των 1.000 γιουάν — δεν μπορείς να τη νιώσεις, εκτός αν είναι πραγματικά εξαιρετικό».