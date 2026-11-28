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Με δύο υπερδεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου ενισχύει το επενδυτικό της πρόγραμμα η Thenamaris, συμφερόντων της οικογένειας Μαρτίνου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των υπό ναυπήγηση πλοίων της στα 23.

Η νέα παραγγελία αφορά δύο VLCC, τα οποία θα κατασκευαστούν στο κινεζικό ναυπηγείο New Times Shipbuilding, όπως προκύπτει από τον επικαιροποιημένο κατάλογο νεότευκτων πλοίων στην επίσημη ιστοσελίδα της ναυτιλιακής εταιρείας.

Τα δύο πλοία θα έχουν χωρητικότητα 303.000 dwt το καθένα και μήκος 332,95 μέτρα, ενώ θα είναι εξοπλισμένα με συστήματα καθαρισμού καυσαερίων (scrubbers). Η συνολική μεταφορική τους ικανότητα ανέρχεται σε 606.000 dwt, με τις παραδόσεις να έχουν προγραμματιστεί για το 2030. Το οικονομικό ύψος της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Το ναυπηγικό πρόγραμμα

Με τη νέα παραγγελία, το ναυπηγικό πρόγραμμα της Thenamaris αριθμεί πλέον 23 πλοία, καλύπτοντας επτά διαφορετικές κατηγορίες:

6 δεξαμενόπλοια Aframax/LR2

4 δεξαμενόπλοια MR2

4 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

3 πλοία μεταφοράς αμμωνίας (VLAC)

2 υπερδεξαμενόπλοια VLCC

2 δεξαμενόπλοια Suezmax

2 πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG carriers)

Η σύνθεση του επενδυτικού προγράμματος αποτυπώνει τη στρατηγική διαφοροποίησης του στόλου της εταιρείας, με τα δεξαμενόπλοια να διατηρούν το μεγαλύτερο μερίδιο και τις επενδύσεις να επεκτείνονται στους τομείς της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, φυσικού αερίου και αμμωνίας.

Η επιλογή του κινεζικού ναυπηγείου για την κατασκευή των δύο VLCC έρχεται να προστεθεί στη σειρά παραγγελιών που έχουν τοποθετήσει ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες στην Κίνα, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς του ελληνικού εφοπλισμού με την κινεζική ναυπηγική βιομηχανία.